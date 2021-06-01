«Пусть уже Зеленский попросит прислать нам фюрера, что там мелочиться!»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия «не оказывала» Украине «никакой военной помощи» при том, что «могла» это сделать. Об этом украинский лидер заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на странице канала «112 Украина» в комментариях к соответствующей новости. Комментирующие напомнили Зеленскому о его предвыборных обещаниях завершить войну в Донбассе, а также отметили, что Украина превратилась в своеобразную «страну—попрошайку».
"Ты же «президент мира», а оружие просишь!» — написал Иван Л.
«Так Америка дала резиновые лодки», — напомнил Евгений Л.
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«Свои заводы проспали, а теперь ходим с протянутой рукой. Надо не побираться, а восстанавливать свое производство», — пишет Жанна Х.
«Сколько можно ходить с протянутой рукой? Украина превратилась в нищебродку. Сдали интересы Украины, а взамен получили печеньки!!!» — отреагировал Игорь К.
«Как стыдно! Всё выпрашивает, всё пристает! Ему сто раз говорят «отстань», а он опять лезет!» — отметила Татьяна М.
«Пусть уже просит прислать нам фюрера, что там мелочиться!» — отреагировала Oksana S.
«К таким мозгам оружие… Всё-таки Меркель — умная женщина», — написала Ирина М.
«Так у Украины же есть самый «мощный» в Европе москитный флот!» — иронизирует Олег Валентинович.
«Нам же дали резиновые корабли…» — добавил Сергей М.
«Обиделся, что ли? Может, пора пошлины на их товары поднять и защитить интересы отечественных производителей?» — спросил Александр Г.
«Где обещанное окончание войны?! Господин президент, какое оружие?» — спрашивает Оля Т.
«Зеленский упрекнул Германию? Простите, а кто такой Зеленский на уровне ЕС? И он упрекнул кого? Германию? По-моему, Зеленский абсолютно не понимает, что он для мировой политики — никто», — подытожила Алена С.
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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона передала Соединенным Штатам Америки список наиболее экстренных потребностей вооруженных сил Украины.