По итогам заседания ФРС США и последовавшей за этим несколько более жесткой риторики регулятора американская валюта продемонстрировала разворот, а индекс доллара DXY за две торговые сессии достиг двухмесячного максимума. На сырьевых товарах и нефти, прежде всего, укрепление доллара сказывается негативно, так как делает сырье для держателей других валют более дорогим. Именно поведение доллара США стало ключевым негативным фактором для снижения нефтяных котировок в четверг, 17 июня.

David Foster Добыча нефти у берегов Саудовской Аравии. 1950

Дополнительное давление на цены оказала статистика по заболеваемости из Великобритании: число заражений COVID-19 в стране достигло 11 тыс. человек в сутки, что стало антирекордом с февраля 2021 года. Напомним, что ранее власти Великобритании приняли решение отложить еще на месяц снятие ограничительных мер по карантину. И угроза развития схожих сценариев в других странах Европы может сдерживать оптимизм инвесторов в видимой перспективе.

В то же время в четверг, 17 июня, на рынок поступили и позитивные данные для дальнейшей динамики нефти. Как сообщил Reuters, сославшись на источники агентства в Тегеране, переговоры по ядерной сделке между США и Ираном могут оказаться под угрозой срыва в случае победы на президентских выборах Ибрагима Раиси, являющегося сторонником жесткой риторики в диалоге с США. Отметим, что выборы президента Ирана состоятся сегодня, 18 июня, и, согласно предварительным опросам, Ибрагим Раиси вполне может рассчитывать на победу. В случае если это произойдет, действующий президент Хасан Рухани уйдет в отставку в августе. И если до этого времени сторонам не удастся заключить ядерную сделку, при новом главе государства и руководстве страны реализовать это может быть уже труднее. В отсутствии ядерной сделки все санкции в отношении нефтегазового экспорта Ирана сохранятся, что будет ограничивать добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки или порядка 1% от мирового потребления нефти.

Raisi.ir Ибрагим Раиси

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent продолжили сегодня снижение, преодолев уровень ниже $73 за баррель. Однако эта коррекция может оказаться локальной на фоне сохраняющейся уверенности игроков в том, что в летний период стоит ожидать продолжения сильного спроса. В то же время не исключен сценарий и продолжение снижения котировок в район $70−72 за баррель Brent, поскольку потенциал для коррекции сохраняется.