Мониторинг отраслевых финансовых потоков в мае, отчет по которым 17 июня выпустил Центробанк РФ, позволил регулятору констатировать о продолжающемся росте экономической активности даже с поправкой на большое количество нерабочих дней в этом же месяце — мае. При этом зафиксированное Банком России ухудшение динамики инвестиционного спроса, как считают авторы отчета, с оговоркой на «скорее всего», носит временный характер. В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, в мае объем входящих финансовых потоков снизился на 5,7% относительно среднего уровня I квартала 2021 года после роста в апреле. Строить предположения о временном характере негативной майской динамики авторам мониторинга позволяют данные о продолжающемся росте исходящих платежей из этой группы отраслей. Сфера научных исследований и разработок, являющаяся одним из драйверов восстановления как раз внесла наибольший отрицательный вклад в динамику всей группы отраслей, связанных с инвестиционным спросом. Но замедление началось еще в предыдущем апреле. Аналогичный тренд был и продолжился в мае в сфере строительства инженерных сооружений. Производство прочих транспортных средств и добыча прочих полезных ископаемых также внесли свою лепту в динамику всей группы, которую в свою очередь «вытягивали» сферы архитектуры и проектирования и строительство зданий. Если первая (архитектура и проектирование) внесла основной положительный вклад во всю группу, но внесла его за счет поступлений из сферы финансовых услуг, то вторая (строительство зданий) своим ростом еще и обеспечила рост сфере вспомогательной финансовой деятельности, о чем позволяет судить рост исходящих финансовых потоков за счет платежей в пользу этой сферы. Очевидно, что рост этих отраслей связан с кредитными средствами и взаимно дополняет друг друга. Также сильный рост поступлений в мае был отмечен в производстве машин и оборудования, благодаря всё тому же всплеску поступлений из отрасли финансовых услуг после окончания майских праздников. В общем, кредитные средства, судя по всему, являются основными оборотными средствами компаний, показавших рост в мае.

Уильям Харнетт. Стол банкира. 1877

Стоит заметить, что сфера архитектуры и проектирования в мониторинге входит помимо группы отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос, также в группу, ориентированных на экспорт. И именно эта сфера также оказала положительное влияние на показатели всей группы экспортно-ориентированных отраслей. Именно она продемонстрировала сильный рост, тем самым, вероятно, сгладив общее впечатление о развитии всей группы. В целом же группа экспортно-ориентированных отраслей показала негативную динамику платежей. Сильный рост, наблюдавшийся в апреле в добыче сырой нефти и газа, замедлился, что негативно сказалось на результате всей группы в целом. Наибольший отрицательный вклад в динамику экспортных отраслей внесли услуги в области добычи полезных ископаемых. После всплеска платежей в конце апреля в производстве прочих транспортных средств и оборудования, добыче прочих полезных ископаемых и нефтепереработке в мае объем входящих поступлений снизился. Однако, как считают авторы отчета, в ближайшие месяцы произошедший рост мировых цен на основные российские экспортные товары поддержит динамику платежей в таких отраслях. И надо сказать ожидания регулятора финансового рынка могут быть вполне оправданы, особенно, если оценить возможные перспективы по росту ряда экспортных позиций в ближайшие месяцы. Хотя бы, как минимум, с учетом прогнозов по экспорту сельхозпродукции. Так, 18 июня «Российская газета» сообщала о том, что Минсельхоз снова повысил экспортные пошлины на зерно: для пшеницы она была повышена с 33,3 до 38,1 доллара за тонну, кукурузы с 48,2 до 50,2 доллара за тонну, неизменной осталась ставка пошлины для ячменя — 39,6 доллара за тонну. По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, которые приводит издание, в июне экспорт пшеницы может составить почти два миллиона тонн, тогда как в мае ее было вывезено около 363 тысяч тонн.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Что касается внутреннего потребительского спроса, то, как показывает мониторинг, рост потребительской активности после апрельской паузы возобновился как в торговом сегменте, так и в сфере услуг. Между тем, объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за май — с поправкой на сезонность и эффект нерабочих дней — немного снизился по сравнению с апрелем. Тем не менее если сравнивать этот объем со средним значением дневного уровня предыдущего квартала, он остался выше среднего значения. Рост платежей без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления с поправкой на нерабочие дни, но, что все-таки важно — без поправки на сезонный фактор, по отношению к среднему значению I квартала 2021 года составил 2% после 0,3% в апреле. Интересно, сколько бы составил «рост» платежей, с поправкой на сезонность.

«Основным драйвером роста в отчетном месяце стала розничная торговля, отражавшая продолжающееся расширение потребительской активности, которое наблюдается почти по всех федеральных округах. Сохраняется рост во многих секторах потребительских услуг», — говорится в отчете.

ptra Добыча нефти

И к слову об округах. Из 8 только в 4-х округах наблюдалась позитивная динамика, что объясняется разницей в региональной структуре производственного сектора. Так, например, в разрезе отраслей по округам в мае относительно данных предыдущего квартала основным драйвером в ЦФО стала отрасль добычи полезных ископаемых (15% роста), которая, к слову, как заметили авторы отчета, оказала негативное влияние на положение отдельных отраслевых групп. Также в данном округе показали хороший рост отрасли гостиничного и ресторанного бизнеса (10,3), водоснабжения (7,2%), торговли (3,2), строительства (2,9). СЗФО лидировал в добыче полезных ископаемых — эта отраслей опять же стала основным драйвером, показав рост на 38%, гостиничный и ресторанный бизнес вырос аналогичными добыче показателям — на 36,9%. В принципе все отрасли данного округа демонстрировали положительную динамику. Проще сказать о тех, которые показали снижение — это сельское хозяйство, обработка и сфера связи. А вот про СКФО проще сказать, что он оказался лидером антирейтинга. Из всех отраслей здесь рост показала отрасль сельского хозяйства (21,1%) и сфера связи (4,8%). Авторы отчета пришли к выводу, что синхронный рост платежей в потребительских отраслях (торговле, гостиницах и ресторанах) во всех федеральных округах, ну, конечно, кроме СКФО подтверждает сделанный ранее вывод об уверенном расширении потребительской активности на уровне экономики в целом. «Ряд оперативных индикаторов потребительской активности показывает, что текущий рост номинальных расходов происходит опережающими инфляцию темпами на фоне повышенных инфляционных ожиданий, смягчения условий банковского кредитования и снижения нормы сбережений», — сообщается в отчете.

Между тем стоит всё-таки заметить, что в периметр анализа попали и попадают платежи, осуществляемые через платежную систему Банка России. А таковые охватывают менее половины проводимых платежей с учетом платежей по счетам ЛОРО/НОСТРО, внутрибанковских переводов и переводов через иные платежные системы.