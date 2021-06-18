В Бурятии готовится постановление о введении обязательной вакцинации против коронавируса. Перед этим специалистам предстоит определить отдельные категории населения, подлежащие вакцинации, а также необходимый объём препаратов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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По данным СМИ, в первую очередь речь идёт о работниках в сфере торговли, услуг, общественного транспорта и так далее. Добавим, что республика остаётся одним из лидеров по приросту заболеваемости COVID-19.

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Тем не менее эта новость ожидаемо вызвала негативную реакцию со стороны пользователей соцсетей. Комментаторы называют обязательную вакцинацию грубым нарушением своих прав, попранием Конституции РФ, призывают привить чиновников и депутатов регионального парламента.

«Демократия, она такая», — иронизирует Ольга К.

Цитата из к/ф «1984» реж Майкл Рэдфорд. Великобритания. 1984 Большой брат

«Дружно уезжаем» , — пишет Елена Ш.

«А сфере услуг, кому работать нельзя, тоже обязательно ставить? Т. е. получается либо ставить прививку, либо уезжать из Бурятии?» — добавила Олеся Г.

Однако, куда именно уезжать, комментаторы не уточняют. Между тем вопрос не праздный, учитывая, что о возможности введения обязательных прививок заявили во многих регионах России.

«Как это обязательно. У моей мамы больные почки, ей врач категории запретил ставить прививку», — рассказала Ирина Л.

«Привить вес персонал общепита и закрыть все заведения. Вот это по-нашему», — вставила Евгения С.

«Где петиция против, где подписать?» — спрашивает Анастасия С.

Впрочем, среди комментаторов есть и те, кто так или иначе оправдывает возможное решение властей.

«Мне вот кто-нибудь ответьте, с чем связан рост заболевания? Было 20 и резко под 200. Может, рост связан с тем, что никто прививаться не хочет? И приказ свыше дан?» — пишет Анастасия.

«И правильно! Должны все быть привиты от этой заразы! В этом нет ничего страшного, как некоторые говорят! Люди, прививайтесь!» — призвала Олеся Н.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Пользователи также прогнозируют рост нелегальной торговли справками о вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост числа больных COVID-19 в республике фиксируется с конца мая. Показатели суточного прироста за несколько недель выросли с 20−30 до более чем 200. В результате общее число носителей за весь период пандемии превысило 41 тыс. человек.

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