Победа команды российских школьников на Азиатской олимпиаде по физике, в ходе которой ребятам удалось завоевать восемь золотых медалей и обновить абсолютный рекорд, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 23 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Edu.gov.ru Сборная Росcии по физике

"Молодцы, ребята! Спасибо за ваше стремление к знаниям и ваш труд! Огромная благодарность вашим учителям и родителям!» — написала Оксана К.

Множество комментаторов выразили свои самые громкие поздравления в сторону школьников из России. Люди убеждены, что такие дети — настоящее доказательство силы российского образования, которое позволит новому поколению в будущем добиться небывалых высот.

«Молодцы ребята! Лучший ответ скептикам и нытикам, воющим о нашем «загубленном» образовании!» — пишет Дмитрий Ф.

Некоторые пользователи посетовали на то, что руководство России зачастую разбрасывается молодыми талантами, в результате чего множество повзрослевших гениев отправляется работать на Запад, где таких не только «вкусно кормят», но и по достоинству ценят.

«Ребята, молодцы! Будущие граждане ЕС, США и Китая! К сожалению, в России вас ждёт забвение и зарплата в 15 тыс. рублей», — считает Денис П.

«Потом наши одаренные школьники после окончания университета уедут за границу. Потому что в России им ловить будет просто нечего», — поделился своим мнением Алмаз М.

Часть пользователей возмутились тем, что российское телевидение загажено всевозможными развлекательными и бессмысленными телешоу, в которых нет настоящих героев, таких как российские школьники, которые бьют рекорды в интеллектуальном соревновании.

«Почему их не приглашают в ток-шоу, на новостные каналы? Почему мы должны смотреть на различных деградантов, а не на этих умненьких ребят?» — задаётся вопросом Оксана П.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

Ряд граждан считают, что подобный пример должен стать главным для подрастающей молодёжи, но вместо этого взор детей обращён на кривляющихся непонятных людей в TikTok.

«Вот это уровень! А не то, что это тиктокнутое быдло с дерьмом вместо мозга!» — заметила Татьяна Ш.

Отдельные люди призвали руководство нашей страны не допустить, чтобы подобные талантливые дети оказались никому не нужны в России. Это самые достойные граждане нашей страны, и их нужно беречь, считают пользователи.

«Ребята настоящие молодцы! Теперь их тут осталось удержать. А то перекупят — и поедут на благо Запада трудиться. Они нашей стране нужнее!» — считает Константин М.

В свете последних событий редкие комментаторы не отбросили вероятность того, что иностранцы могут поставить под сомнение достижение российских ребят.

«Найдут ли в их анализах допинг? Вот в чём вопрос! Бесспорно, ребята молодцы, но жаль, что призовые у них, скорее всего, значительно меньше, чем у футболистов», — отметил Аркадий Д.

Напомним, 23 мая пресс-служба Минпросвещения России сообщила, что команда российских школьников взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике.