Приговор по громкому делу в отношении главы так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова вынесла 1 июня коллегия Верховного суда Крыма. Суд признал Чубарова виновным в организации массовых беспорядков у крымского парламента в феврале 2014 года. Несмотря на то, что гособвинитель требовал для Чубарова девять лет лишения свободы, приговор оказался более мягким — шесть лет лишения свободы, штраф в 200 тыс. рублей и 200 часов общественных работ.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Приговор был вынесен заочно — Чубаров бежал из России и уже много лет скрывается на территории Украины. Вместе с тем глава Крыма Сергей Аксёнов уверен, что справедливость восторжествует и Чубаров ответит по закону за преступления.

«Есть международное право, правоохранительные органы всех стран находятся в контакте, подписано соглашение. Хотя мы понимаем, что Украина сегодня — это особый процесс, и руководство Украины не настроено на конструктивные отношения с Российской Федерацией. Но всё равно справедливость восторжествует так или иначе. У меня никаких сомнений. Поймали же этого Протасевича, случайно или неслучайно, какая разница? Был герой, махал руками, всех призывал. Не успели прилететь, уже во всём признался. Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, кого-то призывает, к чему-то подстрекает и так далее. Всё равно справедливость и необратимость процесса восторжествуют», — заявил 1 июня Аксёнов журналистам, комментируя приговор и возможность его исполнения.

Павел Можаев (Mevo) Рефат Чубаров

На страницах в соцсетях глава Крыма также прокомментировал приговор суда, полностью поддержав его.

«Чубаров — профессиональный провокатор, который на протяжении многих лет занимался разжиганием ненависти и вражды. Замечу, что организация беспорядков у стен крымского парламента, в ходе которых погибли и пострадали люди, — только один из эпизодов его преступной деятельности», — прокомментировал глава Крыма.

Glava.rk.gov.ru Сергей Аксёнов

Аксёнов напомнил также, что Чубарова называют причастным к организации энергетической и водной блокад Крыма, которые на полуострове расценивают как акты терроризма, экоцида и попытки устроить масштабную гуманитарную катастрофу.

«Уверен, что все перечисленные эпизоды также получат надлежащую правовую оценку. А наказание будет реальным и неотвратимым. В том числе и потому, что киевский режим, покрывающий преступников, не вечен. Справедливость обязательно восторжествует, решения российского суда будут выполнены», — считает Аксёнов.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов также прокомментировал новость в instagram.

«Хочется верить, что состоится суд и над всеми соучастниками преступления, совершённого 26 февраля 2014 года. Теперь такая характеристика тем событиям является не чьим-то оценочным суждением, она дана судом. Убеждён, что и по остальным своим злодеяниям Чубарову придётся отвечать. А их за последние семь лет накопилось немало. Но главное наказание он уже несёт: он полностью потерял связь со своим народом, стал изгоем. Такова плата за политический авантюризм и неуёмную жажду власти», — написал Константинов.

Council.gov.ru Владимир Константинов

Приговор Чубарову вызвал широкую реакцию в социальных сетях.

«А почему остальные его соратники ничего не получили? Странно как-то. Или он один организовывал митинг?» — задает вопрос на странице главы Крыма в Facebook Ленур У.

«Завтра Европа взвоет о репрессиях против крымских татар», — комментирует Олег М. уже под постом главы Крыма в «ВКонтакте».

"А как же без них, сейчас начнут за права человека роптать», — поддерживает предыдущего комментатора Валентина А.

«Мустафу Джемилёва туда же», — призывает Евгения М.

Chancellery of the Senate of the Republic of Poland Мустафа Джемилев

«Осталось только его поймать», — сомневается Елена Х.

«Тоже будет лететь в самолёте в сопровождении истребителя?» — спрашивает Ирина М.

«Это просто праздник какой-то! Верховный суд Республики Крым приговорил лидера запрещенного в России «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова к шести годам в колонии общего режима по обвинению в организации массовых беспорядков у стен парламента региона в феврале 2014 года. Организатор энергетической и торговой блокад Крыма Ленур Ислямов заочно приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Оба преступника находятся в международном розыске и будут арестованы в любой стране мира, в которую попытаются выехать. Даже в Турции», — написал оптимистичный пост Сергей В.

«Дело за малым — осталось судебных приставов за ним отправить», — предлагает Александр Ю.

«Вообще не понимаю, зачем отпустили, чтобы потом заочно осуждать?» — спрашивает Александр С.

«После драки кулаками не машут — пословица», — считает Юрий М.