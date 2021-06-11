В мае журнал американской психоаналитической ассоциации, освещающий аспекты психоанализа, опубликовал статью Дональда Мосса «о белизне», в которой автор описывает белый цвет кожи человека как нечто «злокачественное» и «паразитоподобное».

Цитата из к/ф «Одинокий рейнджер». Реж. Гор Вербински. 2013. США

»Белизна — это состояние, которое человек сначала приобретает, а затем имеет — злокачественное, паразитоподобное состояние >…< Это состояние является определяющим, создающим характерные ощущение пребывания в теле, в сознании и в мире. Паразитическая белизна делает аппетиты своих хозяев прожорливыми, ненасытными и извращенными. Эти деформированные аппетиты особенно нацелены на небелые народы. Если они однажды возникли, эти аппетиты практически невозможно устранить. Эффективное лечение заключается в сочетании психического и социально-исторического вмешательства. Такое вмешательство может уменьшить интенсивность аппетитов, перераспределить цели >…< Когда их осознают, разрушения, причиняемые хроническим заболеванием, могут функционировать в форме предупреждения («никогда больше») либо в виде искушения («было бы здорово повторить»). Поэтому само по себе осознание проблемы не защищает от регресса. На данный момент не существует постоянного лекарства», — пишет Мосс в абстракте статьи.

Пользователи Twitter бурно обсудили данное научное заявление под репостом статьи.

«Нет постоянного лекарства». Но не волнуйтесь, ребята. Мы разработали вакцину от COVID менее чем за год. Нет причин думать, что у нас не будет лекарства от «белизны», если у нас будет достаточное финансирование и исследования. Вместе мы сможем это сделать!» — иронизирует Jeff Brooks.

Цитата из к/ф «Прочь». Реж. Джордан Пил. 2017. США, Япония

«Подождите. Это рецензируемая работа академического исследователя, и ее не расследуют на предмет преступления на почве ненависти? Непостижимо, что это приняли в печать. Как это принимают всерьез? Лет 30 назад такое бы ни за что не пропустили!» — возмущается Wax Politican.

«Это не моя вина, мне дали белый цвет кожи при рождении. Но теперь я самоидентифицируюсь как зеленый огурец», — объясняется fitzmoskal.

«Возможно, он объясняет это в самой статье, но начинать свой реферат с постановки вопроса, как правило, не очень хорошая идея. «Белизна — это состояние… к которому «белые» люди имеют особую восприимчивость». Это ни о чём нам не говорит. «Состояние х проявляется у людей с состоянием х». Это бессмысленно», — подчеркивает Dastin Taylor.

«Они собираются привить следующему поколению дисморфию тела (ненависть к своему цвету кожи), что приведет к увеличению числа самоубийств. Это не очень хорошо», — предупреждает The Mad King.

«Это сатира. Это слишком абсурдно, чтобы быть правдой», — предполагает @rogerahiks.

«Да ладно вам, это должно быть шуткой. Просто невозможно, чтобы это было правдой», — считает пользователь k daniels и получает ответ от Scorch215: «Ну это так-то официальный журнал… так что я не думаю, что это шутка».

«Однажды, если дела пойдут совсем плохо, я пойду на мост Джорджа Вашингтона и перед прыжком позвоню на горячую линию для самоубийц, где меня спросят, какого я цвета, а потом скажут, что «лекарства для белых нет», — пишет garretshore.

Цитата из к/ф «Лавинг». Реж. Джефф Никколс. 2016. Великобритания

«Что, если я белый, как мел (я такой и есть), но «идентифицирую себя» как итальянец/испанец, разве я теперь не «цветной человек»? Или мне нужно идентифицироваться как «бразилец», чтобы избежать обязательной терапии/таблеток?» — заранее интересуется @KLWGirlPower.

«Это, должно быть, одна из новых статей-мистификаций, которая была написана, чтобы продемонстрировать, какой идиотизм становится общепринятым и может выдаваться за «науку», — надеется, как и многие, пользователь под ником @rewtoetzi.

«Физическое вмешательство, чтобы вылечить белизну?» — спрашивает Jeremy Williams.

«Хочу поблагодарить этого ученого за то, что он напомнил о моих аппетитах. Звоню в пиццерию», — радуется thetimkins.

Напомним, ранее Университет Миннесоты на официальном сайте опубликовал статью, в которой рассказывается, как можно излечиться от «белизны».