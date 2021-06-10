Помимо дураков и дорог в России появилась ещё одна главная проблема — бестолковые законодательные инициативы. Примерно в таком духе высказались читатели irk.ru в связи с заявлением о том, что Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости в населенных пунктах и городах с 60 до 30 километров в час. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные комментарии из завязавшейся дискуссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток машин

«Тогда и дороги можно не ремонтировать», — иронизирует М.

«Они там чего — с дуба рухнули? Какие 30 км/ч», — негодует N.

«А для самокатов разрешить 120», — фантазирует N.

«Со снижением скорости вдвое пропускная способность улиц уменьшается в два раза. Такая незатейливая математика», — напоминает Т.

«Вечно у нас не с того конца! Для начала дороги надо привести в порядок. Даже на велосипеде в некоторых местах ехать весьма некомфортно, весь край проезжей части в буграх и ямах, еще и дыры бывают на месте ливневых решеток», — отмечает другой участник дискуссии.

Editor5807 Плохая дорога

«Вроде как и верный посыл для предотвращения аварий, в то же время при снижении скоростного потока будем стоять в длинных пробках, чего тоже не хотелось бы», — приводит довод Ц.

«2ГИС говорит, что от лодочной в Солнечном до конца Новоляги (6-й мкр) — 22,5 км. Даже если разрешить ехать 100 км/ч, ты всё равно будешь ехать 1−1,5 часа днем. Если бы поток всё время двигался со скоростью 30 км/ч, то доезжали бы за 45 мин, что очень даже норм.

В городе скорость особо не влияет. Толку от того, что ты гонишь от светофора до светофора? Настроить светофоры, вовремя перестроиться, знать альтернативный путь, читать дорогу — поважнее», — считает читатель, подписавшийся псевдонимом Грек.

«Проще: запретить автомобили в личном пользовании, и все вопросы сами отпадут», — фантазирует И.

Дискуссия продолжалась бы и дальше, пока глава Госинспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников не заявил в СМИ, что МВД категорически против снижения максимальной скорости в городах с 60 до 30 километров в час.

Напомним, тема получила широкий общественный резонанс после того, как начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил о том, что Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч.

Duma.mos.ru Дмитрий Митрошин

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Вслед за ним глава ГИБДД Михаил Черников в интервью РИА Новости фактически опроверг данную информацию. Он заявил, что идея снизить максимально допустимую скорость езды автотранспорта в пределах города до 30 км/ч абсурдна и, очевидно, продиктована желанием получать больший доход от соответствующих штрафов.

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