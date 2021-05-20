



Ut.ee Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин

Когда государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин в интервью католическому агентству Exaudi заявил, что Ватикан не может быть посредником в разрешении израильско-палестинского конфликта, что там «в настоящее время не существуют условия для этого», за этим стояла не просто констатация очевидного факта, но и определенная диагностика.

Потому что Святой престол внимательно наблюдает за ситуацией. Паролин напомнил, как в воскресенье, 16 мая, папа Римский Франциск заявил, что рост ненависти и насилия, охвативший различные города Израиля, является серьезной раной для братства и мирного сосуществования между гражданами, и ее будет трудно залечить, если стороны не встанут на путь мирного диалога. По словам госсекретаря, «необходимо вновь начать прямые переговоры между двумя сторонами таким образом, чтобы положить конец этому извечному конфликту и найти решение», которое «должно соответствовать инициативе о двух государствах, что позволит каждому из них жить в мире». При этом Ватикан не отказывается обсуждать израильско-палестинский конфликт с другими. Так, в субботу, 22 мая, должны пройти переговоры Паролина с главой Европейской комиссии Урсулой фон Дер Ляйен, в ходе которых кардинал планирует переговорить с ней о ближневосточном кризисе и о том, что «Европейский союз может сделать в данный момент».

Однако пока не заметно, чтобы Святой престол и его дипломатия выходила на непосредственных участников конфликта. При этом Ватикан уже несколько месяцев задействован в урегулирование другого конфликта, который разворачивается в Ливане. А израильско-палестинские столкновения, по мнению предстоятеля Маронитской церкви кардинала-патриарха Бутроса Раи, напрямую затрагивают его страну. Он призвал ливанские власти «контролировать границу и не допускать использования ливанской территории в качестве стартовой площадки для ракет», которыми обстреливают Израиль. Помимо того, Раи, как сообщает итальянский католический портал AsiaNews со ссылкой на окружение кардинала-патриарха, опасается, что на фоне «политического тупика, который мешает созданию нового ливанского правительства с августа 2020 года», война с Израилем вызовет в Ливане государственный переворот. Так что при желании Святой престол мог бы зайти в посреднический процесс по урегулированию израильско-палестинского конфликта со стороны Бейрута, чего он не делает.

Iaf.org.il Бомбы. ВВС Израиля

Так чего же ждет Ватикан? Католические эксперты, внимательно отслеживающую обстановку, называют нынешнее обострение беспрецедентным. Как заявил в беседе с ватиканским агентством Agenzia Fides директор Папских миссионерских обществ Святой земли отец Михаэль Абдо Абдо, «я был в Хайфе (где проживает 40 тысяч израильских арабов — С. С.) в годы второй и третьей интифады, но не видел ничего подобного. За короткое время им удалось вновь расчесать раны, которые никогда не заживали». По его словам, происходящее подтверждает то, что «палестинский вопрос» нельзя скрыть или замотать, рано или поздно «эта неразрешенная проблема возвращается, чтобы подорвать мирное сосуществование народов Ближнего Востока, а также продолжает дестабилизировать израильскую политическую сцену: после того, что произошло в последние дни, исчезла возможность того, что израильские арабские партии будут принимать участие в создании правительства». Таким образом, у Святого престола есть основания полагать, что при поддержке международных игроков и прежде всего США можно будет добиться ранее невозможного: создания двух государств и урегулирования статуса Восточного Иерусалима. Учитывая, что Ватикан еще в 2015 году подписал с палестинской администрацией всеобъемлющее соглашение о деятельности Католической церкви в автономии, сейчас торопиться ему с Палестиной нет смысла.

Что касается Израиля, с которым выход на заключение аналогичного соглашения до сих пор представляется туманным, то собеседниками папы Франциска были преимущественно президенты еврейского государства, а не премьеры. Нынешний президент, Реувен Ривлин, покидает свой пост и не может баллотироваться на выборах, которые назначены на 2 июня этого года. Так что разговаривать Святому престолу в Израиле не с кем. Даже если бы вдруг инициативу проявило правительство Биньямина Нетаньяху, его внутренняя политическая устойчивость под большим вопросом, как и отношения с Вашингтоном. Ватикан может подождать. В случае, если Израиль будет вынужден пойти на концепцию двух государств и отдаст Восточный Иерусалим под столицу независимой Палестины, Ватикан и Католическая церковь окажутся в большом выигрыше, укрепив свои позиции как в новой стране, так и в святом городе в треугольнике Святой престол — Иерусалимская православная церковь — Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Ставки высоки, нужно лишь проявить терпение.