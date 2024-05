Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Продолжается европейский вояж американского президента Джо Байдена, который завершится встречей в Женеве с президентом России Владимиром Путиным. Подтверждаются самые худшие опасения в том, что вашингтонская администрация пытается от слов о «возвращении Америки» переходить к делам, что по сути гарантирует миру дальнейшей рост политической и военной напряженности.

Новости с маршрута передвижений Байдена приходят часто, почти ежедневно. Не успели обсудить «новую атлантическую хартию» от 10 июня, в центре которой стоит создание глобальной архитектуры, если не альтернативной, то параллельной ООН, замещающей ее влияние американским, как экспертному сообществу поступила новая «вводная». Это согласование «большой семеркой» 12 июня американской инициативы B3W (Build Back Better for the World) — инфраструктурного проекта, предназначенного для стратегической конкуренции с Китаем. Речь, безусловно, идет о плане, «встречном» по отношению к китайскому «Поясу и пути». Представленный в 2013 году, в ходе визита в Казахстан, лично Си Цзиньпином, этот проект протягивает сухопутный и морской транзитные маршруты через Южную и Среднюю Азию в Африку и Европу. Именно европейское и африканское направления наиболее беспокоят Вашингтон. Известно, например, что за последние 40 лет товарооборот между Китаем и Африкой вырос с 765 миллионов долларов США до более чем 170 миллиардов. Поэтому географический охват своей инициативы Вашингтон анонсирует еще более широкий — от Латинской Америки, то есть от возврата ее в статус «заднего двора» США, до Африки и новоиспеченного «индо-тихоокеанского» региона, концепция которого тесно связана с расширяющейся системой альянсов. Начиная с Японии и Южной Кореи и кончая четырехсторонней американской инициативой Quad с участием также Австралии и Индии.

Многое говорит о себе и перечень сфер B3W — климат, охрана здоровья, цифровые технологии, гендерное равенство. Вслух говорится об «инфраструктурном» характере проекта. На деле же в приведенном списке к инфраструктуре относится разве что глобализация «цифры»; все остальное носит идеологический характер и замешано на концепте «устойчивого развития». Если же обратиться к тому, что осуществляется китайского стороной, то там в рамках создания торговых коридоров строятся дороги, железнодорожные маршруты, расширяются и совершенствуются морские порты. Как говорится, почувствуйте разницу. Еще Белый дом взволнован перспективами создания в Африке китайских и российских военных баз; показателем этого беспокойства служат проблемы, возникшие вокруг российского пункта технического обслуживания ВМФ в Судане, где вместо него может появиться база ВМС США. Что касается Европы, то перед стартом Байдена из Вашингтона через Атлантику ряд экспертов, оценивая перспективы президентского турне, указывали на проблемные моменты. Илан Берман из Американского внешнеполитического совета обратил внимание, что, в отличие от отношений с Россией, в которых внутри коллективного Запада было только одно разногласие — по «Северному потоку — 2», которое Байден снял, взгляды на «угрозу» со стороны КНР в США и Европе не совпадают. Этот тезис детализировал Том Грэм, экс-специальный президентский помощник, влиятельный член Совета по международным отношениям (CFR). Россия, по его словам, представляет реальные вызовы, если не угрозу европейской безопасности и единству Евросоюза и НАТО. «20−30 лет тому назад мы стремились интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество, считая, что она разделяет наши демократические ценности, принципы свободной рыночной системы и так далее, — лицемерит Грэм. Хотя хорошо знает настоящие цели США: расчленение России, сталкивание ее частей между собой и управление их противоречиями в собственных интересах. — Я думаю, что администрация Байдена не ставит эту задачу перед собой». А вот касательно Китая в европейских элитах не уверены, что в политике США не повторится зигзаг четырехлетней давности со сменой приоритетов. Выражаясь конкретнее, Грэм называет «главным вопросом в Европе» — это «кто является аберрацией в американской политике: Трамп или Байден? Что будет через четыре года? Задача Байдена убедить, что Трамп на самом деле является аберрацией, что американский народ поддерживает наши традиционные позиции по демократии, что так будет и в дальнейшем». Историк из университета Нью-Джерси Натаниэль Найт в связи с этим уточняет, что «Сeверный поток — 2» является уступкой Германии, а отнюдь не России.

Нужно подчеркнуть, что упомянутая «новая атлантическая хартия» (с говорящей в русской транскрипции аббревиатурой), олицетворяющая американо-британский альянс, в начале европейского турне дополнилась призывом шефа германского МИД Хайко Масса действовать «единодушно и действенно» по отношению к России и Китаю. Следовательно, США в данном случае действительно обменяли СП-2 на подтверждение стратегической смычки Вашингтон — Лондон — Берлин, рассчитывая с ее помощью «перебороть» диссидентские настроения по отношению к США в самой ФРГ и других европейских странах, вернув их в фарватер американской внешнеполитической стратегии. По крайней мере на китайском направлении. Подкрепил свои антикитайские «аргументы» Байден незадолго до турне внесением в «черный список» сразу 59 китайских компаний — как раз инфраструктурных, в сфере IT, авиационного и железнодорожного строительства: Huawei, SMIC, AVIC, China Mobile Communications, China Telecommunications, China United Network Communications, China Railway и др.

