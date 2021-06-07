Герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении своей дочери. Девочку назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор в честь прозвища королевы и матери принца Гарри. Она родилась 4 июня в 11:40 утра в больнице в Калифорнии.

Королевский ребенок. Вольф Траут

В Букингемском дворце заявили: «Королева, принц Уэльса и герцогиня Корнуольская и герцог и герцогиня Кембриджские проинформированы и рады новостям».

Принц Уильям и Кейт Миддлтон написали в своем Instagram: «Мы рады счастливой новости о рождении малышки Лили. Поздравления Гарри, Меган и Арчи».

Принц Чарльз написал в Twitter: «Поздравляю Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы. Желаю им удачи в это особенное время».

Герцог и герцогиня Сассекские поблагодарили всех за поддержку в своем Instagram-аккаунте @archwell: «4 июня мы были благословенны рождением нашей дочери, Лили. Она больше, чем мы когда-либо могли представить, и мы остаёмся признательны любви и молитвам, которые мы чувствовали, со всего мира. Спасибо за непрерывную доброту и поддержку в это очень особое время для нашей семьи».

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

К поздравлениям присоединился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, он написал: «Поздравления герцогу и герцогине Сассекским с рождением дочери».

Британцы же, в отличие от официальных лиц государства, не очень активно поздравляют Гарри и Меган, засыпая родителей критикой в связи с выбором имени.

«Я надеюсь, что ребёнок здоров и счастлив, но я переживаю за королеву. Ты не можешь несколько раз атаковать королевскую семью на глазах у всего мира, сбрасывая на них всё до последнего грузовика с мусором, а потом развернуться и назвать своего ребёнка в честь дорогого памяти прозвища королевы. Странно», — написал @Michell49685689.

Некоторые пользователи не поняли, почему оба имени связаны с королевской семьёй, если уж они хотели назвать девочку в честь бабушек, почему тогда не взяли имя матери Меган.

«Немного удивлена, что верная и дипломатичная мать Меган Дориа (единственный родственник, всё ещё близкий ей) полностью упущена из вида, оба имени дочери идут из королевской семьи», — написала @anaglyph32.

«Точно, о чём я и думала. Я рада за них, но мне кажется лицемерным постоянно кидать мусор в свою семью («генетическая боль» и всё такое), а затем называть свою дочь тайным прозвищем королевы и вообще не обращать внимания на маму Меган Маркл. Просто выглядит как пиар-ход», — ответила @MichBKettl.

Многие пользователи отметили, что Гарри ведёт себя лицемерно, в интервью он осуждает королевскую семью, а потом называет свою дочь в честь её членов. В комментариях написали, что это точно не поможет ему с психологической точки зрения.

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«Прелестное имя, поздравления. Однако после нескольких месяцев оплёвывания своей семьи на национальном телевидении и радио он решил назвать свою дочь в честь главы семьи», — написала @LagyJLondon.

PolizeiBerlin Елизавета Александра Мария и принц Филипп

«Диана в качестве второго имени — полностью ожидаемый и красивый жест. Но вот первое имя очень удивительно. Это никак не поможет Гарри в терапии, потому что каждый раз, когда он будет говорить о своей дочери, он будет вспоминать о генетической боли, которую он перенёс», — считает @linkd_not_rankd.

В ответ на критику пользователи писали, что мир разучился радоваться хорошим новостям, все хотят осудить принца Гарри, сказать, что он не прав, вместо того, чтобы поздравить с рождением ребёнка.

«Поздравляю принца Гарри и Меган. Вы выбрали такое красивое имя! Тем временем… где-то в мире, где ненависть стала нормой, у всех есть что-то негативное, что они могут сказать о женщине, которая только что родила. Вау. Что за мир», — прокомментировала @Kryz_Tall.

В комментариях предложили отбросить все разногласия между Гарри и королевой и вспомнить, что в первую очередь они — семья, а не принцы и короли.

«Поздравляю Гарри и Меган с тем, что они сделали заносчивых британских роялистов ещё более безумными, чем они когда-либо были. Извините, но бабушка малышки Лилибет — королева Елизавета II, и в первую очередь она бабушка для ребёнка, а потом уже — ваша королева. Когда бабушку убивают британские папарацци и их коллеги (которых поддерживают роялисты в Великобритании), прабабушка (рад, что она жива) берёт на себя роль бабушки. Семантика. Суть в том, что у Меган и Гарри есть полное право называть своего ребёнка в честь бабушки или прабабушки», — считает @sgjdoc.

Ряд пользователей в очередной раз поддержали решение Гарри и Меган выйти из королевской семьи, негативная реакция со стороны общественности в связи с рождением ребёнка тому подтверждение.

«Поздравляю герцога и герцогиню с рождением девочки!!! Арчи и Лили… что за прекрасное время. Молюсь, чтобы все семейные раны и душевная боль прошли. В конце концов, величайшая заповедь для нас — любить!» — считает @sahnray.

«Прекрасно. Такой позор, что отвратительная британская пресса вынудила их уехать в США. Они — лучшие члены королевской семьи», — считает @markpalexander.

Новорожденный

Некоторые комментаторы написали, что Гарри и Меган критиковали бы из-за имени ребёнка вне зависимости от того, каким бы оно было, потому что люди не ставят своей целью порадоваться за родителей, они хотят лишь вылить побольше грязи.

«Давайте посмотрим правде в глаза: люди, которые атакуют выбор имени ребёнка, делали бы это вне зависимости от того, каким был бы этот выбор. В принципе, они по какой-то причине решили, что ненавидят этих людей, потому что так сказали правые медиа», — написал @deGooder.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что рождение дочери герцога и герцогини Сассекских ожидалось 10 июня, в день, когда покойному прадедушке принцу Филиппу исполнилось бы 100 лет.