В Якутии социальная напряжённость накаляется. Жители республики в недоумении от поступков местной власти. Только удалось более-менее отойти от паводков, как на регион обрушилась другая стихия — природные пожары. Правда, до столицы Якутии они не дошли, даже дымом не пахнет, а вот в районах люди задыхаются и боятся остаться без жилья.

Иван Шилов ИА REGNUM Природный пожар

«Всё смешалось в доме главы Якутии Айсена Николаева. Жители республики в этом году уже стали забывать, как он вообще выглядит. Николаев пропадает то у себя на родине в Питере, то в Москве, то в Казани. Не удалось Николаеву, как главе отделения партии ЕР в Якутии, и организовать прозрачные и честные праймериз», — цитирует NewsOfYakutia телеграм-канал «Вечерний Хабаровск».

Подписчики тут же и главу Якутска вспомнили в комментариях:

«А мэр Якутска Григорьев зачем на нулевой день ПМЭФ и в Татарстан полетел? Почти полмесяца с учетом выходных нет же его. Когда-то Евгений Григорьев начнет нормально работать или нет?»

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

В телеграм-канале «ВО!-канал» также обсуждают республиканские новости, выдвигают версии и высказывают недовольство властью Якутии.

«Айсен Николаев расписался в своей неспособности потушить масштабные лесные пожары. Вместо оснащения лесной службы он всё это время занимался своим любимым детищем — никому не нужным «мегатеатром Айса». В итоге на помощь Якутии пришёл Хабаровск. 52 парашютиста уже вылетели с берегов Амура на тушение леса в республике», — пишет «Вечерний Хабаровск»

«Цена вопроса 4−4,5 млрд рублей. За стоимость эпичного центра можно было бы построить три крытых аквапарка. С горками и искусственными волнами», — считает автор телеграм-канала «ВО!-канал».

Не вызывает доверия у якутян и уверенность Айсена Николаева в успешном строительстве моста через реку Лена, о котором он публично заявляет, как о свершившемся факте.

Алексюнина Татьяна Проект ленского моста

«Стоит отметить, что таким заявлением нашим удалось настроить против себя еще одного федерального министра. Не секрет, что министр транспорта к нам неровно дышит. Если вы видели полностью видео сессии ПМЭФ, где наш Айсен выступал по поводу Ленского моста, то могли заметить, что ни зампред, ни министр транспорта (сидели рядом) не поддержали речи Айсена. Даже какой-то недовольный вид у них был. Глава РЖД Белозеров, видимо, по незнанию ситуации, сказал реверанс в строну Николаева. Вообще ситуация уникальная, что Айсен внаглую начинает строительство моста без благословления федералов. По всей России не помню такой ситуации, связанной с такими деньгами», — написал пользователь Alan.

Подписчики News.Ykt.Ru разразились также гневными комментариями в адрес республиканской власти.

«Некогда. Мы в Казани», — лаконично написал IvanIvanov1.

«Айсен — недееспособный глава республики! Твоя республика горит, а ты путешествуешь, как это всегда бывает в самые трудные времена! Увольняйся по причине утраты доверия народа», — призывал пользовательMARVEL.

«Ужас, что творится в республике. Людей убивают на улице средь бела дня, пыль и грязь в городе, детей пытают, очень много случаев, вызывающих негатив в обществе, и лесные пожары, напрямую угрожающие населенным пунктам, которых за свою память не припоминаю. Кажется, республика пошла под откос, кажется, мы свернули не туда. Во всем не нужно обвинять руководство республики, вы сами их выбрали, действием и бездействием! Виноваты мы с вами сами! Каждый достоин своего правителя, каждый раз удивляюсь, насколько это народное изречение правдоподобно. Но все же добавлю, руководство республики определенно некомпетентно и вызывает недоверие. Так бывает, когда работают непрофессионалы», — написал KolltKollt.

Sakha.gov.ru Вертолёт «МИ-8» авиакомпании «Полярные авиалинии» тушит лесные пожары вблизи посёлка Хандыга

«22 апреля 2021 года была новость что глава МЧС России открыл в Якутске новую пожарную часть по ликвидации крупных пожаров. Где их работа? Наоборот, пожаров становится все больше, что приходится местным жителям и десантникам с других регионов работать», — выразила удивление Egorova.Valentina.

Под постом news_yakutska в «Инстаграм» о том, что в посёлке Хандыга готовятся к эвакуации из-за подошедшего огня, якутяне в основном задают вопросы о помощи руководства Якутии.

«Ысыах в Казани важнее жизни людей? Целого районного центра?» — спросил nyrber07.

«Это же жесть, а если весь посёлок сгорит, что делать людям? Кто компенсирует ущерб?» — написала kati_wik.

«Ужас! Где наши «добрые» богатые депутаты, глава Якутии? А, забыла, с татарами осуохай танцует?» — возмутилась imalbina61.

«Вот где проявилось реальное отношение к гражданам своей республики, а мы в Казани гуляем», — резюмировал igoruralykt.