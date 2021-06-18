Предложение депутата Госдумы РФ Родиона Букачакова («Единая Россия») о том, чтобы установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах на 10 км/ч, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 18 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ДПС

"Штрафы, штрафы, штрафы… Как же вы, блин, уже достали!» — возмущается Андрей Н.

Многие пользователи считают, что закон о снижении нештрафуемого предела превышения скорости является разумной мерой, чтобы увеличить безопасность дорожного движения в российских городах.

«Количество автомобилей растёт в арифметической прогрессии, а количество идиотов за рулём — в геометрической. Гаишников в городах практически не стало, поэтому идиоты, зная, где нет камер, гоняют до 100 км/ч, особенно на мотоциклах. Летом ситуация усугубляется: дети на самокатах, по переходам — бегом, их не переделаешь. Просто страшно! Поэтому штраф за превышение 10 км/ч в городе — это правильно!» — поделился своим мнением Valentin N.

Камеры на дорогах

Некоторые комментаторы считают, что водители зачастую ездят на предельных скоростях, что создаёт опасность для окружающих. Поэтому снижение таких пределов приведёт к общему снижению случаев ДТП, предполагают люди.

«Можно понять водителей, которым некомфортно постоянно смотреть на знаки, но стоит осознавать, что у нас в России все всегда превышают установленную скорость на 19 км/ч. Этого достаточно, чтобы произошла случайная трагедия. В городе должно быть безопасно. Такие штрафы нужны», — пишет Иван Е.

Часть граждан заявили, что подобное занижение, наоборот, приведёт к росту случаев ДТП, потому что водители будут чаще отвлекаться на спидометр.

«И вместо того чтобы смотреть на дорогу, будем пристально следить за спидометром, чтобы не дай бог не превысить эти 10 км/ч», — отметил Динамо М.

Отдельные пользователи уверены, что чрезмерное соблюдение правил может привести к большим проблемам.

«Если все будут ездить по правилам, то случится глобальная пробка! Законодатели уже не знают, как ободрать людей. За всё денег хотят и работают только во благо собственного кармана», — считает Игорь Ш.

Нашлись и те, кто назвал основными проблемами в сфере дорожного движения качество дорожного покрытия и перегруженность дорожными знаками, которые сильно отвлекают водителей от ситуации на дороге.

Илья Савченко ИА Красная Весна Знак 40

«Перед тем как вводить штрафы, проанализируйте скорость на разных участках — едешь сначала 80, потом 60, потом 40, потом опять 80, потом опять 40, как будто алюминия на знаки не жалко! Дороги отремонтируйте нормально! Уже в Москве дороги ужасные, я про регионы не говорю! Сделайте разделители на федеральных трассах, аварии почти все из-за выезда на встречку!» — советует Dolce G.

Напомним, 17 июня депутат Госдумы РФ Родион Букачаков («Единая Россия») предложил установить новый штраф за превышение скорости в населенных пунктах на 10 км/ч. Законопроект попал в базу данных законодательного органа.