В социальных сетях жители Калмыкии сообщили о новых разливах нефти. Нефтяные пятна обнаружены у скважин предприятий «ЕвроСибОйл» и «Комсомольскнефть».

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

Люди, обращая внимание властей на проблему, сетуют на то, что устранение разливов нефти и ремонт нефтепроводов проводятся с серьёзными нарушениями. Такие методы могут привести к экологической катастрофе.

«Устранения аварий и ремонт нефтепроводов производятся с большими нарушениями. [Утечки] просто закапываются, вместо того чтобы провести целый цикл утилизационных работ. Сейчас установилась летняя жара и прокопанная кое-как нефть начинает проступать на поверхность почвы, загрязняя верхний плодородный слой. Солёную воду не утилизируют по правилам, её просто выливают, вызывая тем самым эрозию почвы, способствуя возникновению солончаков», — поделились фотоснимками подписчики паблика «Доска позора Элиста».

МАММ / МДФ Нефтяники. 1960-е

Участники обсуждения в социальной сети «ВКонтакте» возмущены недостаточными мерами, принимаемыми надзорными ведомствами.

«Вот твари, творят, что хотят! Прокуратура, куда вы смотрите? Творится такое безобразие! Органы власти, где вы?» — задалась вопросом Лариса Д.

«Они все на месте. И смотрят они, куда надо. В рот начальству и в свой карман», — ответил подписчице Серёга С.

«Варвары», — прокомментировала произошедшее Светлана С.

«Сердце каждого калмыка обливается кровью за издевательство над нашей землёй. Кто ответит за всё это? Что-то надо предпринимать», — уверен Борис М.

Подписчики паблика в Instagram разделяют мнение земляков.

«Вот именно, что только ни делают, чтобы карманы набить, нахапать побольше, а об окружающей среде и мыслей нет поберечь. Когда только нахапаются и удавятся от собственной жадности?» — задалась вопросом одна из участниц обсуждения.

«Да это происходит уже много лет, и никто ничего не предпринимает. Это просто уничтожение всей растительности, там больше никогда ничего не вырастет. Куда смотрит наш Росприроднадзор, прокуратура, Ростехнадзор, у нас все органы есть по охране. Почему они не работают?» — задал вопрос комментатор.

«Полнейшая безнаказанность», — уверена ещё одна жительница Калмыкии, которой небезразлична экологическая ситуация на родной земле.

МАММ / МДФ Нефтяная башня. 1967

ИА REGNUM неоднократно сообщало о сложившейся ситуации на предприятии «ЕвроСибОйл» и других.

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Износ инфраструктуры компании достиг почти 100%, что становится причиной регулярных утечек нефти. И власти подтверждают, что разливы нефтепродуктов происходят практически ежедневно.