Первая встреча президентов РоссииВладимира Путина и СШАДжо Байдена уже не за горами. И хотя это событие больше не окружено драматизмом саммитов лидеров двух стран времен холодной войны, выбранный для этого момента кажется очень удачным и для Москвы, и для Вашингтона, которые уже стоят на пороге новой и нужной гонки ядерных вооружений, пишут бывший ведущий переговорщик по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и бывший посол в ГерманииРичард Берт, а также бывший старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасностиДжон Вольфсталь в статье, вышедшей 1 июня в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По всей видимости, американский лидер понимает это. Так, пойдя на продление заключенного в 2010 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — последнего ядерного соглашения между США и Россией, — Байден подчеркнул важность стремления к новым переговорам по стратегическим вопросам не только с Россией, но и с Китаем.

Для сокращения рисков ядерного конфликта, к которому не стремятся ни США, ни Россия, ни КНР и в котором не может быть победителя, американскому лидеру необходимо проявить смелость. Основная опасность начала ядерной войны на сегодняшний день исходит не от внезапного — как гром среди ясного неба — решения Путина или китайского лидера Си Цзиньпина. Любое подобное столкновение станет ядерным самоубийством. Напротив, опаснее всего того, что маленькая и непреднамеренная стычка между вооруженными силами этих стран может быстро разгореться в обмен ядерными ударами.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Власти всех трех стран должен стремиться к расширению использования опробованных инструментов урегулирования кризисов и коммуникации для сокращения этих рисков, однако одних их недостаточно. Для предотвращения всё большей нестабильности в трёхполюсном ядерном мире Вашингтон должен принять более экспансивный подход для подключения к переговорам Москвы и Пекина.

Для Путина и Байдена было бы проще заключить новый дополнительный договор о войсках стратегического назначения, который бы стал развитием предыдущих соглашений. Однако малых шагов было бы недостаточно, чтобы остановить развитие дестабилизирующих тенденций, которые развивались на протяжении прошедшей четверти века. Развитие новых технологий ведения информационной войны, появление новых систем доставки и стратегической обороны, разработка противокосмических комплексов — всё этого необходимо учесть, чтобы сдержать опасность ядерной эскалации.

Успех сдерживания, а значит, и достижения стабильности, будет зависеть от учета этих новых систем и комплексов, а не только от числа ядерных боеголовок в арсеналах стран. От них же будет зависеть, удастся ли предотвратить расширение и выход из-под контроля тех или иных конфликтов. В конце концов, весь потенциал, который может подорвать стратегическую стабильность, а не только непосредственно стратегические наступательные вооружения, должны стать предметом обсуждений с Москвой и Пекином.

Хотя будущее ядерного и другого потенциала Китая вызывает обоснованную озабоченность, Россия остается более неотложной ядерной проблемой. Несмотря на недавний рост своего арсенала, Китай по-прежнему далек от того, чтобы быть ядерным аналогом Соединенных Штатов. Более того, доказанная способность Москвы и Вашингтона выполнять договоренности означает, что выгода от успеха с Москвой в ближайшем будущем будет больше.

Чтобы добиться большого успеха, президент Байден должен впервые попытаться ограничить всё ядерное оружие в обеих странах с помощью эффективных инструментов проверки. Они будут включать ограничение на всё оружие независимо от дальности и от того, развернуто оно или же находится на хранении. Обе страны в настоящее время обладают примерно 3,5 тыс. — 4,5 тыс. единиц такого оружия и могут поддерживать примерный паритет при такой договоренности, что поможет как сдерживать, так и успокоить нервных американских союзников.

Vitaly V. Kuzmin Межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования УР-100Н УТТХ

Такая всеобъемлющая сделка впервые ограничила бы большие запасы нестратегического ядерного оружия в России, основываясь на заявленном, но невыполненном соглашении президентов Путина и Дональда Трампа о замораживании всего ядерного оружия на уровне 2020 года. Хотя с тех пор российские переговорщики отклонили эту предварительную сделку, вполне возможно, что серьезное предложение США может создать условия для достижения этой долгожданной цели.

