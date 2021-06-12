В инвестиционном рейтинге регионов России Карелия заняла 12-е место. Это хороший результат — власть занимается реальной экономикой, что было замечено на Петербургском международном экономическом форуме. На вопросы ИА REGNUM ответил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Артур Парфенчиков, глава Карелии

Владимир Станулевич: По итогам соглашений на ПМЭФ Фонд развития промышленности РФ предоставит производителю харвестеров и форвардеров для лесозаготовок «Амкодор Онего» из Карелии займ 500 миллионов рублей. Насколько эти машины привлекательнее импортной техники?

Артур Парфенчиков: Да, это предприятие — наш «якорный» инвестор, которому предстоит возродить одно из традиционных для региона машиностроительных направлений — производство лесозаготовительных машин. При выходе на проектную мощность на заводе будет производиться более 500 лесных машин в год. «Амкодор-Онего» уже в 2019 году выпустило 18 единиц техники, в 2020 году — 49 машин. Сегодня на предприятии собираются две модели харвестеров и две модели форвардеров, которые получили сертификат Таможенного союза. В ближайшее время планируется освоить серийное производство еще 9 моделей машин нового поколения — колесных харвестеров и форвардеров, лесопогрузчиков, машин трелевочных (скиддеров).

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Артур Парфенчиков, глава Карелии

Важно, что на заводе используются преимущественно российские комплектующие. Также мы учитываем, что объем потребностей рынка лесозаготовительной техники на период до 2030 года оценивается на уровне 1500 единиц в год. Очевидны перспективы, что реализация инвестпроекта окажет влияние на перераспределение рынка в пользу единственного российского производителя лесозаготовительной техники — ООО «Амкодор-Онего». Если в настоящее время современная специализированная техника для лесозаготовки почти в полном объеме импортируется, то после реализации инвестпроекта доля российской техники составит не менее 30%.

И опять же, не забываем про социальную составляющую. Уже сегодня на завод требуется порядка 75 рабочих, в следующем году планируется принять на работу еще 80 человек. У предприятия достаточно привлекательный соцпакет для коллектива и членов семей, организовано наставничество для пополнения штата выпускниками учебных заведений Карелии. С предприятием мы связываем большие перспективы. Думаю, в перспективе онежская лесозаготовительная техника займет планируемую треть российского рынка.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК С рабочими предприятия «Амкодор-Онего» делающего технику для лесозаготовок

Владимир Станулевич: Еще 400 млн рублей будут инвестированы на закупку техники по договору с Росагролизингом в АПК Карелии. Фермер сможет купить трактор или грузовичок?

Артур Парфенчиков: Обновление парка сельскохозяйственной техники, действительно, важнейший инструмент для развития агропромышленного комплекса Карелии. Мы максимально проинформируем всех наших сельхозпроизводителей о возможности приобрести технику в лизинг. Финансовые средства предусмотрены на все организации АПК. Важно, что и небольшие крестьянские (фермерские) хозяйства могут приобретать технику, машины и оборудование, используя удобные механизмы финансовой аренды — лизинга. АО «Росагролизинг» — государственная компания и условия договоров лизинга — сфера ее компетенции, к каждому клиенту обеспечен индивидуальный подход. Для заключения договора лизинга необходимо будет обращаться непосредственно в АО «Росагролизинг». Со своей стороны региональное министерство сельского хозяйства всегда готово оказать организационную и методическую помощь нашим сельхозпроизводителям во взаимодействии с Росагролизингом.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Машины которые делает «Амкодор-Онего»

Владимир Станулевич: Резидент Арктики Сегежский ЦБК построит в Сегеже еще один завод по производству целлюлозы. Это один из самых крупных инвестиционных арктических проектов. Не пострадает природа? И что завод даст городу в социальном плане?

