Поездки председателя Госдумы Вячеслава Володина в его избирательный округ обычно транслируются на страницах в соцсетях. И вот на одном из видео он осматривает строительство домов для сотрудников скорой помощи Саратова, обсуждает повышение окладов.

Владимир Серов. Строительство высотки

«После поднятия зарплаты до минимальных 60 тыс. рублей молодым специалистам, предоставления служебного жилья, льготного поступления в университет сколько останется дефицит по врачам и фельдшерам? Было 70%, теперь сколько?» — спросил Володин своего спутника, судя по контексту, одного из руководителей местной службы скорой помощи.

«Реаниматологи набраны. По общепрофильным врачам останется вакансий 60%, — получает ответ. — По среднемедицинскому персоналу около 30%».

Володина, конечно, цифры не устроили. Почти 20 минут он пытался выяснить, почему от такого комплексного улучшения условий столь низкий эффект:

«Может, нам искать другие решения? Кто-то способен организовать, кто-то способен решить эти задачи…»

Собеседник председателя Госдумы, понимая, куда идёт разговор, покраснел и понурил голову.

https://www.instagram.com/p/CPV47-coAKq/

В Москве строительная отрасль уже несколько месяцев пытается восполнить образовавшийся из-за пандемии дефицит кадров за счёт лоббирования возвращения мигрантов. При этом внутрироссийский рынок труда у неё явно энтузиазма не вызывает. Всё бы ничего, только доходы иностранных «специалистов» уверенно обошли средние. И когда остаётся острой безработица, когда по-прежнему популярны зарплаты 15−20−30 тыс. рублей, вызывает недоумение, почему нужно привозить на не самую редкую и квалифицированную работу людей из-за рубежа, тем более на ставки 60−100 тыс. рублей.

Николай Карахан. Строительство Комсомольского озера. 1930-е

Казалось бы, российским гражданам никто не мешает прийти на стройку и, имея квалификацию, устроиться на такие же условия. Почему они этого не делают, оставаясь на малооплачиваемой работе?

Дело в том, что рынок труда в России терпит крупные изменения, к которым оказались не готовы ни граждане, ни работодатели. Саратовская медицина много лет была недофинансирована, а о квартирах никто не мог и мечтать. И тут, когда внезапно появляются материальные блага, возникают вопросы. В чём подвох? Что с этим делать? Многие специалисты за прошедшие годы ушли из профессии, сменили сферу деятельности, в малых городах и сёлах кадровые ресурсы истощились, молодёжь так быстро не обучить. А из других регионов и стран никогда и не приходило в голову зазывать в Саратов, самим бы выжить.

Строительная сфера также много лет не выделялась, уступая другой работе в Москве. Работать строителем было непрестижно, недоходно. И когда дела пошли в гору, оказалось, что основной костяк рынка труда составляют мигранты. А москвичу или жителю провинциального региона не так просто получить работу — не хватает прикладных навыков, физической готовности. Да и работодателю с мигрантами проще — меньше запросов и организационных проблем, дал работу — сделали.

Гиппиус Наталья Александровна. Доктор. 1940

Когда на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике появились новые инфраструктурные проекты, для них также массово потребовалась рабочая сила. И парадокс в том, что разместить объявление для набора уже недостаточно, какую зарплату ни напиши. Официант воронежского кафе не откликнется на вакансию строителя Северного широтного хода, даже если ему предложат заработать за один месяц полугодовой оклад плюс чаевые. Может, не увидит объявление, может, испугается неизвестности. Но лучше, если до него получится достучаться.

Нам, внутри нашей страны, нужно вновь найти друг друга, в том текущем облике, что имеется. И помочь перейти в новые условия, приступить к новым задачам. Протянуть между людьми новые нити. И если инвесторы и организаторы работ предлагают деньги, почему бы не сделать так, чтобы жители России смогли зарабатывать? Разве не ведёт такой подход к синергетическому эффекту, к ослаблению социальных проблем, к победе над бедностью?

Кузьма Петров-Водкин. Рабочий. 1912

Впрочем, начала появляться надежда. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллинрассказал, что в правительстве рассмотрят вопрос привлечения на крупные стройки осуждённых. Кроме того, изучается возможность мобилизации безработных и переобучения людей других специальностей. И этот подход можно только приветствовать, главное, чтобы он перешёл в практическую плоскость.

Возможно, и саратовские чиновники найдут жильцов в новые квартиры, придумав, как вернуть специалистов в медицину.