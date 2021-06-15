Две трети всех сериалов на рейтинговых украинских телеканалах демонстрируются на русском языке, сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите государственного языка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская мова

«Секретариатом уполномоченного по защите государственного языка в течение недели ( с 01.06.2021 по 07.06.2021 года) с целью анализа языка демонстрации телесериалов… был осуществлен мониторинг пяти самых рейтинговых телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и «ICTV», — сообщает источник.

В соответствии с результатами анализа, менее половины от общего числа телесериалов на указанных телеканалах демонстрируются на украинском языке (из 43 сериалов только четырнадцать изготовлены, дублированы или озвучены на государственном языке, остальные 29 — на русском).

«Это катастрофа. Тем представителям телеиндустрии и депутатского корпуса, которые говорят о недостаточности средств, времени или еще чего-то для озвучивания фильмов на украинском языке, хотел бы подчеркнуть, что отдельные кабельные фильмовые телеканалы ведущих медиагрупп уже давно ведут трансляцию сериалов на украинском языке 24 часа в сутки. И только «плохим танцорам всегда что-то мешает», — подчеркнул уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «наглый». Многие заявили, что не воспринимают насильственное навязывание украинского языка, не смотрят фильмы, дублированные с русского языка на украинский. Кто-то отметил, что решить проблему может внедрение на Украине статуса государственного языка для двух языков — русского и украинского. Люди также отметили, что русскоязычный контент более популярен на Украине, нежели украиноязычный.

«И что с того? Я в интернете все сериалы и фильмы в русском дубляже смотрю. И что теперь, расстрелять или на Миротворец?» — не понимает Alex B.

«Недаром его (Тараса Креминя — О. П.) назвали шпрехенфюрером, ведь он таковым по сути и является», — пишет Kikimora lesnaia.

(сс) Ilya Тарас Креминь

«Почему «95 квартал» (студия, одним из владельцев которой является Владимир Зеленский — О. П.) до сих пор не на мове выступает? Что за двойные стандарты? Простым людям нельзя работать на русском, а им можно. Причина, конечно, понятна: если они будут выступать на мове, их рейтинг упадёт до 3%», — добавил Димон.

«Был бы настоящим шпрехенфюрером, уже бы застрелился от такого позора… А так, как… обиженка скулит, и сопли пузырем…» — отметил Semen S.

«В Украине русскоязычные граждане Украины подверглись дискриминации по языковому признаку, что прямо противоречит конституции Украины», — написал Олег Н.

«Может, им уже построить свой кинотеатр и свой телеканал открыть, чтоб там только украинское крутили! И сравните, где контент больше заходит! А так снова политизированные заявления!» — отреагировал Вячеслав К.

«Ну так в этом же суть национализма: не любовь к своему, а ненависть к чужому. Причём «чужое» объявляется таковым весьма произвольно», — пишет Andrew K.

«А еще почти все торговые площадки стараются в первую очередь уделять внимание версиям сайта на русском, потому что большинство запросов и поиск товаров «кляти громадяне» (проклятые граждане — О. П.) делают на русском», — отметил читатель под никнеймом Баширов Петров.

«Добивают то, что осталось…» — отреагировала Елена П.

«Актёры русскоязычные, зрители русскоязычные, сценаристы русскоязычные, а сериалы должны быть на украинском?» — не понимает Yuriy.

«Я вообще не смотрю сериалы, потому что они на украинском языке идут. Хоть и свободно владею обоими языками, но все же комфортнее на русском. А на украинском только, когда это авторское произведение или фильм, например «Кайдашева сім'я» («Семья Кайдаша» по повести И. С. Нечуя-Левицкого — О. П.)» — написала Svitlana L.

Цитата из т/с «Семья Кайдаша» по повести И. С. Нечуя-Левицкого Девушка в вышиванке

«Смотрел на украинском фильм ужасов с товарищем. От смеха чуть не порвало. Решили комедии не смотреть. Договорились на боевик», — добавил Дмитрий.

«На мове фильмов не смотрю, книги тоже не читаю», — отреагировала Ольга К.

«Какое же оно тупоголовое. Если человек хочет смотреть сериалы или фильмы на русском языке, он найдет где это смотреть. Хрен ты заставишь русскоязычных людей перестать смотреть контент на русском языке. Скоро все будет на украинском языке, вот только смотреть это никто не станет, а крутить будут. Ну, и удачи им», — пишет Alagard.

«А кто нападает на украинский, от кого его надо защищать? Мы — русскоязычные, его не трогаем, это нам его запихивают, а мы просто пытаемся отмахнуться. Вся эта украинизация напоминает мне изощрённые пытки, а все украинизаторы — агентов Орифлейма и «свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ты их в дверь не пускаешь, они через канализацию пытаются влезть. Мы в школе со 2-го класса по 10-й учили украинский. Смею заметить, что для Одессы это чужой язык. Ничего, выучили, и уверена, что многие русскоязычные намного лучше владеют мовой, чем «титульные». Уже наступила уверенность, что все вопросы языка — своего рода оружие власти против населения этой страны. Есть прекрасный способ раз и навсегда прекратить это свинство: два государственных, так как русскоязычных намного больше, чем украиноязычных, и региональные языки ввести, всё! Ну попрыгают «активисты», помалюют на заборах. Упаковать пару десятков на 15 суток — и угомонятся, зато больше не о чём будет «трусить». Раньше же мы как-то жили в мире и согласии?» — написала Деррика Одесса.

«На Украине прежде всего воюют со здравым смыслом!» — отметила Ната Л.

Максим Додонов ИА Красная Весна На мове

«Ну так, а что они хотели… Русские сериалы и фильмы в переводе на украинский — это какой-то отдельный вид пыток. Мы же учили украинский в школе, в универе, общались на нем с учителями, преподавателями, документы заполняли, писали рефераты, лекции, дипломы и т. д. И как бы это всё было норм, и не возникало вопросов. А после того, как нам начали навязывать везде мову, вводить квоты на телевидении, запрещать в сфере обслуживания, приставать на улицах с запугиваниями и угрозами, — как-то уже и не норм. Это насилие, это пытки. Как-то после 2014 года во всех сферах становится всё хуже и хуже. Такое впечатление, что я в аду», — отреагировала Daria.

«Ну так это — цель украинского нацистского государства. Полный запрет русского языка во всех сферах жизни. Уничтожение всего русского и советского на территории Украины», — отметил Олег Н.

«Не смотрел и смотреть не буду фильмы на мове!» — пишет читатель Ld.

«Больше всего бесит, когда фильмы или передачи, снятые на русском языке, дублируют на украинский. А вообще, я думаю, что принудительно заставляют дублировать телепередачи, фильмы, а также перевод насильственный всех школ на украинский происходит потому, что если дать проверить конкурентно, то думаю, что украинский не сможет конкурировать с русским контентом на Украине. Также и школы, если бы родителям дали право выбирать, то русские школы преобладали бы над украинскими», — отметила Svitlana L.

«Для него (языкового омбудсмена — О. П.) катастрофа, а для нас, зрителей, — победа!» — подытожил Юра К.

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