Артур Парфенчиков: Начну с главного, с так называемой экологически природной составляющей всех без исключения проектов, которые реализуются в Арктической зоне, в том числе на территории Карелии. Проекты в соответствии с законодательством проходят экологическую экспертизу. Кроме выполнения технических регламентов, основанием для одобрения проекта являются заключения общественной экологической экспертизы. В обязательном порядке все материалы предоставляются общественности, проходят публичные обсуждения проектов. Это делается для того, чтобы жители Арктической зоны, как нынешние, так и будущие, чувствовали себя на своей земле максимально комфортно и получили еще до начала реализации инвестпроектов гарантии создания благоприятных условий для проживания. Такой практики у нас в республике мы придерживаемся и сейчас. Позиция граждан, местных жителей и экспертов является для нас приоритетом в решении вопросов сохранения уникальной природы, биоресурсов и, конечно же, неповторимой красоты нашего северного края. Таким образом, в состав документации по всем инвестпроектам включены материалы по оценке воздействия на окружающую среду, согласования с уполномоченными органами публичной власти, результаты публичных обсуждений государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями и объединениями.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Сельхозтехника в племенном хозяйстве «Ильинское», Олонецкий район Карелии

Инвестпроект «Сегежа-Запад» стартовал регионе в 2019 году, и задача — выйти на производство до 1 млн тонн готовой продукции в год, в том числе беленой хвойной и лиственной целлюлозы, а также перейти на полное автономное энергообеспечение. Мощности существующего варочного производства Сегежского ЦБК будут полностью заменены мощностями нового целлюлозного завода, и передача небеленой хвойной сульфатной целлюлозы будет осуществляться от нового целлюлозного завода на существующие бумагоделательные машины АО «Сегежский ЦБК». Модернизация позволит предприятию выйти на новые рынки сбыта за счет освоения производства новых видов продукции.

Таким образом, проект предполагает закрытие мощностей существующего варочного производства завода и создание новых, отвечающих всем современным требованиям, в первую очередь экологическим. Еще раз подчеркну, что все юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность в Арктической зоне, обязаны получить комплексное экологическое разрешение до ввода в эксплуатацию объекта. Проектная документация объектов капитального строительства проходит и государственную градостроительную экспертизу.

Реализация инвестпроекта — это и долгосрочные вложения в социальную сферу. Уже сегодня комбинат является крупнейшим налогоплательщиком. Новый проект дает более широкие возможности бюджету для развития территорий. Также реализация масштабного инвестпроекта потребует создание 660 новых рабочих мест. Инвестор планирует построить объекты автодорожной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Это улучшит качество жизни жителей Сегежского района. Группа компании Segezha Group в пандемию оказала неоценимую поддержку Сегежской ЦРБ, при финансовом содействии Сегежского ЦБК подан пакет документов для участия в конкурсе по созданию объектов комфортной городской среды. В настоящее время на обсуждении планы по конкретным вложениям в школы, стадионы, досуговые учреждения.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК В сборочном цехе «Амкодор-Онего»

Владимир Станулевич: Федеральный фонд содействия развитию малых форм предприятий в последние годы профинансировал в Карелии почти 200 стартапов на 270 млн руб. и будет продолжать. Какие разработки ожидает успех?

Артур Парфенчиков: Среди компаний — ООО ПК «Заготпром», ООО «Прорыв», ООО «Фирма ТД «Ярмарка», ООО «ПГМК», ООО «Опти-Софт». Остановлюсь на примере малого инновационного предприятия «Опти-Софт». IT — компания была создана в 2010 году при Петрозаводском госуниверситете. Сейчас в ее штате более 80 квалифицированных сотрудников с экспертными знаниями в различных отраслях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажная промышленности. Разработанные решения обеспечивают оптимальное планирование и управление различными видами производства. Каждый из профильных сервисов позволяет экономить сырье, время и увеличивать выход готовой продукции, повышая рентабельность деятельности. По программам Фонда содействия инноваций компания неоднократно получала финансовую поддержку.

