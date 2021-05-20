В России продолжают открывать Центры управления регионами (ЦУР). И эта тема вызвала оживлённую дискуссию в комментариях на сайте «НГС. Новости», который попытался разобраться в том, что такое ЦУРы.

Николай Неврев. Просительница (фрагмент). 1880-е

«По мне так норм, не раз писала в соцсетях, комменты видели, отвечали. Даже пару раз решали проблемки. Уж лучше так, чем никак», — отметила Нюша.

«Комментарии-то бывают разные. Есть люди, которые пишут адекватные вещи, а есть неадекваты, которые вообще всем недовольны, даже самим собой, и от такой неудовлетворенности пишут исключительно один негатив и в большом количестве. На всех и обо всём. И по мониторингу таких комментариев будет получаться преимущественно негатив, хотя возможно, что такие комментарии пишет просто больной человек», — подметил Некто.

«Ради интереса зашла на госуслуги, и не доступна такая услуга «Жалобы», — написала Гость.

«Автор ошибся, правильно: «цензурное управление регионами». И ещё не рассказали о структуре, что пишет положительные отзывы властям», — иронизирует Городской.

«Тем не менее, ЦУРы очень удобная организация. Мало того, что вам не надо теперь проходить все стадии бюрократии, чтобы подать жалобу, так и решают всё быстро», — пишет Ляпис.

«Что толку от этих организаций, все равно отписки приходят», — парировал Дзен.

«Вот в чём «мы впереди планеты всей», так это в количестве контролирующих организаций и заборов. Первые окружают нерешаемые проблемы, вторые огораживают недостроенные объекты», — считает smykson.

«Хм…что-то в первый раз слышу про эти ЦУРы. Попробую через госуслуги, может, наши местные чиновники из районной администрации наконец начнут работать», — решил Агась.

«То есть теперь благодаря ЦУРам можно сократить штат в других органах и ведомствах? Отлично, кто первый вылетит на улицу?» — поинтересовался читатель под псевдонимом Гость из будущего.

«Только когда чиновники начнут нести наказания за свою деятельность и нерасторопность, только тогда можно будет увидеть работу этих ЦУРов… А пока это просто бесполезное занятие по переписке…» — считает БигАлекс.

«С одной стороны, на редкость умная идея: собирать информацию не через отчёты, производство которых является основным продуктом любой структуры, так как именно отчёты «обналичиваются», то есть приносят Главное, ради чего все всё делают . Но с другой стороны, система сбора такой «бигдаты» требует какого-то потрясающе высокого уровня ИТ-обработки, иначе тоже превратится в простое производство отчетности, потому что вручную обрабатывать лавины информации невозможно», — высказал своё мнение социо моцио.

Nso.ru Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в Центре управления регионом в Новосибирске

Напомним, центры управления регионами (ЦУР) начали открываться в регионах уже с 2019 года. Первый такой центр был создан в Московской области в начале 2019 года. До 1 декабря 2020 года они должны были появиться во всех субъектах России.

Суть работы ЦУРа в том, что он собирает по всем доступным каналам обращения граждан о тех или иных проблемах. Затем запускается механизм решения проблемы — для этого в ЦУР собраны представители всех местных органов исполнительной власти. По субъекту собирается обобщённая картина проблем, на основе которой принимаются решения для их устранения и профилактики повторного возникновения. Отмечается, что ЦУРы помогут контролировать эффективность работы властей на местах.

Финансирование на создание центров управления регионом выделяется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».