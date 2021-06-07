«Украина принимает весь сброд. Превратили страну в выгребную яму»
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков уехал на Украину. Об этом 6 июня он написал в своем телеграм-канале.
«Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми», — написал он.
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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице украинского политолога Михаила Чаплыги. Также новость обсудили на украинских телеграм-каналах «Apasov_ua», «Украина Евгения Шевченко» и «Klymenko Time». Многие отметили, что Украина стала неким пристанищем для подобных оппозиционеров. Кто-то вспомнил о судьбе бывшего депутата Государственной думы Российской Федерации Дениса Вороненкова, который был застрелен на Украине.
«Прогнило что-то в Датском королевстве…» Либеральный шакал, как тот падальщик, в надежде отхватить на пропаганде лакомый кусок… Пусть жрёт, авось отравится!» — написала Юлия Е.
«Легкие деньги. Роль мученика. Почет. Хвалебные оды. Вот что они здесь находят», — пишет Виктория Р.
«К нашему берегу как не щепка, так треска», — добавила Нина Е.
«Украина как пристань обмочившегося журналиста…» — отметил Сергей Т.
«Новый вектор — отстойник для мировой с*ани» — отреагировала Света С.
«Вороненков тоже тут от «режима» скрывался!» — напомнил Николай М.
«Судьба Вороненкова не даёт покоя?» — поинтересовалась Юлия.
«Все го*но — и к нашему берегу», — добавил Дмитрий.
«Герой-отрешенец. Поздравляю Украину с обретением ещё одного нашего героя», — отреагировал Роман Е.
«Паспорт ему скорее, паспорт!!! Это усилит ваши позиции по «Северному потоку» и вступлению в НАТО», — не без иронии написала Галина.
«Вангую, что у него начнутся скоро такие же приключения тут — в Украине», — пишет Serg.
«И чего это к нам все го*но плывет?! Что не может в прибалтийские страны поехать?» — задал вопрос Александр.
«Я так понял, он транзитом в Европу», — добавил Gleb.
«Запад провинившихся шестерок отсылает на Украину, как на Колыму», — отметил Семён А.
«Украина принимает весь сброд. Превратили страну не в государство, а в выгребную яму. Ну обидно ведь…» — отреагировала Лилия.
«К вам ещё и Шрайбман из Беларуси дёрнул вчера, после интервью Протасевича, где Роман слил его как одного из координаторов госпереворота», — добавил Alexandr.
«Нормальная когда-то УССР превратилась в мусорный отстойник…» — отметил Николай.
«Ничему не учит судьба Шеремета, Вороненкова и других… Этой швали здесь не хватало…» — написал читатель под псевдонимом First Name Last Name.
«Если бы его хотели посадить, то фиг бы его выпустили. Беги, Дима, беги… Но только не пойму, а почему не полетел в Лондон, в свои апартаменты, нажитые непосильным трудом?» — спросила Марина С.
«В России, хоть и в тюрьме, но был бы жив, а так — по стопам Вороненкова…» — пишет R Ro.
«Украина всю погань из РФ подбирает. Убийцы, воры и насильники бегут из России на Украину под предлогом «преследования режимом», а на самом деле им просто негде больше скрыться от заслуженной тюрьмы», — отметил один из читателей.
«Лучше бы в Молдову уехал. Там бы вопросов не было. В Украину из России — политическое самоубийство», — подытожил Guy De Maupassant.
Напомним, ранее у Дмитрия Гудкова и его отца прошли обыски, а позднее в их отношении возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
Потерпевшей стороной выступает Департамент городского имущества Москвы. Суть претензии состоит в том, что помещение, где находился Фонд поддержки Гудкова, сдавалось незаконно.