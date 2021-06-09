В Чечне решили бороться с распространением игрушки-антистресс под названием поп-ит. Суть игрушки крайне проста — выпуклые пузырьки из эластичного материала напоминают любимую многими пупырчатую пленку для упаковки товаров, с той лишь разницей, что пузырьки на пленке можно лопнуть всего один раз, а на игрушке поп-ит они многоразовые.

Борис Кустодиев. После грозы. 1921

Однако в безобидной, казалось бы, примитивной игрушке, которая, кстати сказать, еще и называется антистресс и якобы помогает избавляться детям от стрессовых ситуаций, в Чечне нашли подвох: она выкрашена в цвета радуги, символа ЛГБТ или другими словами — сексуальных меньшинств.

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Её расцветка напоминает флаг ЛГБТ-сообществ, что является пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации. Такое мнение высказало ИА «Грозный-информ», направив обращение в региональное управление Роспотребнадзора с просьбой проверить популярную игрушку на соответствие установленным государственным стандартам и на присутствие в ней пропаганды ЛГБТ.

Это начинание СМИ привлекло к разговору о пропаганде секс-меньшинств через игрушки многих жителей Чечни. На странице «Грозный-информ» в Instagram разразилась буря эмоций. Одни комментаторы ужаснулись такому коварному умыслу производителей популярной игрушки, которые вон как небезобидно, оказывается, влияют на детей, и предложили немедленно изъять все игрушки из продажи, а торгующих ими наказать.

«Изьять и сжечь все это показательно!», «Закрыть надо срочно!», «Пошла я их выбрасывать!» — прозвучали мнения многих родителей и просто активистов.

«Наконец-то на это обратили внимание, молодцы, я очень надеялся на это. Ведь эти новшества противоречат нашим традициям, устоям, менталитету, ещё раз повторяю, нашим — это, значит, чеченском менталитету», — считает kheda 994 .

«Антистресс — это Коран и спортзал. А не вот это все. Эти штуки надо запретить в ЧР — там флаг ЛГБТ. Они это специально делают», — согласился с опасностью игрушки Rahman Wolf.

RuslanABOBA Игрушка Поп-Ит

«За пропаганду гомосятины надо сажать как за предательство родины. Так как это мало того, что аморально, так ещё и прекращает целые народы», — считает Андрей Д.

«Игрушка для деградантов и дегенератов. Вот так отупляют наших детей, игрушка должна нести в себе смысловую информацию, должна быть развивающей мышление, аналитику и другие мыслительные процессы», — согласился с противниками поп-ита еще один читатель страницы популярного в Чечне СМИ.

Ряд пользователей соцсети усомнился в пользе этой игрушки как средства для снятия стресса и предложил родителям другие способы снятия такового, если вдруг у их чада он вдруг все-таки появится.

«Антистресс — это Коран! Читайте, если умеете, или слушайте. И никакие поп-иты не нужны будут», — считает тmishka 95 .

«Всех, кто в стрессе, в поле на прополку надо отправить», — предложила антистрессовую трудотерапию Фатима.

«В нашем детстве пошёл покрышку поджег или камни в лужу покидал и пошёл дальше. Сейчас уже времена — не военные, поэтому и стрессы не те»,— напомнил Khas 95 .

«Антистресс? Займите ваших детей чем-нибудь полезным. Учите читать намаз. И не будет времени тыкать в эту игрушку и гадать, какой цвет ЛГБТ. И вообще наши дети не должны знать ни цвета, ни названия этой грязи и этих грязных людей, и вообще ничего об их существовании», — убеждена Shamil'&Milana.

«Зациклились на ЛГБТ, по-другому надо смотреть. Все идет к этой организации, потому что вместо наших мужчин сейчас у руля женщина: на работах женщины, на базарах женщины. Шире возьмите горизонты к пути ЛБГТ», — высказала свое мнение ДАДА.З.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Флаг ЛГБТ на здании Посольства США в Москве

Однако на эти жесткие комментарии противников игрушки нашлось множество возражений. Читатели страницы немало удивились такой ассоциации журналистов одного из ведущих СМИ Чечни, связавших расцветку безобидной, казалось бы, игрушки с цветом флага ЛГБТ и пропагандой секс-меньшинств.

«Люди! Это просто игрушка! Если родители будут орать, что это игрушка ЛГБТ, то и дети будут так говорить и будут больше этим интересоваться!» — попробовала вернуть всех комментаторов к действительности Юлиана.

«Запретите также радугу на небе, карандаши, фломастеры, краски и цветную одежду. И вообще, пора уже все и везде перекрасить в серый цвет!» — предложил один из здравомыслящих читателей.

«Не надо сравнивать радугу, прекрасное создание Всевышнего, с какими-то умалишёнными людьми», — считает некто под ником 07:06.

«Если во всем уже видят ЛГБТ, то уж и радугу отмените. Бред!» — возмутилась Алема А.

«Физику отменить! Цвета спектра — истребить!» — осудила абсурдность претензий к игрушке цвета радуги 𝐴𝐿𝐵𝐼𝑁𝐴 𝑀.

«Радуга произошла не после ЛГБТ, а задолго, за очень долго, на миллионы лет задолго. Со дня сотворения Земли, можно так сказать», — напомнила Marina.

«Какая пропаганда может быть в цветных игрушках. Тогда все игрушки надо проверять. Те же самые пирамидки советских времен. Уже не знают, чем себя занять. Проблемы посущественнее решали бы лучше», — возмутилась Um_ZAMIRA.

Ряд комментаторов вообще был удивлен, что в цветах радуги, оказывается, есть какой-то потайной смысл. Многие признались, что сроду не знали, какой он есть — этот флаг ЛГБТ, символ гомосексуалистов и лесбиянок.

«Пока кому-то не пришло в голову сравнить, о его существовании даже не знали многие», — заявила haidiza.

«Благодаря этой игрушке мы теперь знаем, что у этих странных людей есть свой флаг с буквами ЛГБТ. Если не подняли бы эту шумиху с этими игрушками, то дети играли бы с ними и выбросили бы, как и другие игрушки. Теперь и детям интересно, кто эти ЛГБТ из-за этой шумихи, дело до них не было до этого дня», — высказал мнение большинства один из комментаторов темы.

«Многие взрослые даже не знали про этот флаг ЛГБТ, а ребёнок тем более!» — согласилась с ним Малика Т.

«Кому надо, и без этой игрушки пойдут в ЛГБТ. Тогда возникает вопрос о самой радуге. Получается, люди запрограммированы со времён создания Вселенной? Мы в детстве после дождя выбегали, чтоб посмотреть на радугу. Однако имеем семьи и детей», — вразумил спорящих один из читателей темы.

«А по сути это пропагандируется вами же, когда вы без конца трубите эту ересь повсюду. Благодаря всем «доброжелателям» наши дети и подростки и узнали, что же это такое. И виновата здесь совсем не игрушка», — обвинил еще один читатель сами СМИ в пропаганде ЛГБТ благодаря своему пристальному вниманию к теме и попытке вести «охоту на ведьм».