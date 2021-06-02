Закрытие крупнейших украинских оппозиционных телеканалов 112, Zik и NewsOne противоречит международным стандартам в области прав человека. Такая формулировка фигурирует в отчёте Управления верховного комиссара ООН по правам человека под названием «Обзор ситуации в сфере прав человека на Украине», опубликованном на сайте организации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Занавес

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Леся из СТРАНЫ». В социальной сети Facebook новость обсудили зрители канала «112 Украина» и «Первый независимый». Некоторые отметили, что ООН отреагировала аж четыре месяца спустя. Кроме того, комментирующие указали на то, что отчет ООН вряд ли повлияет на решение украинской власти.

«Вот если бы МВФ осудило, то власти приняли бы это к исполнению, а так это пустой треп бесполезной организации…» — написал Vovan N.

«И что дальше? С нетерпением жду возвращение этих телеканалов на экраны телевизоров. А те, кто виновен в их закрытии, должны через суд вернуть все материальные потери этим каналам. Вот это и будет доказательством того, что Украина независимая, демократическая страна», — пишет Нина П.

Kmu.gov.ua Заседание правительства Украины

«Да ладно! Прошло всего (!) четыре месяца, и они вдруг (!) прозрели!» — добавила Вера М.

«Я думаю, что ООН себя давно изжила. Они ничего не решали и не решают. Организация дармоедов», — отметил Sergey L.

«А для нашего суперпрезидента и Ко законы написаны свои, только для них. А все остальное их обходит стороной, они — царьки», — написала Ирина В.

«ООН — это шарашкина контора… Почему у нациков все получается? Попробуйте закрыть «5 канал» или «Прямой» (каналы Петра Порошенко. — О .П.)… Зеленский сразу получить в бубен… А наша половина страны трусливая… Закрыли [оппозиционные телеканалы], ну и пусть… Вот и все», — отметил Илья Гаврилович.

«Угу. Зеленский снова плакаться будет, что они старались, а Запад их не поддержал, а просто опустил», — пишет Эдуард.

«Отличная новость! Прислушается ли ОП (офис президента Украины. — О. П.)???» — спросил Юрий.

«Ввод санкций… [против] ООН на следующем же заседании СНБО. Заблокировать сайт ООН в Украине и выслать всех сотрудников из страны, начиная с ОБСЕ», — иронизирует Vlad L.

«ООН — в «Миротворец»!!! Верховный комиссар ООН — «агент Кремля», само ООН — выполняет «нарративы Путина», весь мир с нами!!! Хто не скаче, той москаль!!!» — не без иронии добавил Aleksandr S.

Здание ООН

«Зе-стандарты аматорско-президентской колонии не оценили в ООН. Решение о запрете ТВ-каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK названо верховным комиссаром ООН противоречащим международным стандартам в области прав человека и принятым явно НЕ независимым органом без обоснования необходимости и пропорциональности. Эта прекрасная формулировка, надеюсь, ляжет в основу обвинительного приговора. Этот занавес я обязательно встречу аплодисментами», — подытожила в своем телеграм-канале бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о наложении санкций на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака и на восемь его компаний, что привело к закрытию трёх телеканалов.