Что еще важно? Проект B3W появился не сейчас, впервые Байден представил его не «семерке», а американской общественности, во время поездки в штат Пенсильвания в конце марта. Тогда сообщалось, что проект рассчитан на восемь лет и ставит целью повышение конкурентоспособности именно США. Белый дом особо тогда подчеркивал, что с помощью B3W намерен создать «миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест». Еще упоминалось об опережающем развитии «перспективных отраслей будущего», прежде всего технологий 5G и «умных» домов, а также о вложениях в «человеческий капитал». Отдельно говорилось о подъеме отраслей, в которых США зависят от китайского импорта, в первую очередь в сфере IT. Самое интересное: проект сопрягался с ростом ставок корпоративного и подходного налога и потому, по оценкам американских экспертов, резко и негативно контрастировал с наследием Д. Трампа. Чтобы минимизировать этот эффект, Байден даже занялся популизмом, «торжественно пообещав», что ни одно домохозяйство с доходом менее 400 тыс. долларов в год, не будет платить больше федеральных налогов. И поскольку в комментариях к нынешнему этапу развития данной инициативы, на уровне уже «семерки», внутриполитическая тематика отсутствовала, нельзя исключить, что один из расчетов американской стороны сводится к облегчению внутреннего налогового бремени за счет союзников. Готовы ли они к этому — отдельный вопрос, ясность в котором настанет тогда, когда он будет поставлен.

Если суммировать, то своей цели — консолидировать Запад против России и Китая — Байден успешно добивается; очень наглядной в этом плане представляется динамика внутренних предвыборных процессов в Германии, где на глазах тает недавнее преимущество Партии зеленых в предвыборной гонке, не подвергавшееся сомнению еще несколько недель назад. Причиной, на словах, является череда скандалов вокруг лидера «зеленых» Анналены Бербок; фактически же речь идет о смене позиций концептуальных центров, которые в Германии, как в оккупированной по-прежнему стране, тесно зависят от американской стороны. В публичной сфере это как раз и проявляет себя в теме СП-2. Правда, в этой консолидации остается узкое место — Центральная и Восточная Европа. Регион не представлен в «семерке», сильно подвержен завязанной на США антироссийской истерии, однако он зависим от нашей страны в энергетическом плане, а Китай является его важнейшим торговым партнером в формате 17+1 (КНР — Центральная и Восточная Европа). Снятие Вашингтоном претензий к СП-2 никак не способствует процветанию восточных европейцев, поэтому отношения с Пекином приобретают для них особую значимость. Как это сочетается с единством НАТО и ЕС — большой вопрос.

Если же посмотреть на исторические параллели, то все очевиднее следующее. Украина, от которой за версту разит нацизмом, причем чем дальше — тем сильнее, представляет собой, однако, современную проекцию отнюдь не Германии, до которой ей очень далеко, а скорее Польши, судьба которой во Второй мировой войне хорошо известна. Вовлечение же в американскую стратегию Берлина вкупе с феноменом Brexit резко контрастирует с гораздо меньшим вниманием к интересам Варшавы. Происходит то же самое, что и в 30-е годы прошлого столетия, когда Версальско-Локкарнская система, утверждая ряд табу на Западе и в центре Европы, устранялась от решения судеб Востока, что и стало причиной перипетий вокруг судьбы Чехословакии. Согласимся: с точки зрения геополитики очень многое сегодня сходится вокруг Украины. И не случайно вопросы антикитайской стратегии B3W Байден обсуждает с европейцами, а на украинскую тему собирается говорить в основном с Путиным; по крайней мере, ничего не известно о том, чтобы, например, силами Вашингтона подтолкнуть забуксовавший «Нормандский формат», нажав на Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона — нет, украинскую «площадку» Байден явно оставляет за рамками евроатлантической реинтеграции.

Ждать осталось считанные дни, хотя не факт, что результаты станут известны по завершении переговоров российского и американского лидеров, они могут проявить себя позднее, но в любом случае станут понятны или, по крайней мере, с высокой вероятностью прогнозируемы по косвенным признакам. Но в любом случае, каковы бы ни были варианты возможного «большого размена», перспективы которого с осторожностью обсуждаются всеми заинтересованными сторонами уже давно, следует четко понимать две вещи. Первое: пресловутый «европейский проект», об интеграции в который многие десятилетия мечтала определенная часть российской элиты, будет сдан в архив с той же неотвратимостью, с какой в свое время приближали обещанное разрушение Карфагена. И второе: геополитические подвижки такого уровня, что происходят на наших глазах, — этому тоже учит история (если учит!) — являются верными признаками блокового переформатирования мирового порядка, в свою очередь, указывающего на то, что накопившиеся международные противоречия все более затруднительно решать одними лишь дипломатическими средствами. Ситуация во внешней политике и, кстати, во внутренней тоже все более откровенно движется в направлении приближающейся развязки нынешнего узла. В той или иной мере в нем завязаны коренные интересы всех без исключения ведущих глобальных игроков.