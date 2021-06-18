Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с инициативой — запретить употреблять алкогольные напитки женщинам детородного возраста. Это предложение вошло в проект глобального плана действий по борьбе с алкоголем на период с 2022 по 2030 годы. Бороться с пагубным злом страны должны с помощью просвещения населения о вреде алкоголя. При этом особое внимание, как говорится в документе, должно быть уделено воспитанию негативного отношения к зелёному змию у женщин детородного возраста и беременных, а также у детей.

Эдгар Дега. Абсент. 1876

Причина особого внимания к проблеме употребления алкоголя женщинами связана в первую очередь с тем, что он может привести к развитию различных заболеваний у новорождённых, а также к проявлениям в будущем асоциального поведения у детей и низкой способности к обучению.

Соцсети Северной Осетии отреагировали на эту новость разноплановыми мнениями. Одни из читателей регионального сегмента соцсетей одобрили эту инициативу.

«Правильно. Женщина не должна вообще пить и курить тоже», — считает Gygyyu — читатель страницы «Владикавказ|Осетия» в Instagram.

Пабло Пикассо. Любительница абсента. 1948

«И вэйп тоже запретите. Какой стыд! По улицам Осетии ходят девушки и курят вот эту дрянь, а потом хотят здоровых детей», — заявил Батраз Б.

«100% правы. Будет адекватное, воспитанное, здоровое общество. Непьющий человек не рискует ничем в жизни: не даёт на лапу, в пешем виде и за рулём не противен обществу запахом, поведением. И самое главное — здоровые дети!» — согласился с предложением Жолдыбек С.

Другим комментаторам идея показалась несправедливой по отношению к женщинам. Пусть бы если запрещали, то всем, заявили читатели поста.

«А что, здоровье детей только от женщин зависит?» — поинтересовался Regan.

«Лучше бы мужчинам запретили! А ещё лучше, если перестанут продавать и производить, ведь как ни запрещай — пить-то все равно будут», — считает Alina T.

«От пьяных мужчин уж куда больше головной боли, чем от женщин», — высказал свое мнение lucluck_w.

Геррит Люнденс. Крестьяне, танцующие в таверне

«Дело хорошее, но это дискриминация по половому признаку. А мужики, типа, пусть сбухаются. И вообще, в америках и европах есть такие, кто и не мужчина, и не женщина, как с ними быть?» — обеспокоился вопросами неравенства полов и сексуальных меньшинств в этом вопросе Роман Д.

Ряд комментаторов высказались за то, что есть более серьезные проблемы для здоровья, чем алкоголь. Были названы, в частности, бытовые условия жизни и труда, низкие зарплаты, которые не позволяют матерям питаться так, чтобы потомство было здоровым.

«Насколько здоровыми будут дети, зависит от различных факторов: генетика, заложенная в поколениях, здоровье отца и матери ребенка, экология, питание, образ жизни, сфера труда (род деятельности и т. д.). Не стоит зацикливаться на чем-то одном. Если вы исключите один из негативных факторов, это повысит шансы на рождение здорового ребенка, но не даст 100%-ную гарантию», — поделилась соображениями Yulya T.

«Вот интересно жизнь устроена. Алкоголь они запретить хотят, так как это влияет на развитие плода. А вот то, что у большинства людей нет возможности употреблять достаточное количество витаминов для здорового развития плода — вот это ничего страшного», — возмутилась Любовь Б.

Советский антиалкогольный плакат

Некоторые комментаторы высказались наотрез против инициативы о запрете алкоголя для женщин фертильного возраста. Другие пытались шутить на эту тему.

«А с кем тогда пить?» — отказался представить себе возможность застолья без женщин alikhan.

«Большего бреда и не придумаешь!» — согласился с ним еще один комментатор.

«Если им рты заклеить суперклеем, все равно найдут лазейку, чтобы выпить. Кто уже привык употреблять алкоголь, того ничем не остановишь», — согласилась с тем, что запреты бесполезны, DONNA.

«Думают, раз запретили, то и пить не будут?! Они, наверно, также думают, что и подростки не пьют, и маски все покорно носят. Кому надо — тот всегда найдет выход из положения», — считает пользователь соцсети.

«Я представила ситуацию: подходит девушка к парню и говорит: «Братан, сходи в магаз, купи пивас, а то женщинам не продают! Им там, походу, заняться нечем. Ну запретите вы, и что? Вы думаете, люди вино делать не умеют или самогонку гнать? Ошибаетесь!» — посчитала идею абсурдной некая дама.

«Весь мир пьёт, пил и будет пить!» — подытожил разговор о бесполезности начинания ВОЗ Заур.