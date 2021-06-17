Верховный суд США в четверг, 17 июля, анонимно постановил, что штат Филадельфия не должен закрывать католическое агентство по усыновлению (удочерению) детей, которое отказалось работать с однополыми парами.

Иван Шилов ИА REGNUM Легализация однополых браков

Член верховного суда Джон Робертс сказал, что раз штат сделал исключения для других агентств, то должен сделать и для этого. Католическое агентство, написал он, «ищет семьи, которые живут в соответствие с его религиозными убеждениями, чтобы помочь детям Филадельфии; оно не навязывает свои убеждения другим».

Решение идет вразрез с правами геев и в очередной раз доказывает, что религиозные группы почти всегда одерживают верх в суде, отмечает The New York Times.

Пользователи Twiteer бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Они будут счастливее, если ребенок окажется в детском доме, чем в семье любящих родителей?» — негодует Dustin Ginsberg.

Giuseppe Milo Гей-парад

«Правильное решение. Для маленьких детей странно расти в семье однополой пары. Ребенку нужны оба родителя, мать и отец», — пишет Jay. И получает ответ от @Thcrzyone: «Да, конечно. Для детей гораздо меньше путаницы, если они находятся в детском доме. Ведь у нас нет огромного количества детей, которым нужны семьи».

«Пусть лучше дети вырастут в детском доме, чем в однополом доме», — считает Jay.

«Я по-прежнему надеюсь, что моя церковь — Католическая церковь — научится любить и принимать ЛГБТ-католиков. Что Католическая церковь имеет против младенцев, нуждающихся в любви?» —спрашивает @tomczak_maureen.

«Я покинул церковь в конце 70-х и никогда не оглядывался назад. Они тоже не хотели меня видеть. Им действительно нужно выйти из темных веков», — считает @KlashNYC.

«Это значит, что другая организация может отказаться отдавать детей в католические семьи?» — иронизирует @__maxfield__.

(сс) briannad26 Однополый брак

«Это неправильно. Детям нужна любовь. Не важно, кто дает им эту любовь. Я католик, если что», — пишет @luv2grdsns.

«Я готов поставить доллар на пончик, что у Католической церкви не возникнет ни малейшей проблемы с принятием пожертвования от любой однополой пары. Кто хочет принять пари?» — спрашивает jim oneill.

«И в то же время неверующие, но разнополые пары могут усыновлять детей. Чушь!» — указывает Kavin.

Кадр из фильма в «Душе я танцую» реж. Дэмиен О’Доннелл jpg

Напомним, в 2018 году сенат американского штата Канзас принял закон, который был расценен как дискриминационный всей «прогрессивной» общественностью США.

28 голосами против 12 сенаторы штата проголосовали за законопроект, который позволяет сотрудникам учреждений, занимающихся устройством детей в фостерные и приемные семьи, отказывать ЛГБТ-парам.

Противники закона в сенате называли его «больной дискриминацией». Сторонники заявляли, что инициатива просто «узаконит» существующую практику.

Как сообщало ИА REGNUM, в США разрешены однополые браки и в большей части штатов нет законодательных препятствий для усыновления детей ЛГБТ-парами.

Тем не менее «религиозные предрассудки» американского общества дают о себе знать — представители большого числа протестантских организаций и многие католики отказываются признавать как гей-браки, так и возможность гейских пар усыновлять детей.