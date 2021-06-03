В образовательных учреждениях США последнее время стали популярны «антирасистские курсы», которые якобы помогают перевоспитывать население США. Данную инициативу в основном поддерживают члены Демократический партии, а республиканцы выступают против. Так, члены Республиканской партии в штате Техас пытаются утвердить два законопроекта, направленных на запрет «антирасистских курсов». Ранее Айдахо стал первым штатом, официально запретившим изучение расовой теории в школах и университетах. Позже инициативу поддержал штат Теннеси.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Недавно против изучения расовой теории выступила часть родителей в штате Вирджиния, которые считают, что данная концепция не позволяет вести разносторонний спор и свободно высказывать разные точки зрения. Однако за такую позицию они подверглись сильной критике соседей и школьного комитета, сообщает 3 июня Fox News. Противников теории быстро обозвали расистами и начали высмеивать в социальных сетях.

Данный инцидент бурно обсудили интернет-пользователи под соответствующей публикацией.

«Они не оставляют нам иного выбора, кроме как дать отпор. Мы должны начать выражать свое мнение. Мы не должны быть запуганы. Мы должны требовать соблюдения наших прав. Мы должны требовать соблюдения наших конституционных прав на свободу слова без страха и запугивания. Мы должны поддерживать друг друга и показать, что у большинства в этой стране сильные моральные ценности и хороший характер», — пишет IndipendentAmericano.

«Вот что принесли в наше общество такие люди, как Пелоси, Харрис, Байден и большинство демократов. Я аплодирую этим родителям и всем, кто добивается прекращения этой программы. Поскольку моим детям уже за 40 и 50, мой голос не имеет особого веса, но я обязательно окажу поддержку этим родителям», — поддерживает jw134.

Цитата из к/ф «42». Реж. Брайан Хелгеленд. 2013. США

«Эти родители очень смело высказываются, защищают своих детей и поступают правильно. В нашей стране сейчас происходит нечто похожее на культурную революцию в Китае и Салемский процесс над ведьмами, массовая истерия, мощная и коварная. Нужны мужественные, смелые и проницательные люди, чтобы быть воинами, говорить открыто и видеть, что король голый. В конечном счете всё это — духовная битва», — отмечает mictones.

«Слишком долго консерваторы молчали, в то время как левые атаковали при поддержке мейнстримных СМИ, большой четверки, образовательных систем и правительства. Наконец консерваторы научились давать отпор, и левым это совсем не нравится», — отметил P1037Х и получил ответ от pugzilla: «Да, но они коллективно умеют показывать вам средний палец, когда считают нужным».

«Вирджиния изменилась за последние 20 лет. Раньше она была разумно консервативной. Это изменилось с ростом федерального правительства. Население Северной Вирджинии выросло за счет притока государственных служащих. Среди государственных служащих преобладают демократы/либералы. Этот приток превратил Северную Вирджинию в демократический регион. Новые либералы нетерпимы к противоположным взглядам!» — рассказывает crumz.

«Люди поддерживают КРТ (критическую расовую теорию), потому что пытаются скрыть тот факт, что причина неуспеха их народа не в расизме. Это хороший отвлекающий маневр — свалить вину на третьего, в их случае якобы на превосходство белой расы», — заявил Tomas Joad.

«Критическая расовая теория дает сотням тысяч, миллионам людей, которые могли бы добиться большего, оправдание, почему они не добиваются большего. Теория воспевает нытье и жалобы вместо учебы, достижений, принятия ответственности и использования преимуществ. Она больше вредит, чем помогает», — считает bob m.

Цитата из к/ф «Прочь». Реж. Джордан Пил. 2017. США, Япония

Некоторые пользователи выразили мнение, что расовая теория не вредит обществу и не «разъединяет людей», как указывают некоторые, а наоборот, учит обсуждать важные проблемы расизма.

«Я не думаю, что КРТ (критическая расовая теория) разделяет людей. Это разделение уже было. Это не порождает расизм в Америке, а является его продуктом. Просто есть белые, которые не до конца понимают, что такое расизм, и поэтому считают, что они никак не могут в нем участвовать…» — пишет VICItheSire.

«Критическая расовая теория появилась не просто так. Одна из главный проблем заключается в том, как суметь на национальном уровне обсудить проблему расовой напряженности», — отмечает fazepoop.

Напомним, сторонники идеи изучения критической расовой теории в университетах и школах объясняют необходимость курсов тем, что они помогут искоренить расизм в Соединенных Штатах.