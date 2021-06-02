Заявление бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко о необходимости ввести запрет на продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars соцсети откровенно высмеяли. Особенно много комментариев по данной теме опубликовано участниками группы «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»). Редакция ИА REGNUM выбрала самые интересные из них.

Иван Шилов ИА REGNUM Геннадий Онищенко

«Может, нам ещё дышать по команде? Поди, сами разберёмся, что нам кушать, а что нет», — замечает Ирина Викторова.

«Надо все импортные товары запретить! Пусть весь мир их употребляет, а мы должны щеголять идиотизмом и лютой дикостью!» — предлагает Елена Иванова.

«Пальмовое масло он запретить не хочет?» — вопрошает Сергей Ярчук.

«Как будто отечественная продукция полезнее, вся с пальмовым маслом, абсолютно вся», — пишет Сергей Мыздников.

«Как мы выживали без чипсов, «сникерсов» и всякой ерунды? И людей с ожирением не было. Сейчас дети настолько полные, что страшно», — задаётся вопросом Марина Кошлыкова.

«Дети жирные гоняют не из-за качества продуктов, а из-за ленивых родителей, всегда же проще купить готовое, чем нормальную еду самому приготовить», — парирует Евгений Кузнецов.

«Кока-кола, картошка-фри и «Марс» — ничто. Квас, жареная картоха и «Алёнка» — наше всё!» — иронизирует Наталья Чигожина.

«И хрен без соли», — дополняет Сергей Мудрый.

«Давайте выгоним всех иностранцев, кто инвестирует в Россию: строит заводы, создаёт рабочие места, платит налоги. Нам же всё это не нужно. А вместо «Нескафе» — цикорий будем пить, вместо «Сникерса» — гематоген», — фантазирует Руслан Греков.

Мастер Снов Пермский филиал Nestlé

Напомним, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что граждане России разучились правильно питаться, а дети чуть ли не с рождения посажены на «мусорную еду» (типа батончиков и картошки фри), что негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма. Именно поэтому продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars необходимо запретить в России.