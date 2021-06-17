Подводя итоги саммита лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена, корреспондент The New York Times Михаэль Шиар указал на слабость американского лидера и обвинил его в «упрямом оптимизме».

Джо Байден

«Ответ Байдена своему российскому противнику характеризует одну из черт его президентства: упрямый оптимизм, который, по мнению критиков, граничит с тревожной наивностью, но который, по мнению союзников, является важным компонентом для достижения прогресса», — написал Шиар.

Пользователи Twitter бурно обсудили такое заявление под соответствующей публикацией. Некоторые поддержали критику журналиста, однако многие посчитали, что к президенту незаслуженно придираются.

«Честно говоря, этот старик выставляет США в плохом свете на мировой арене. Ему следует отправиться в дом престарелых и немного отдохнуть», — пишет @skwarsh.

«Да к черту эту критику! Его оптимизм освежает», — отметил @dreamcaster17.

«Должен сказать, что я прочитал каждое слово в этой статье и не нашел ни одного оптимистичного или граничащего с наивностью замечания, сделанного Байденом», — подчеркивает @nyttypos и продолжает: «Например, журналист пишет: «Послушав Байдена… можно легко сделать вывод, что встреча с Путиным была ошеломительно успешной». Его единственный аргумент для такой критики: Байден отметил, что договорился с Россией «работать над новым соглашением по контролю над вооружениями».

Цитата из видео kremlin.ru Российско-американские переговоры

«Я думаю, что для победы на президентских выборах нужен упрямый оптимизм. Это качество, а не ошибка», —считает @michael_olenick.

«Грустно, что вы принимаете это за слабость»,— пишет @panda1jen0.

«После 4 лет упрямой глупости упрямый оптимизм не такая уж и плохая вещь»,— указывает @evangelina715.

«Только в этой стране… оптимизм считается слабостью… мы обречены»,— сожалеет Tommy GB.

«Не когда это так наивно… Но продолжайте мыслить позитивно, это обязательно решит созданные проблемы! Как сейчас дела на границе? Как насчет инфляции? Как насчет реализма вместо позитивной энергии хиппи!» — отвечает Pinchy boi.

«Это отвратительно, что редакция лишена опыта и не видит хорошую внешнюю политику. У нас слишком давно не было президента, компетентного во внешней политике. Быть может, в NYT не осталось никого, кто понимал бы игру. Байден понимает»,— критикует издание @WhitfieldBond.

«Тревожная наивность»??? Правда? Дональд Трамп однажды нанял в качестве советника по внешней политике парня, который солгал в своем резюме, указав, что участвовал в «Модели ООН». Соврал. О «Модели ООН». Нанятый в качестве советника по внешней политике… Вот что такое тревожная наивность»,— вспоминает @BeBeAnon.

«Поздравляю вас с тем, что вы предоставили противнику список критически важных объектов инфраструктуры США! Это вовсе не предательство!» — говорит @ThatMorph о списке 16 ключевых секторов США, который Байден передал Путину.

«Молодец Байден! Продолжай так же — и США поймут, как им не хватает Трампа»,— иронизирует honest john.

Цитата из видео kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина по итогам переговоров с Джо Байденом

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве (Швейцария) состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.

В ходе встречи Байден подтвердил, что путь урегулирования на Юго-Востоке Украины лежит через выполнение Минских соглашений. Кроме того, стороны договорились найти «определённые компромиссы» по вопросу возвращения в свои страны осуждённых граждан.