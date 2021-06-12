У истории любой страны есть много разных дат и вех. Не будем приводить примеры из истории, каждый сам вполне сможет составить этот список по странам и народам. Но преимущественно днем страны становится тот День, когда нация достигла победы в длительном и упорном противостоянии. Это день — день великих свершений, итог длительного и упорного «творчества масс», говоря словами Ортеги-и-Гассета. А таких форм только три.

Иван Шилов ИА REGNUM Парад Победы

Это либо национальная революция, как, например, во Франции, которая отличалась ожесточенным характером, большим числом жертв и вызрела в результате длительного противостояния основных политических классов буржуазной Франции.

Либо это освобождение от владычества другого государства, как, например, День независимости США, когда страна празднует обретение суверенитета от Британии.

Либо День победы в войне, как, например, День образования КНР, когда 1 октября 1949 г. руководство Коммунистической партии Китая объявило о победе в Войне за освобождение.

Если мы возьмем советский период, то в СССР было два главных праздника — 7 ноября, красный день календаря, когда отмечалась дата Великой Октябрьской социалистической революции, и 9 мая — День Победы над гитлеровской Германией.

После распада СССР таких праздников стало уже три.

День России, 12 июня, отмечается в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. День народного единства, 4 ноября, некий исторический симбиоз-симулякр для объединения в праздновании и белых, и красных. И снова 9 мая, День Победы в Великой Отечественной войне.

Уже прошло достаточно много времени после распада СССР, чтобы оглянуться назад, подумать и проанализировать — какой же праздник сегодня по-настоящему является общенародным для 99% граждан России независимо от их веры, пола, национальности и возраста. Все-таки 30 лет новой истории России срок немалый — от 7 ноября 1917 года до 9 мая 1945 прошло и того меньше — 28 лет.

И если мы будем честны перед собой, то нет никаких сомнений в том, что из всех трех дат только 9 Мая является такого рода праздником, который тянет на название главного государственного праздника России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Знамя Победы на Красной площади

По 4 ноября все понятно — при создании этой даты цель была объединить все исторические периоды развития России — и доромановскую Русь, и Российскую Империю, и Советский Союз. Да, возможно, идея хорошая и нужная, но, к сожалению, на нее как не было общественного запроса, так и нет. Слишком древние времена интересуют только специалистов, коммунистическая идеология уже не актуальна. Поэтому праздник давно стал проходным.

Mos.ru 4 ноября. День народного единства

По 12 июня ситуация более сложная — в этот день была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, новом государстве, появившемся на обломках СССР. С одной стороны, конечно, хорошо — государственный суверенитет. А что, Советский Союз не был суверенным государством? Был. И суверенитета было несравнимо больше.

Tambov.gov.ru 12 июня. День России

Далее. Опять-таки, суверенитет это, несомненно, хорошо. Но в условиях того, что геополитическое влияние России в мире в начале 90-ых годов прошлого века уменьшилось как минимум на порядок, какой это суверенитет? Ограниченный. СССР контролировал почти половину мира. И ни одна страна мира никогда бы не осмелилась так унижать СССР, как это происходит в последние годы — запрет на национальную символику на международных спортивных соревнованиях, нескончаемая череда арестов граждан России в других юрисдикциях, попытка ареста счетов государственных предприятий, санкции и так далее, и тому подобное.

Поэтому чего тут отмечать? Поэтому, естественно, что 65% населения России не отмечает данную дату.

Потому что психологически эта потеря территорий, добытых Российской Империей и СССР, добытых кровью и потом наших соотечественников. Потеря геополитического влияния в мире, когда мы не можем сделать так, чтобы даже бывшие соседи по «советской парте» брали молча под козырек.

Всё это и многое другое сказывается на восприятии этого праздника. Если он начнет обрастать новым содержанием, например, образованием 12 июня 2024 года Союзного государства с Белоруссией, 12 июня 2030 года — вхождением в этот союз Украины или, например, поднятием в этот день флага России над американским Капитолием, то есть когда этот день сможет ассоциироваться с мощью, силой и неотвратимым наказанием для врагов, как день 9 мая, то, конечно, это будет новая дата в истории России, добытая кровью, потом и слезами. Но пока этого нет.

