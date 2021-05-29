В пятницу, 28 мая, Республиканская партия США заблокировала создание независимой комиссии для расследования беспорядков на Капитолийском холме 6 января 2021 года. Таким образом, партия впервые в 2021 году использовала право на филибастер (тактика препятствования принятия законопроекта, используемая парламентским меньшинством, путём многочасовых выступлений и внесения многочисленных поправок; синонимы — обструкция, итальянская забастовка) в Сенате, чтобы никто так и не узнал, кто несёт ответственность за смертоносные атаки на Конгресс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Как пишет The New York Times, это голосование стало явным примером верности бывшему президенту США Дональду Трампу и корыстных интересов республиканцев, которые хотят защитить себя от расследования, способного запятнать репутацию партии.

Многие пользователи отметили, что страна, в которой возможны происходящие события, не может называть себя эталоном демократии, призвали внести изменения в законодательство, которые в дальнейшем позволят всегда соблюдать мнение большинства.

«Вот, что я не понимаю, США якобы являются местом и сияющим светом демократии, так как же тогда возможно, что большинство голосов за проведение расследования событий 6 января, а меньшинству все равно удалось победить их. Время менять Конституцию», — написал @stepneyboy1.

«На данный момент я не вижу преимуществ выигрывания демократов на выборах. Великая Старая Партия (Республиканская партия США — прим. Д. С) будет продолжать отдавать приказы… странная, сломанная система», — считает @sandybrowne7.

Иван Шилов ИА REGNUM Капитолий

В комментариях поделились мнениями о влиянии Дональда Трампа на состояние политики в сегодняшней Америке. Пользователи считают, что Трамп — зло, а его сторонники разрушают демократическую Америку.

«Республиканцы не хотят учиться. Они хотят, чтобы их альтернативные факты признавались. Сценарий диктатора играется перед нами. Опасность трампизма заражает местное правительство», — считает @wwpvbsay.

«Возможно уже слишком поздно искоренять трампизм. Вероятно, республиканцы захватят Конгресс в 2022 году и откажутся признавать любого избранного президента от демократов, несмотря на результаты голосования. У них будут заготовлены альтернативные факты, и они пойдут на ещё большую ложь», — прокомментировал @concernedfugit1.

Большинству пользователей не нравится филибастер, но есть и те, кто считает, что несмотря на все недостатки, он является неотъемлемым элементом двухпартийной системы.

«Мы должны уничтожить филибастер для защиты избирательных прав. Я думаю, это должно быть первым делом в повестке дня нашей партии. Нам нужно защищать права цветных избирателей, особенно черных избирателей, которые помогли свергнуть Трампа», — считает @joel_pulliam.

«Я знаю, что филибастер — отстой, но лучше его оставить. Со временем Конгресс поляризуется обратно в республиканский контроль, и демократам понадобится филибастер для блокирования консервативных законопроектов», — написала @CMarieMartinez.

Ряд комментаторов объяснили решение республиканцев использовать обструкцию попыткой скрыть своё вмешательство или даже свою вину.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они говорят, что не планировалось совершать эту гадость. Как будто они знают, что на неправильной стороне, и не хотят участвовать», — отметил @BaileyEarly.

«Поэтому они и противостоят ему… Он раскроет всю халатность и сотрудничество. Также очевидно, что они прикрывают свой след и других, которые поддерживают их финансово», — написал @RevSAllen.

«Во-первых, Великая Старая Партия не хочет проведения расследования, потому что они знают, что они с Трампом вовлечены в эту попытку свержения демократии. Во-вторых, мы, вероятно, видели последние выборы в Соединенных Штатах, которые близки к настоящей воле народа; впредь республиканские штаты обеспечивают фальсификацию голосований», — отметил @JohnOH1947.

Напомним, лишь шесть республиканцев поддержали демократов в голосовании за создание независимой комиссии. Некоторые республиканцы выразили отвращение к своей же партии за подобное поведение. Сенатор от Республиканской партии от штата Аляска Лиза Мурковски сказала: «Я не хочу знать, но мне надо знать. Принимать такое решение для кратковременной политической выгоды ценой понимания и подтверждения того, что было перед нами 6 января — мне кажется, нам нужно взглянуть на это критически».