Много говорилось про слова президента США Джо Байдена, что «Северный поток — 2» — плохая сделка для Европы». Тем не менее после заявления госсекретаря Энтони Блинкена о том, что санкции против «Северного потока — 2» не отвечают национальным интересам США и будут отменены, финансируемый Россией европейский трубопровод должен завершиться быстро. До запуска трубопровода остается только одобрение регулирующих органов Германии, если только сентябрьские выборы в Германии не преподнесут каких-то серьезных сюрпризов.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент США Джо Байден

Логика администрации Байдена, по-видимому, заключается в следующем: президент Дональд Трамп грубо обходился с главным нашим союзником — Германией, поэтому мы теперь должны дать Германии то, что она хочет, — «Северный поток — 2». Пусть наши другие европейские союзники возмущаются сколько угодно, Трамп задевал их меньше, чем Германию, поэтому они не в счет. И, кроме того, возможно, великодушный жест приведет российского президента Владимира Путина на саммит с Байденом, который решит нерешенные мировые проблемы.

Трамп, которого считали пророссийским президентом, боролся с трубопроводом «Северный поток — 2» на протяжении всего своего президентства; в этом он, как и Байден, пользовался сильной поддержкой Сената США. Трамп применил санкции, чтобы отпугнуть западные компании, участвующие в строительстве трубопровода. Он оставил под угрозой дальнейших санкций только российские суда, связанных с ними российских олигархов и материнскую компанию Nord Stream со штаб-квартирой в Швейцарии. Хотя проект «Северный поток — 2» был запущен в 2016 году, Трампу удавалось отсрочить его завершение на протяжении всего своего срока, прежде чем передать эту борьбу администрации Байдена.

Хотя администрация Байдена пообещала на слушаниях в Сенате выступить против «Северного потока — 2», отсутствие интереса Байдена к санкциям, каким бы плохим ни было поведение Путина, быстро стало очевидным. Под наблюдением Байдена российский оппозиционер Алексей Навальный был заключен в печально известную российскую трудовую колонию, Путин отдал приказ о массовом наращивании военных сил на украинской границе, Кремль инициировал молчаливый захват Белоруссии и в целом сыграл роль спойлера на международной арене.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин и 45-й президент США Дональд Трамп

Несмотря на отсутствие сплоченности, даже Европейский парламент ввел новые санкции в отношении «Северного потока — 2», так как международное сообщество ждало санкций Байдена.

Решение его администрации отказаться от санкций в отношении «Северного потока — 2» обосновывается необходимостью восстановления отношений с Германией, которые якобы были напряжены из-за жесткого обращения Трампа с правительством Ангелы Меркель. Кроме того, утверждал Берлин, «Северный поток — 2» — это просто коммерческий проект, и с ним нечестно играть в политику.

Администрация Байдена в своем отказе от санкций проигнорировала тот факт, что большинство партнеров Германии по Европейскому союзу выступили против «Северного потока — 2», который, как показывают «стресс-тесты», не является необходимым для европейской энергетической безопасности. Германия, которая позиционирует себя как хранитель европейского единства, по-видимому, поставила свои экономические интересы выше европейского предприятия. Страны Восточной Европы и Прибалтики больше остальных выступают против «Северного потока — 2», поскольку существующая трубопроводная система через Украину, Польшу и Белоруссию в остальную Восточную Европу будет заброшена, когда «Северный поток — 2» вступит в строй.

Одним из первых условий, выдвинутых правительством Меркель для утверждения проекта, было сохранение существующей украинской трубопроводной системы. Однако не случайно объемы газа, которые планируется направить по «Северному потоку — 2», полностью вытеснят украинские трубопроводы. При низких объемах украинская трубопроводная система рухнет.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Бывший советник Путина Андрей Илларионов указывает на огромные политические рычаги, которые «Северный поток — 2» предоставит российскому Газпрому: наступит зима, могут возникнуть перебои в обслуживании, которые угрожают клиентам, выступающим против российской политики; другие могут получить преимущество с точки зрения цены и доставки, если они подчинятся правлению Путина. Россия может продолжать сжимать украинскую территорию, в то время как европейские потребители ее газа будут молчать.

Примечательно, что решение Байдена было принято в подходящий политический момент для «Северного потока — 2». В связи с национальными выборами, запланированными на сентябрь, уходом Меркель в отставку и скандалами, угрожающими традиционной правящей коалиции Германии, возрождающаяся немецкая партия зеленых, похоже, планирует добиться значительных успехов. Возможно, будет даже зеленый канцлер или зеленый министр иностранных дел, или министр экономики. В таком случае официальная политика Германии обернется против «Северного потока — 2».

«Зеленые» официально выступают против «Северного потока — 2» не только по экологическим соображениям, но и потому, что это значительно увеличит зависимость ЕС от российских энергоносителей и проложит путь к эскалации против Украины. И зеленые уже угрожают прибегнуть к регулированию, чтобы остановить «Северный поток — 2».

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Трубоукладочное судно Audacia ведет работы в территориальных водах Германии

Однако битва за «Северный поток» еще не закончена, и понятно, почему Россия и Германия Ангелы Меркель пытаются поставить мир перед свершившимся фактом, чтобы предотвратить грядущую контратаку Зеленых.

Я подозреваю, что Байден играет в игру администрации Обамы — «уступи, чтобы получить уступки». Если это так, то это не сработает с Путиным, который воспринимает уступки как признак слабости. Еще более угрожающим является тот факт, что Путин никогда не согласится на украинское урегулирование, которое позволит создать мирную, ориентированную на Запад и процветающую Украину. Это означает, что единственным путем к какому-либо соглашению будет тот, который продаст Украину, реинтегрировав ее обратно в сферу влияния России.