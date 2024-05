Российский оппозиционер Дмитрий Гудков уехал на Украину. Об этом 6 июня он написал в своем телеграм-канале.

Петр Данилов ИА Красная Весна Дмитрий Гудков

«Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми», — написал он.

Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Также новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Apasov_ua», «Украина Евгения Шевченко» и «Klymenko Time». Многие отметили, что Украина стала неким пристанищем для подобных оппозиционеров. Кто-то вспомнил о судьбе бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, который был застрелен на Украине.

«Прогнило что-то в Датском королевстве…» Либеральный шакал, как тот падальщик, в надежде отхватить на пропаганде лакомый кусок… Пусть жрёт, авось отравится!» — написала Юлия Е.

«Легкие деньги. Роль мученика. Почет. Хвалебные оды. Вот что они здесь находят», — пишет Виктория Р.

«К нашему берегу как не щепка, так треска», — добавила Нина Е.

«Украина как пристань обмочившегося журналиста…» — отметил Сергей Т.

«Новый вектор — отстойник для мировой с*ани» — отреагировала Света С.

«Вороненков тоже тут от «режима» скрывался!» — напомнил Николай М.

«Судьба Вороненкова не даёт покоя?» — поинтересовалась Юлия.

«Все го*но — и к нашему берегу», — добавил Дмитрий.

«Герой-отрешенец. Поздравляю Украину с обретением ещё одного нашего героя», — отреагировал Роман Е.

«Паспорт ему скорее, паспорт!!! Это усилит ваши позиции по «Северному потоку» и вступлению в НАТО», — не без иронии написала Галина.

«Вангую, что у него начнутся скоро такие же приключения тут — в Украине», — пишет Serg.

«И чего это к нам все го*но плывет?! Что не может в прибалтийские страны поехать?» — задал вопрос Александр.

«Я так понял, он транзитом в Европу», — добавил Gleb.

«Запад провинившихся шестерок отсылает на Украину, как на Колыму», — отметил Семён А.

«Украина принимает весь сброд. Превратили страну не в государство, а в выгребную яму. Ну обидно ведь…» — отреагировала Лилия.

«К вам ещё и Шрайбман из Беларуси дёрнул вчера, после интервью Протасевича, где Роман слил его как одного из координаторов госпереворота», — добавил Alexandr.

«Нормальная когда-то УССР превратилась в мусорный отстойник…» — отметил Николай.

«Ничему не учит судьба Шеремета, Вороненкова и других… Этой швали здесь не хватало…» — написал читатель под псевдонимом First Name Last Name.

(сс) Lystopad Место убийства Павла Шеремета

«Если бы его хотели посадить, то фиг бы его выпустили. Беги, Дима, беги… Но только не пойму, а почему не полетел в Лондон, в свои апартаменты, нажитые непосильным трудом?» — спросила Марина С.

«В России, хоть и в тюрьме, но был бы жив, а так — по стопам Вороненкова…» — пишет R Ro.

«Украина всю погань из РФ подбирает. Убийцы, воры и насильники бегут из России на Украину под предлогом «преследования режимом», а на самом деле им просто негде больше скрыться от заслуженной тюрьмы», — отметил один из читателей.

«Лучше бы в Молдову уехал. Там бы вопросов не было. В Украину из России — политическое самоубийство», — подытожил Guy De Maupassant.

Напомним, ранее у Дмитрия Гудкова и его отца прошли обыски, а позднее в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Потерпевшей стороной выступает Департамент городского имущества Москвы. Суть претензии состоит в том, что помещение, где находился Фонд поддержки Гудкова, сдавалось незаконно.