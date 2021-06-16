По сообщениям из Японии, здесь с «огромным интересом» следят за обстановкой с продовольствием в Корейской Народно-Демократической Республике.
Напряженная ситуация с продовольствием в КНДР, о которой заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, представляет огромный интерес для Японии, которая вместе с США и Южной Кореей тщательно собирает такого рода информацию. Об этом сегодня, 16 июня, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като.
«Такие сведения вызывают огромный интерес. Мы прилагаем усилия к сбору и анализу соответствующей информации в тесном сотрудничестве с США и Южной Кореей», — заявил официальный представитель японского кабинета министров.
Ранее южнокорейская разведка опубликовала данные о том, что из-за неурожая Северной Корее будет не хватать примерно 1 млн тонн продовольствия.
О трудностях со снабжением населения продовольствием говорил на открывшемся в Пхеньяне III Пленуме ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва северокорейский лидер Ким Чен Ын. По полученной из посольства КНДР в Москве информации, Генеральный секретарь ЦК ТПК отметил на пленуме:
«В частности, в сельскохозяйственной области из-за ущерба от тайфуна прошлого года недовыполнили план зернового производства, в результате чего сейчас продовольственное положение народа становится напряженным, на нынешнем пленуме должны принять активные меры по решению этой проблемы».
Ким Чен Ын
«Генеральный секретарь сказал, что отличное ведение земледелия является важнейшей и первейшей боевой задачей нашей партии и государства в настоящее время по устроению для народа стабильной жизни и успешного ускорения социалистического строительства. И отметил необходимость сосредоточения общепартийных и общегосударственных сил на земледелии в свете урока прошлого года и неблагоприятных условий нынешнего года.
Он сделал акцент на том, что следует считать преодоление влияния ухудшающегося бедственного аномального климата ключом к взятию зерновой высоты в нынешнем году, принять меры по минимизации ущерба от стихийных бедствий при тесном взаимодействии сельскохозяйственной области и области метеорологического наблюдения, оказать этой работе большую помощь всеми областями», — говорится в информации.