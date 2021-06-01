Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия «не оказывала» Украине «никакой военной помощи» при том, что «могла» это сделать. Об этом украинский лидер заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. [Роберт] Хабек (лидер немецкой партии «Союз 90/Зеленые» — О. П.) меня понял. Он понимал, что «Северный поток — 2» — это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла», — цитирует Зеленского «112 Украина».

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Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина» в комментариях к соответствующей новости. Комментирующие напомнили Зеленскому о его предвыборных обещаниях завершить войну в Донбассе, а также отметили, что Украина превратилась в своеобразную «страну—попрошайку».

"Ты же «президент мира», а оружие просишь!» — написал Иван Л.

«Так Америка дала резиновые лодки», — напомнил Евгений Л.

Mvs.gov.ua Лодки МВД Украины в Мариуполе

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«Свои заводы проспали, а теперь ходим с протянутой рукой. Надо не побираться, а восстанавливать свое производство», — пишет Жанна Х.

«Сколько можно ходить с протянутой рукой? Украина превратилась в нищебродку. Сдали интересы Украины, а взамен получили печеньки!!!» — отреагировал Игорь К.

«Как стыдно! Всё выпрашивает, всё пристает! Ему сто раз говорят «отстань», а он опять лезет!» — отметила Татьяна М.

«Пусть уже просит прислать нам фюрера, что там мелочиться!» — отреагировала Oksana S.

«К таким мозгам оружие… Всё-таки Меркель — умная женщина», — написала Ирина М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

«Так у Украины же есть самый «мощный» в Европе москитный флот!» — иронизирует Олег Валентинович.

«Нам же дали резиновые корабли…» — добавил Сергей М.

«Обиделся, что ли? Может, пора пошлины на их товары поднять и защитить интересы отечественных производителей?» — спросил Александр Г.

«Где обещанное окончание войны?! Господин президент, какое оружие?» — спрашивает Оля Т.

«Зеленский упрекнул Германию? Простите, а кто такой Зеленский на уровне ЕС? И он упрекнул кого? Германию? По-моему, Зеленский абсолютно не понимает, что он для мировой политики — никто», — подытожила Алена С.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины.