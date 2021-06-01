Официальная Анкара, которая попала в трудное положение после разоблачительных роликов криминального авторитета Седата Пекера, пытается изменить информационную повестку. Турецкая разведка начала похищать лидеров движения Гюлена разных уголков мира. В Кении был похищен племянник Фетхуллаха Гюлена, затем пропал гендиректор учредителей сети лицеев «Сапат» в Киргизии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Работавший в Кении учителем Селахаттин Гюлен, который приходится племянником Гюлену и братом бывшему телеведущему Samanyolu TV Кемалю Гюлену, был 3 мая похищен в Найроби неизвестными людьми и увезен в неизвестном направлении. Турецкая разведка объявила, что Салахеттин Гюлен уже доставлен в Турцию.

В Бишкеке пропал один из учредителей сети лицеев «Сапат» Орхан Инанды. Его пустую машину нашли в 12-м микрорайоне. Согласно информации Sputnik, 1 июня в 4:20 в милицию поступило сообщение, что автомобиль Lexus был обнаружен с открытой дверью, внутри него никого не было. Информацию, распространяемую в соцсетях, подтвердила пресс-служба УВД Октябрьского района.

Цитата из видео на YouTube Седат Пекер

Сеть образовательных учреждений «Себат» была преобразована в «Сапат» в 2017 году. Теперь в число учредителей входит министерство образования и науки. Ранее сообщалось, что в составе учредителей значатся трое граждан Киргизии — Майрамбек Джумалиев, Жолдошали Кочконбаев и Орхан Инанды.

Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер тем временем опубликовал восьмую часть из серии его видеороликов на Youtube под названием «Проросшие во время бурь ростки не сломать ветром». В своем новом видео он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знал о деятельности многих организаций, и рассказал, где находится бывший министр и зять президента Берат Албайрак, который пропал с радаров после увольнения с должности.

Пекер заявил: «Жаль, что Эрдоган не вмешался в ход событий и не разрешил вопросы. Жаль, что он не вмешался, в то время как было столько данных, столько документов, столько показаний. Однако почему-то он предпочел верить им, а не этим показаниям, не мне. Он предпочел скрыть правду. Так что сегодня и в следующем видео мы поговорим на связанные с ним темы. Ни больше, ни меньше».

В восьмом видеоролике криминальный авторитет сделал много признаний, которые поставят в затруднительное положение правительство Турции на международной арене: «В фурах, направленных от моего имени, переправлялись тонны оружия джихадистам «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сирийскому ответвлению «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Отправлял не я, а созданная правительством организация САДАТ».

Боевики. Сирия

Он рассказал также о военной помощи Азербайджану и Катару взамен на деньги, переведенные на банковские счета определенных лиц, а также об использовании правительством палестинского вопроса для раздувания «пустого героизма» в целях подъема национального самосознания людей…

Пекер, выкладывающий всё новые и новые аргументы в видероликах, каждый выпуск из которых набрал 8−10 миллионов просмотров, заявил, что если не будут приняты во внимание его заявления, то ответственные лица пожалеют об этом.