По сообщениям из Японии, здесь с «огромным интересом» следят за обстановкой с продовольствием в Корейской Народно-Демократической Республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Напряженная ситуация с продовольствием в КНДР, о которой заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, представляет огромный интерес для Японии, которая вместе с США и Южной Кореей тщательно собирает такого рода информацию. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.

«Такие сведения вызывают огромный интерес. Мы прилагаем усилия к сбору и анализу соответствующей информации в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей», — заявил официальный представитель японского кабинета министров.

Ранее южнокорейская разведка опубликовала данные о том, что из-за неурожая Северной Корее будет не хватать примерно 1 млн тонн продовольствия.

Roman Harak Кэсон, КНДР

О трудностях со снабжением населения продовольствием говорил на открывшемся в Пхеньяне III Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва северокорейский лидер Ким Чен Ын. По полученной из посольства КНДР в Москве информации, Генеральный секретарь ЦК ТПК отметил на пленуме:

Ким Чен Ын «В частности, в сельскохозяйственной области из-за ущерба от тайфуна прошлого года недовыполнили план зернового производства, в результате чего сейчас продовольственное положение народа становится напряженным, на нынешнем пленуме должны принять активные меры по решению этой проблемы».

«Генеральный секретарь сказал, что отличное ведение земледелия является важнейшей и первейшей боевой задачей нашей партии и государства в настоящее время по устроению для народа стабильной жизни и успешного ускорения социалистического строительства. И отметил необходимость сосредоточения общепартийных и общегосударственных сил на земледелии в свете урока прошлого года и неблагоприятных условий нынешнего года.

Он сделал акцент на том, что следует считать преодоление влияния ухудшающегося бедственного аномального климата ключом к взятию зерновой высоты в нынешнем году, принять меры по минимизации ущерба от стихийных бедствий при тесном взаимодействии сельскохозяйственной области и области метеорологического наблюдения, оказать этой работе большую помощь всеми областями», — говорится в информации.