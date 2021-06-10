«Средневековые военные энтузиасты» выкрикивают крайне-правые лозунги. 8 июня президент Франции Эммануэль Макрон получил леща во время инспекции департамента Дром на юго-востоке страны. Человек, подозреваемый в нанесении ударов, был арестован на месте. Им оказался 28-летний житель Сен-Валье Дамиан Таррелл. По данным полиции, Таррелл увлекается средневековой военной тематикой и посещает группу традиционных европейских боевых искусств. Лозунг, который он выкрикивал во время пощечины, был боевым кличем французской роялистской партии в XII веке, а теперь он стал символом крайне-правых идей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с интересом отнеслись к этому происшествию и высказали свое отношение к произошедшему под соответствующей публикацией на страничке «Жэньминь жибао. Зарубежное обозрение».

«Такое впечатление, что это спектакль. Макрон будто бы подбежал прямо к нападавшему. Очевидно, что он знал обо всем заранее. Тот дал ему пощечину, что характеризует присутствовавших как нехороших людей. В последнее время Ле Пен начала набирать мощь», — заявил «Антарктическая футбольная команда».

«Вообще, убийства лидеров совершаются из снайперской винтовки или чего-то подобного на расстоянии… А тут оказалось, что можно прямо с близкого расстояния ударить! Если бы это не была постановка, Макрона бы убили уже», — поддержал «Анонимный пользователь».

«Извините, но я все время читаю «макарон» вместо Макрон, ничего не могу с собой поделать [имеется в виду французское кондитерское изделие, которое по-китайски звучит почти неотличимо от фамилии Макрон]», — заявил один из комментаторов, получивший множество лайков.

«На деле так всё и было! Макрон не придерживался безопасной социальной дистанции. Добрые люди просто напомнили ему об этом», — пошутил Лю Нэн.

Gov.ua Брижит и Эммануэль Макрон

Многие комментаторы стали делиться своими первыми ощущениями насчёт того, кто, как им показалось, ударил Макрона. Кто-то посчитал, что это был пожилой мужчина, кто-то — что молодая девушка. Но сошлись во мнении, что однозначно французским СМИ верить нельзя.

«Должно быть, его ударили из-за подтасовок на выборах. Это не что иное, как обман с голосами, а Макрон просто всех обманул», — предположил «Бодхисаттва».

"А где права человека? Макрон лишил других прав человека из-за пощечины, а также дискриминировал. У французов проблемы с правами человека!» — поспешил поиздеваться «Исчезновение Америки».

«Слава героям, осмелившимся напасть на приспешников американского преступного мира!» — поддержал нападавшего Rui_Comet.

Многие комментаторы посчитали, что произошедшее — не более чем клоунада и фарс, разыгранные Макроном в собственных целях и прежде всего в целях дискредитации правоконсервативных сил в стране.