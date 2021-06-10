Заявление представителей Госдепа США, в котором они осудили признание «Фонда борьбы с коррупцией» (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистской структурой в России и сравнили её с также признанной в Российской Федерации экстремистской религиозной сектой «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Авторы популярных блогов выразили своё мнение по этому поводу 10 июня в Telegram.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Посадка

Многие блогеры выразили своё искренне удивление той форме поддержки, которую Госдеп США выбрал для вроде бы политической, но всё-таки экстремистской организации в Российской Федерации.

«Госдеп мощно вписался в защиту Навального, уравняв его движение со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Говорят, это не первый раз, когда активистов признают экстремистами. Вчера «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а сегодня — навальнисты. Вот ужас-то! Что тут сказать, мощно. Хотя ничего нового — иеговисты (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ходят по квартирам и предлагают «поговорить о Боге», ну, а навальнисты всюду суют своего бога Кузю. И те, и другие призывают делать донаты на святое дело», — отметил юрист Илья Ремесло.

В российском МИД не обошли стороной столь внезапную реакцию со стороны внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов на внутренние дела нашей страны.

«Госдеп сравнил ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и Навального со «Свидетелями Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Заметьте, это не МИД России приравнял две секты. А внешнеполитическое ведомство США. Почему? Потому что кураторам виднее», — пишет официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Некоторые политологи предположили, что своим заявлением американская сторона, по сути, вручила критикам запрещённой в России экстремистской структуры карт-бланш и неисчерпаемые поводы для издевательств.

«Госдеп неожиданно помог критикам Навального, уравняв экстремизм ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — считает политолог Алексей Чеснаков.

Часть блогеров пришла к выводу, что те американские чиновники, которые ответственны за вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, выполняют работу спустя рукава, совершенно не имея представлений о чаяниях народа России.

«Открытость, конечно, завидная — такие сравнения не часто встретишь даже у самых жестких критиков ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и его сторонников, а тут целое государственное внешнеполитическое ведомство. Помимо прямого сравнения ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) с экстремистской религиозной сектой это обращение также свидетельствует о полной оторванности от реального мира американских чиновников, отвечающих за внешнюю политику. Даже поверхностное изучение российского общественного пространства показало бы резко негативное отношение граждан РФ к религиозным сектам и сборищам подобного рода. Если составители заявления ставили перед собой цель поддержать союзническое ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента), то по факту из-за собственной профнепригодности они добились только обратного эффекта», — говорится в сообщении канала «Суеверная Демократия» в Telegram.

Sergio Herrera Бывшее здание Руководящего центра «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нью-Йоркe

Нашлись и те, кто убеждён, что западным кураторам можно смело закрывать проект «Навальный» по факту его несостоятельности. Люди считают, что вскоре американская сторона придумает для России ещё какую-нибудь организацию, деятельность которой будет направлена на разрушение российского государства.

«Сказать, что США всячески защищает свой проект — не сказать ничего. В Навального были вложены колоссальные средства. Значительные средства также вложены в развитие проекта «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории постсоветского пространства, кстати, эта организация тоже является экстремистской. Поэтому то ли от злости, то ли от обиды Штаты решили и их упомянуть вкупе «несправедливо осуждённых». Доказать россиянам, что секта, запрещающая контакты с внешним миром и переливание крови больным, увы, не выйдет. Да и организация, вызывающая детей и подростков на беспорядки и столкновения с полицией, «белой и пушистой» тоже не является. Придётся создавать новую», — прогнозирует автор Telegram-канала «Акитилоп».

Напомним, 10 июня на сайте Госдепа США появилось сообщение, согласно которому ведомство осудило признание ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистской структурой в России и сравнил её с также признанной в Российской Федерации экстремистской религиозной сектой «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).