Полное ограничение вооружений стало бы важным шагом вперед в обеспечении ядерной транспарентности и предсказуемости. Хотя для этого потребовалось бы, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия приняли более жесткие меры проверки, чем предыдущие соглашения: технологиям для достижения этих целей уже несколько десятилетий. Политическая воля, а не технический прорыв является ограничивающим фактором при обеспечении проверяемости такой сделки. Вложение ресурсов в проверку таких ограничений — это инвестиции, которые стоит сделать, они стоят «копейки» по сравнению с программами ядерной модернизации, уже включенными в бюджетные планы.

Возможно, самый сложный связанный с этим вопрос — это новые московские ракеты средней дальности наземного базирования, в том числе ракета 9М729, которую Москва развернула «в нарушение» ныне не действующего Договора о ракетах средней дальности (РСМД) 1987 года.

Ракеты с ядерным вооружением меньшей дальности представляли опасность для стабильности во время холодной войны, представляют они ее и сегодня. Благодаря короткому времени полета эти системы вынуждают руководителей принимать безотлагательные ядерные решения, которые могут стоить миллионов жизней, тогда как время на сбор информации и принятие решений может предотвратить катастрофу. Лучшим исходом было бы возобновление запрета на все виды оружия РСМД, как ядерных, так и обычных, но «нарушения» Москвой прошлых соглашений могут сделать это невозможным. Вместо этого Соединенным Штатам и России (и, возможно, Китаю) следует подумать о запрете только ядерных ракет РСМД — шаг, который вполне можно проверить.

У Америки нет планов по разработке ядерных систем РСМД. Запасы ядерных ракет 9М729 в России считаются довольно небольшими. Китай имеет большой арсенал ракет дальнего действия, но лишь немногие из них имеют ядерное оружие. Хотя предложение России не размещать ракеты РСМД в Европе и вокруг нее заслуживает внимания, принятие такого плана может подвергнуть союзников США в Азии большему риску, как и аналогичные предложения 1980-х годов. Если прямой запрет на ядерные ракеты РСМД невозможен, жесткие количественные ограничения и обеспечение того, чтобы любые такие системы не совмещались с обычными ракетами, были бы предпочтительнее и более предсказуемы, чем та, в которой все такие системы не ограничены.

Mil.ru Пуск ракеты 9М729 на учениях в 2015 году

Эти сделки жизнеспособны, но только в том случае, если США, Россия и Китай будут готовы обсудить развитие других потенциалов, включая противоракетную оборону. Несмотря на разработку нового оружия, предназначенного для обхода обороноспособности США, Москва и Пекин по-прежнему обеспокоены тем, что противоракетная оборона США (региональная и национальная) может подорвать их способность сдерживать второй удар. Необходимость защищать Соединенные Штаты от угроз, исходящих от менее крупных ядерных держав, таких как Северная Корея, в некоторой степени стимулирует наращивание наступательных мощностей России и Китая.

Точно так же Москва и Пекин наращивают свою региональную и даже стратегическую оборону. Одним из возможных способов сдерживания этой нестабильности было бы повышение прозрачности, которую все три государства применяют к своим всё более совершенным системам противоракетной обороны. Если начать делать ежегодные объявления о количестве проведенных тестов, а также обмениваться по очереди десятилетними планами развития таких программ, по крайней мере, появился бы определенный способ предвидеть, в каком направлении будут развиваться такие программы.

Ни один из этих подходов не будет простым, но время, когда можно было решать эти проблемы небольшими шагами, прошло. Определение того, стоят ли компромиссы в некоторых областях военного потенциала как самой стабильности, которую они могут создать, экономии затрат, так и преимуществ для руководства альянса, которые можно добиться с помощью эффективно согласованных соглашений, — сложная задача, в которой сочетаются военные и стратегические соображения и, конечно, внутренняя политика.

Defense.gov Ракетная шахта. США

Побудить органы национальной безопасности и официальных лиц Америки глубже задуматься о безопасности и рисках будет лишь одной из проблем при заключении такой сделки. Даже если удастся договориться о разумном соглашении, получить одобрение Сената на что-либо в период острых межпартийных противоречий — дело непростое. Однако ни одна из этих реалий не должна удерживать команду президента Байдена от этих усилий. Это не только разумно, но и сама попытка поможет успокоить нервных союзников, укрепит способность Америки обеспечивать глобальное ядерное нераспространение и продемонстрирует, что Соединенные Штаты всё еще могут делать большие дела.