В последнее время фильмов и мультфильмов о безоблачном наслаждении детством не так уж и много. Дети или вынуждены решать серьезные общественные проблемы — спасать животных и природу, бороться с несправедливостью и чудовищами — или переживать психологические кризисы. Всё это, конечно, часть жизни, но без простых и пронзительно счастливых детских воспоминаний взрослая жизнь вряд ли будет полноценной. Новый мультфильм от «Диснея» и Pixar отлично восполняет этот пробел. Его ностальгический антураж способен вернуть взрослых во времена, когда мальчишки и девчонки целыми днями гоняли мяч на улице или рассекали на потрепанных велосипедах, устраивали себе секретные логова, мечтали о мопеде или телескопе, а не о навороченном гаджете и писали друзьям бумажные письма со смешными рисунками. А современные дети из мегаполисов могут сделать для себя открытие, что бывает и такое лето.

Цитата из к/ф «Лука». Реж. Энрико Касароса. 2021. США

«Лука» — из серии «этнических» проектов, на сей раз в объективе Италия. Страна не настолько экзотическая, как Мексика из «Тайны Коко» или острова Океании из «Моаны», но всё же очень яркая и самобытная. Италия, по крайней мере, в представлении туристов — это море, солнце, узкие крутые улочки, старые домики с укромными зелеными дворами, много вкусной пасты и красивой музыки. Всего этого в мультфильме с избытком. Действие происходит в маленьком старинном городке Порто Россо на берегу Средиземного моря. Жители его издревле были связаны с морским промыслом, а потому очень боялись водяных чудовищ, которых представляли себе большими, зубастыми и хищными. Как ни странно, оказалось, что подводные монстры — не выдумка, по крайней мере, не совсем.

Цитата из к/ф «Лука». Реж. Энрико Касароса. 2021. США

Там, где какой-нибудь Лавкрафт сочинил бы мрачный «ужастик», режиссер итальянского происхождения Энрико Касароса создает веселую и трогательную сказку о детстве, каникулах, приключениях и крепкой дружбе. Порто Россо — совершенно не Инсмут, и здесь не люди превращаются в водяных тварей, а подводные жители, выходя на сушу, становятся неотличимы от людей. Впрочем, они и в родной стихии, несмотря на жабры, чешую и хвост, в остальном — вполне обычные люди, мирные и трудолюбивые, и топить лодки с рыбаками даже не помышляют. Разве что какой любопытный мальчишка стащит пару занятных человеческих штуковин.

Цитата из к/ф «Лука». Реж. Энрико Касароса. 2021. США

Противостояние моря и суши так и не превращается в «горячую» войну, подобную той, что бушевала между Городом и Лесом в знаменитой «Принцессе Мононоке» — здесь совсем другой жанр. Всё сводится к смутным опасениям, слухам и предрассудкам — с обеих сторон, а взаимопонимание вполне возможно. Авторы «Луки» прибегают к распространенному приему — как в «Корпорации монстров» или в «Планете 51» контакт двух миров показан не с человеческой, а с противоположной стороны, хотя, в отличие от этих мультфильмов, мир людей тут на первом плане. Закадычные друзья-мальчишки — предприимчивый и смелый Альберто и робкий мечтатель Лука — пробираются «под прикрытием» в человеческий городок, чтобы раздобыть культовый мотороллер фирмы Vespa и отправиться путешествовать. Лука никогда бы не решился на такое, если бы не беда — взволнованные его отлучками на сушу, родители решили отправить неслуха пожить на дне глубоководной впадины у дяди Уго — живого воплощения самодовольной косности. Тут только бежать без оглядки…

Цитата из к/ф «Лука». Реж. Энрико Касароса. 2021. США

В городке друзья знакомятся с бойкой девочкой Джульеттой, дочерью рыбака. Джульетта, которая каждый год приезжает из большого города на каникулы, подвергается травле со стороны местных хулиганов и их великовозрастного главаря и хочет доказать всем, что не лыком шита. Для этого ей нужно выиграть традиционный детский «триатлон», состоящий из заплыва, поедания пасты на скорость и велогонки. Но вот беда — Джульетту во время гонки после плотного обеда обычно тошнит, и друзья предлагают ей свою помощь — она будет плыть (мальчишки-тритоны в воде обретают свой истинный облик, что грозит разоблачением), а они — есть и ехать. Из вроде бы чисто деловых отношений вскоре рождается крепкая дружба, не застрахованная, впрочем, от проблем. Даже Лука и Альберто не избегают конфликта.

Цитата из к/ф «Лука». Реж. Энрико Касароса. 2021. США

Впрочем, все проблемы в мультфильме преходящи, трудности разрешимы, страхи оказываются напрасными, а различия идут всем только на пользу. Дружба и родительская любовь берут верх над предрассудками и материальными интересами, и даже толстый и зловредный кот Макиавелли, который сперва воспринимал новых знакомцев исключительно как лакомый кусочек, принимает их за своих. Ценно то, что авторы не противопоставляют поколения и социальные слои. Кто-то поедет в город учиться, а кто-то останется работать в рыбной лавке, но ни один не лучше и не ценнее другого. Житейские проблемы тоже не препятствие для счастья, будь то сиротство, развод родителей или телесный изъян. Можно назвать это «лакировкой действительности», но стоит ли загромождать трагедиями и мрачными размышлениями историю об отлично удавшемся лете?

Также можно порассуждать о том, насколько «Лука» вписывается в современные тенденции нравоучительного кино для детей. При желании «инаковость» Луки и Альберто можно оттрактовать как угодно (закономерное разоблачение юных тритонов, если уж очень хочется, можно представить даже как «выход из шкафа»), а то, что Лука в финале едет учиться в человеческую школу, охарактеризовать терминами «инклюзия» и «мультикультурализм». Но какой в этом смысл? Мультфильм очень удачно избегает крайностей и проповедует вполне разумные равенство, дружелюбие и взаимопонимание, которые вовсе не стирают различий. Именно эти ценности всегда несли и советские детские фильмы и книги. Возможно, «Луке» не хватает глубины заслуженно оскароносной «Души», но радостное солнечное настроение мультфильм подарить способен. В конце концов, каникулы в самом разгаре! Очень советую не торопиться покидать зал в начале титров — зрителя ждет очаровательная история в картинках, наполненная самыми светлыми чувствами.