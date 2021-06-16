Заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания с готовностью к диалогу, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою позицию 16 июня в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Её наивность умиляет. «Не расстанусь с комсомолом» — это не только песня. Так и не рассталась. Жалко её», — пишет Iuri M.

Многие пользователи оказались в замешательстве от подобной точки зрения. Люди считают, что НАТО делает всё, чтобы Россия не считала структуру своим партнёром.

«А как мы должны воспринимать альянс, который агрессивно к нам относится и приближается к нашим границам?» — задаётся вопросом Лариса И.

Некоторые комментаторы напомнили Меркель о том, что войска НАТО, по сути, уничтожили Югославию, показав своё истинное лицо. Поэтому у Москвы есть чёткое понимание того, что на самом деле представляет собой Североатлантический альянс.

«Так и есть. После Югославии, которую натовские страны разделили, стравили и бомбили, как НАТО ещё можно воспринимать?» — отметил Сэм С.

(сс) Darko Dozet Бомбардировка Югославии

Часть граждан прямо называют НАТО противником Российской Федерации, деятельность которого направлена на сдерживание и в конечном итоге уничтожение России.

«Нет, странная ведь всё-таки она женщина. А кто же НАТО по отношению к нашей стране? Конечно, противники! И они делают всё, чтобы это понимание лишь только усиливалось», — указала Валентина Ц.

Ряд пользователей призывают руководство России наладить работу со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), с частью которых в последнее время Москва не может вести полноценный дружеский диалог. Это обстоятельство, по их видению, позволяет НАТО расширять своё влияние ещё больше.

«Надо усиливать российское влияние в СНГ. Нет другим организациям внутри СНГ. Границы откройте. Едиными деньгами расплачивайтесь, рублём. Используйте полный творческий капитализм с рыночной экономикой по типу: «Ты мне, я тебе», — предлагает Shakhabuddin M.

Отдельные комментаторы указали на то, что цели НАТО понятны всем: им нужно, чтобы ядерные ракеты были размещены очень близко к Москве, это не позволит российской обороне сбить летящие в сторону Кремля боеголовки.

Defense.gov НАТО

«НАТО просто расширяется слишком широко. Вот если бы оно остановилось на границе с Германией, то и вопросов тогда никаких бы не возникало. Я уже не говорю про натравливание бывших советских республик против Российской Федерации, чтобы на их территории в конечном счёте поставить свои ракеты», — написал Евгений Ч.

Напомним, 14 июня канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что Россия не воспринимает НАТО как партнера, поэтому альянс должен сочетать стратегию сдерживания и готовность к диалогу.