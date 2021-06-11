Образцы вируса ньюкаслской болезни птиц, которые хранились в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, выкрали из учреждения, сообщили 10 июня в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Алексей Колчин ИА REGNUM Биологическая угроза

Следствие считает, что преступление могла совершить бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов, в структуру которого входит центр. По версии Генпрокуратуры, после кражи она хранила образцы вируса у себя дома в холодильнике и позже собиралась продать их.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также новость прокомментировали в сообществе ТСН в видеохостинге YouTube. Некоторые списали преступление подозреваемой на низкие зарплаты украинских ученых. Другие потребовали для ученой самого тяжелого наказания, предусмотренного украинским законодательством. Кто-то считает, что подобные поступки вошли в привычку у населения, которое якобы «привыкло красть» на работе.

«Значит, такой там порядок, в этом институте биотехнологий! Нужно вводить такую систему безопасности, чтобы никто не смог ничего вынести», — написала Ева В.

«Боюсь, что может произойти вспышка!» — пишет Руслан С.

«Неудивительно, что это происходило в Украине», — отметила Наталья Ш.

«У нас железный принцип: с чем работаешь, то и несешь домой. Если на работе взял, разве это воровство. Ну разве она виновата, что, кроме вируса, нечего было взять домой с работы?..» — не без иронии отметил Віктор К.

Gp.gov.ua Украденные образцы вируса ньюкаслской болезни птиц

«Надо подольше подержать учёных на нищенских зарплатах. Научатся воровать по-научному, чётко и правильно», — добавил Igor L.

«Хотела заработать денег, а в итоге заработает срок…» — написал Dark.

«Это должно приравниваться к терроризму…» — считает Mahar 1.

«Пожизненное нужно дать с конфискацией имущества!» — отметил Алексей С.

«Сомали, что вы хотели?» — спросил rcc4.

«Она с головой дружит? А ещё ученая!» — отреагировала Алла.

«Открыли окно Овертона, судя по количеству биолабораторий США в Киеве», — написала Ludmila О.

(сс) Governor Tom Wolf Лаборатория

«Добавить нечего. Разве что «слава Украине», — подытожил Сергей Сергеевич.

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Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национальной академии наук Украины организовали подпольное производство алкогольных напитков и их сбыт под видом известных брендов.