Первый грант в 2010 году в размере 3,5 млн рублей позволил применить перспективные ИТ-технологии для предприятий лесопромышленного комплекса. Это на 10% снизило расходы сырья и на 5−10% — себестоимость продукта. При больших объемах производства это давало лесообрабатывающим предприятиям ощутимый экономический эффект. В 2012 году ООО «Опти-Софт» получило второй грант 9 млн рублей, который помог переработать все программы и перевести их в «облако», а также внедрить программное обеспечение на производствах, находившихся за тысячи километров от Карелии. Программы «Опти-Софт» стали использоваться на предприятиях Архангельской, Ленинградской, Московской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Республики Татарстан и других регионов России, заодно потеснив в них иностранных конкурентов.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Процессе сборки

Финансовая поддержка была неоценима и в дальнейшем развитии компании. Известно, что устанавливать контакты с европейскими коллегами непросто, потому что есть определенного рода недоверие к российским разработкам. В 2014 году в целях развития внешнеэкономических связей «Опти-Софт» подали заявку на участие в программе «Экспорт» и получили 10 млн рублей. Финансовая поддержка позволила провести удачные переговоры с основными лесозаготовителями Европы — Финляндией и Германией. И крупнейшая в России компания по производству пиломатериалов Ilim Timber приняла решение протестировать российские инновации на своих немецких заводах в Висмаре и Ландсберге.

В 2018 году ООО «Опти-Софт» получили поддержку Фонда в размере 20 млн руб. на разработку программно-аппаратного комплекса производственного оборудования различных типов с применением технологий промышленного интернета для непрерывной диагностики технического состояния. Однозначно, что без поддержки Фонда предприятие не смогло бы развиваться так быстро и своевременно создавать готовые конкурентоспособные решения. Разработки предприятия однозначно имеют большие перспективы на российском и мировом рынке.

Управление пресс-службы Главы Республики Карелия Администрации Главы РК Глава Карелии Артур Парфенчиков осматривает Сегежский ЦБК

Владимир Станулевич: Подписанные соглашения привлекут в Карелию 236 миллиардов рублей инвестиций, но качество жизни людей не напрямую зависит от цифр. Насколько в последние годы в Карелии выросла средняя заработная плата, уменьшился ли отток населения, повысилась ли рождаемость?

Артур Парфенчиков: Конечным результатом любых экономических преобразований является повышение уровня жизни в регионе. Несмотря на пандемию, экономика Карелии показала рост инвестиций и, что очень важно, в малый и средний бизнес. Есть и социальный эффект от поступательного развития экономики. Так, среднемесячная заработная плата в Карелии выросла с 34,4 тыс. руб. в 2017 году до 46,5 тыс. руб. в 2020 году. При этом отмечается рост заработной платы не только в номинальном, но и в реальном выражении, то есть с учетом индекса потребительских цен. В 2020 году в сравнении с 2017 годом реальная заработная плата выросла на 20,9%. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась с 16,5% в 2017 году до 15,5% в 2020 году.

Что касается показателя рождаемости, действительно в республике снижается число родившихся. Это во многом связано с объективными причинами, в частности, с сокращением численности женщин фертильного возраста. Но мы целенаправленно работаем в решении этого вопроса совместно с федеральным центром. Построен современный перинатальный центр, что позволило значительно повысить качество медпомощи роженицам, в полном объеме оказывается поддержка семей с детьми.

Есть положительные тенденции в миграционных процессах. В последние годы снижается миграционная убыль населения: в 2017 году это было 1916 чел., в 2018 году — 1320 чел., в 2019 году — 708 чел. По предварительным данным, в 2020 году впервые наблюдался миграционный прирост населения. В январе-марте 2021 года в республике зафиксирован миграционный прирост населения в количестве 221 человека, за аналогичный период предыдущего года наблюдалась убыль 145 человек.