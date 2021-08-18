В Забайкалье соцсети весьма болезненно отнеслись к очередному подорожанию бензина на АЗС. Появились предположения, что уже недалёк тот день, когда моторное топливо будет стоить не 50 рублей за литр, а все 100! Сотни комментариев опубликовали участники группы «Регион-75 | Чита» в соцсети «ВКонтакте». А вот предложение автора темы — не заправляться хотя бы неделю — отвергли. Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные высказывания.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

«Да хоть неделю не заправляйся, бензин, как и еду, в любом случае купишь, так что бесполезно скулить», — отмечает Вячеслав Иванов.

«Повезло нам, что в России есть нефть и газ», — сказала Европа. «И лес», — добавил Китай», — иронизирует Геннадий Шемякин.

«Цены на бензин определяет рынок, больше спроса — больше цена. Можно коллективно ограничивать себя в расходе бензина. Сейчас лето, проще передвигаться пешком, на велотранспорте, пользоваться общественным транспортом, сократить поездки на такси и т. п.

Не заправляйтесь на дорогих заправках. Стоит задуматься о том, что автомобиль — это средство передвижения, а не статуса, и в повседневной жизни использовать автомобиль с малым расходом топлива», — предлагает Павел Шевцов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Бедные! Бензин подорожал, а машин меньше не становится», — заметил Вячеслав Кравчук.

«У нас страна очень большая, и в нашем крае нефть не добывают, ее добывают далеко. Чтобы привезти сюда, нужно ведь заплатить за перевозку. Или ты думал, что для тебя ее бесплатно в Заб. край отправят? Поэтому такая вот цена», — напомнил Андрей Кузьмин другому участнику дискуссии.

«Лучше подождём, пока 100 рублей будет стоить», — предрекает Алексей Ивачёв.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильный поток

Напомним, в России с начала июня средние розничные цены на бензин марки АИ-92 выросли на 4 копейки — до 45,43 рубля за литр. За этот же период — с 31 мая по 4 июня 2021 года — рост цен на бензин АИ-95 составил 5 копеек, увеличившись до 48,83 рубля за литр. При этом дизтопливо подорожало на 2 копейки, до 49,78 рубля за литр.

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