Абсолютно правильно пишет Эдуард Чесноков: «За 31 год День России не наполнился содержанием. Мы празднуем юбилей «принятия декларации о государственном суверенитете» — от кого? От Крыма и городов-героев Одессы и Минска? Или мы отмечаем 30-летие первого срока иноагента Ельцина, победившего на выборах президента РСФСР 12.06.1991? Так себе торжество».

Или вот мнение Ильи Гращенкова: «Почему праздник День России не стал аналогом американского Дня Независимости? 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, появился первый президент.

Однако наш народ с трудом понимает, какую именно независимость и от кого он должен праздновать и часто путает эту дату с другими новыми праздниками, вроде Дня флага или День народного единства. Те, кто ностальгирует по СССР и вовсе считают сегодняшний день грустной датой, положившей начало развалу Союза. Свое место в сердцах Россиян пока нашли только Новый год и День Победы».

Или вот мнение автора авторитетного телеграм-канала «Тот самый Олень»:

«День России 12 июня самый нелепый праздник. Позорный рудимент 90-х. Это только для бенефициаров развала империи 12 июня праздник — для тех, кто потом пилил страну в лихие 90-е, распродавая её оптом и в розницу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM День России в Москве

Это праздник для тех, кто отверг тысячелетнюю Россию и ведёт отсчёт страны только с 90-х — для них нет крещения Руси, славной истории Киевской и Московской Руси, нет Александра Невского, Минина и Пожарского, победы над Наполеоном, Победы в Великой Отечественной войне и покорения космоса.

Насколько же это нелепо праздновать крупнейшее в истории геополитическое поражение — развал своей страны, поражение в холодной войне и потерю государственного суверенитета. Непостижимо, как можно отмечать позорный акт капитуляции перед своими геополитическими врагами и радоваться трагедии, которая постигла 300 миллионов наших соотечественников, когда в один день родные братья, родители и дети оказались по разные стороны границы.

Мы, русские, до сих пор разгребаем последствия этого «Дня России» — зигующую братскую Украину, многовекторную Белоруссию, евроинтегрированную Молдову и Грузию, турецкий и китайский пояс в нашем подбрюшье, канал наркотрафика из Афганистана и Средней Азии».

Поэтому, возможно, чтобы не городить сущности (как завещает нам бритва Оккама), было бы правильно перенести День России с 12 июня на 9 мая (вынести на референдум). И если эта идея будет поддержана, то тогда мы будем иметь идеальное совпадение как формы (самый главный государственный праздник, овеянный героической Победой в самой кровопролитной войне), так и содержания — любовь и отношение к этой дате граждан.

Именно 9 Мая общество находится в приподнятом и одухотворенном состоянии, люди начинают готовиться к этому празднику задолго до его проведения. Улицы полны детей, которые перенимают этот исторический опыт, флагов, цветов. Нет такой другой даты в политическом календаре, когда было бы такое народное единение и ликование.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие «Бессмертного полка»

Что важно. Этот праздник для всех граждан России имеет свое значение — в нашей стране нет человека, родители или деды которого не были причастны к достижению Победы («этот день мы приближали как могли»), этой светлой и трагической дате одновременно.

9 мая мы отмечаем праздник Победы. И будем отмечать. Однако, с учетом того, что наших ветеранов становится все меньше, и акция «Бессмертный полк», как показало его проведение в этом году, через 2−3 года уже не будет вызывать такого общественного резонанса и единения, необходимо подумать о том, как надолго закрепить эту величайшую в истории России победу человеческого Духа над коричневой смертью и одновременно придать этому празднику новый, исторически важный и оправданный для России смысл.

9 Мая — вот символ подлинного суверенитета, военно-политической мощи и исторической роли России. Символ народа-победителя.

Изложенное в статье мнение, конечно, дискуссионное, но иного решения, кроме как перенести День России на 9 мая, пока, на наш взгляд, не просматривается.