Сайт правительства Архангельской области утверждает, что «после Октябрьской революции военное присутствие иностранцев, помогающих белому движению, объявляется интервенцией. Для противодействия рабоче-крестьянской Красной армии международный контингент наращивает своё присутствие. В Архангельске, да и по всей губернии, много иностранцев — Север впервые плотно знакомится с западной цивилизацией…» Ужасы гражданской войны и интервенции выглядят так: «В Березнике функционирует аэродром, соломбальские пейзажи «украшают» английские танки. Активные действия Красной армии и вспыхнувший в Архангельске мятеж приводят к экстренной эвакуации международных сил. В 1920 году Русский Север становится красным». Внизу подпись — «30 мая 2014, Правительство Архангельской области».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Сваленные в кучу могильные памятники расстрелянных узников концлагеря на Мудьюге

Повествование о «знакомстве Севера с цивилизацией» прокомментировал доктор исторических наук, профессор САФУ и крупнейший специалист по гражданской войне и интервенции на Севере Владислав Голдин.

Владимир Станулевич: Владислав Иванович, получается, помощников белому делу кто-то обозвал «интервентами»? Судя по интонации, неправильно.

Владислав Голдин: Текст производит впечатление то ли профессиональной неграмотности пишущих, то ли наивности, то ли желания что-то завуалировать. Речь должна идти не о некоем военном присутствии иностранцев, помогающих белому движению, которое кем-то объявляется интервенцией, а о том, что именно иностранная военная интервенция на Север, как это принято именовать и в международных изданиях, принесла войну в наш край, способствовала развязыванию здесь Гражданской войны.

Убитый интервентами во время «знакомства с цивилизацией» красноармеец. Усть-Паденьга, февраль 1919 года

Владимир Станулевич: Сайт утверждает, что «международный контингент» (не оккупанты и не интервенты), посылал солдат против Красной армии — то есть в ответ на ее действия?

Владислав Голдин: Не для противодействия Красной армии международный контингент наращивал здесь свое присутствие, а прямо наоборот. В условиях расширяющегося иностранного военного вторжения весной-летом 1918 года сначала на Мурман, а затем в Архангельск с планами быстрого и победоносного продвижения интервентов к Вологде, Москве, Котласу, Вятке и Петрограду на Севере создаются добровольческие и партизанские отряды и направляются части Красной армии, объединяемые сначала в Северо-Восточный участок, а затем в 6-ю армию с целью организации обороны железной дороги на Москву и по Северной Двине для защиты Котласа. На Мурманско-Петроградском направлении интервентам противостояли части Олонецкого участка обороны, а затем 7-й армии.

Владимир Станулевич: Сайт правительства Архангельской области утверждает, что иностранные войска решали просветительскую задачу, «знакомя с западной цивилизацией» местное население…

Владислав Голдин: Это анекдотический пассаж — о плотном знакомстве таким образом архангелогородцев и северян с западной цивилизацией. Нечего сказать, хорошее знакомство, когда враг пришел на твою землю с оружием в руках. Торговые связи с иностранцами на Русском Севере складывались еще в средневековье и новом времени. Автору текста на сайте неизвестно то, что Архангельск был основан в 1584 году как «государева корабельная пристань», «окно в Европу». С того времени архангелогородцы установили прочные связи с Европой и западной цивилизацией, а те открывали для себя Россию.

Архангельск с его основания был форпостом обороны северных рубежей страны. Северяне на протяжении веков защищали страну от военных набегов шведов, англичан и других завоевателей в годы Северной войны, Крымской войны, а в 1918 году от самого масштабного иностранного военного вторжения.

Генерал Пуль, командующий английским экспедиционным корпусом в Архангельске. Фото 1918 года

Владимир Станулевич: Исторические откровения на правительственном сайте заканчиваются словами об «английских танках, «украшающих» Соломбалу»…

Владислав Голдин: Последний абзац читается как очень неудачная шутка. С момента появления на Севере интервенты и их командование считали себя здесь хозяевами, а местную создаваемую администрацию — своим прислужником. В Архангельске постоянно находилось несколько тысяч иностранных солдат, а на Северной Двине весь период интервенции стояли военные корабли интервентов с орудиями, нацеленными на город, и «порядок» в нем обеспечивали иностранные патрули. Север превратился в 1919 году в гигантский полигон испытания интервентами химического оружия, осуществления войны с широким использованием этого оружия массового уничтожения. Через Север в 1918 — 1919 годах прошло примерно 43 — 44 тысячи иностранных солдат. Не добившись своих целей и в результате серии восстаний в создаваемых интервентами войсках белогвардейцев, летом 1919 года было принято решение об эвакуации иностранных войск, не помогли и новейшие вооружения и техника, переброшенные на Север. Эта эвакуация завершилась из Архангельска в конце августа 1919 года, а из Мурманска — в октябре 1919 года. Так бесславно закончилась самая масштабная за всю историю Русского Севера иностранная военная интервенция.

В феврале 1920 года под давлением Красной армии и в результате серии восстаний в белогвардейских войсках их Северный фронт рухнул. В этих условиях Временное правительство Северной области и командование Северного фронта утром 19 февраля 1920 года на ледоколе «Козьма Минин» бежали из Архангельска в Норвегию.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Памятник борцам с интервентами на Мудьюге

Владимир Станулевич: Как Вы думаете, авторы этого текста на правительственном сайте не знают историю или знают, но сознательно ее искажают?

Владислав Голдин: В Архангельске в сентябре 2020 года прошла всероссийская научная конференция «Международная интервенция и Гражданская война в России и на Русском Севере: ключевые проблемы, историческая память и уроки истории». Одним из ее организаторов было, кстати говоря, правительство Архангельской области. Драматическим страницам нашей истории посвящена большая литература — десятки книг, изданных в Архангельске. Жаль, что в области есть люди, как оказалось, близкие к власти, которые об этом не знают или не хотят знать и не уважают собственную историю. Это печально.