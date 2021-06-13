Официальный Киев не обеспокоен предстоящими переговорами президента США Джозефа Байдена с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Принципиальная позиция Украины — не воспринимать никаких договоренностей, достигнутых за спиной Украины. Об этом 11 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По словам главы украинского МИД, формулировка «никаких разговоров об Украине без Украины» является «закомплексованным бредом».

«Мир построен на том, что все друг с другом говорят. Но абсолютно железное правило, которое мы внедряем постоянно, такое: никаких договоренностей об Украине без Украины», — цитирует дипломата издание «Страна.ua».

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, это две принципиально разные концепции.

«Поэтому меня совершенно не беспокоит, о чем президент [США] Байден будет говорить с [президентом России] Путиным. Но мы не допустим и не будем воспринимать никаких договоренностей в таком формате по Украине, за нашей спиной (без нас). И это совершенно жесткая и принципиальная позиция», — подчеркнул Кулеба.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Многие с иронией восприняли заявление главы внешнеполитического ведомства Украины, отметив, что официальный Киев будет делать то, что ему скажут, и никто не будет интересоваться мнением украинской власти.

«Прикажут — все воспримите, как всегда», — написала Наталия М.

«Воспримут, ещё как, и ботинок американский поцелуют», — добавила Галина Г.

DDima МИД Украины

«Не слишком ли много они о себе возомнили? Есть более могущественные силы. И не таким, как Кулеба, заигрывать с ними. Доиграются!!!» — пишет Людмила К.

«И это правильно… Мы сами себе «хозяева». Если надо, то и ВМФ США «выгоним» с территории наших необъятных морей. И даже с Путиным советоваться не будем», — иронизирует Александр А.

«Можно подумать, Киев кто-то будет спрашивать», — написала Светлана Н.

«А кто Киев спрашивать будет? Куда укажут, туда и пойдешь», — отреагировал Олег Т.

«Неужели сонного Джо на «Миротворец» занесут?» — иронизирует Виктор Н.

«Собака лает, а караван идёт… Кулеба вообще не из их оперы…» — отреагировала Галина С.

«Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона!». Иллюстрация к басне И. А. Крылова «Слон и Моська»

«А если бабло предложат? Не возьмет?» — поинтересовался Сергей М.

«А мы в конституцию внесём США, как страну, которая общается с «агрессором»… Запретим англоязычные каналы, соросят всех — чемодан, вокзал, Россия. Базу натовскую в Очакове молдаванам отдадим, объявим «Северный поток — 2» трубой — побратимом нашей ГТС… Военные учения с северокорейцами будем проводить, министром иностранных дел [преследуемого украинской властью журналиста Анатолия] Шария назначим, он давно за границей живёт, всех там знает… И ещё до фига чего… А как они себе думали?..» — иронизирует Максим К.

«Киев говорит: Байден, слушай сюда!!! А он не слушает…» — смеется Klim D.

«А кто ты такой? Супротив хозяина голос повышать! Пёс смердящий!» — не без иронии подытожил Alex S.

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