Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал цену, которую заплатят металлурги за слишком высокие прибыли по проектам, которые поддерживало и финансировало государство.

Vmzko.ru Мартеновский цех

«Мы посчитали, что металлурги нас, извините за это слово, «нахлобучили» в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей», — сказал Белоусов в интервью РБК.

Он уточнил, что обсуждал данную тему с бизнесом, поставив перед фактом, что деньги придётся вернуть.

«Я говорил некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять — такой налог, сякой, через НДПИ», — пояснил первый вице-премьер, отметив, что у государства есть все возможности, чтобы получить средства.

Ещё в декабре 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин забил тревогу, заявив о резком повышении стоимости арматуры.

«Арматура повысилась на 40% за последний месяц. С ФАС сейчас разбираемся, в чём причина», — сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Минпромторг в апреле 2021 года предложил установить индикативную цену на металлолом, арматуру, металлопрокат и другие позиции, нужные в строительстве. Полученные компанией сверхдоходы от продажи металла — направлять на строительство государственных объектов,

Vmzko.ru Продукция металлургического комбината

Кажется, с бизнесом заговорили по-другому. Священная корова, полученная прибыль, не только привлекла внимание власти, не только стала поводом для решений на будущее, но и более чем конкретным образом пущена под нож. Основание убедительное — сверхдоходы, полученные в секторах экономики, на которые шли государственные деньги.

«В этом коротком сообщении сразу выразилось многое. Неизгладимый синдром Госплана — болезнь «красных глаз», — эмоционально отреагировал на слова Белоусова президент ассоциации «Русская сталь», председатель совета директоров группы НЛМК Владимир Лисин.

Но если так не по нраву методы госпланирования, зачем участвовать в поддерживаемых государством проектах? Почему бы не ориентироваться на свободные от бюджетного рубля рынки? Или зарабатывать на государстве нормально, а прислушиваться к нему — нет?

Пока мы, как страна, десятилетиями в условиях свободного рынка выживали на развалинах СССР, наш сосед Китай развивался по чётким планам и очень преуспел. Сейчас у него лучшая в мире транспортная инфраструктура, лучшие в мире производства, впечатляющие возможности во всех отраслях хозяйства.

Да, российская экономика тоже возрождает планирование, что трудно не заметить. Идея национальных проектов — современная форма пятилеток. Она учитывает ошибки прошлого и не принуждает к движению по заданному курсу, вместо этого инвестирует и создаёт дополнительные возможности для предпринимательства. Но капитал, исполняющий заказы, должен считаться с интересами заказчика.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

То, что у исполнительной власти проявился характер в разговоре с бизнесом, стоит только приветствовать. Без него любая господдержка рынков бессмысленна — финансовые потоки утекают мимо целей, попадая в проделанные ловкими руками дыры. И то, что такую дыру заметили и пытаются залатать, не может не вызывать уважения.

Тем не менее хочется понять, почему такие вопросы адресованы металлургам, но не ставятся, к примеру, застройщикам? Ведь именно рынок новостроек разогнал цены на недвижимость и спровоцировал рост цен в других секторах. Сейчас уже подорожали не только арматура и другие изделия из металла. Устремились ввысь цены на практически все стройматериалы, в некоторых случаях — кратно. Карающий меч действует избирательно или другие отрасли ждут своей очереди?