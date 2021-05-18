Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов 18 мая прибыл в Ростов-на-Дону, где встретился с донским губернатором Василием Голубевым по вопросу закрытия аксайских рынков. Затем бизнес-омбудсмен пообщался с предпринимателями, чья деятельность остановилась. Титов выразил надежду, что совместными усилиями удастся «развязать тот тугой и опасный узел, который завязался после закрытия нескольких аксайских рынков».

Борис Кустодиев. Купец (фрагмент). 1918

Донские власти проинформировали Титова о принимаемых мерах по снижению социальной напряжённости. В настоящее время в реестр добросовестных предпринимателей, развернувших свою деятельность на окраине Ростова-на-Дону, внесено более 2 тыс. человек. В качестве мер поддержки названы предоставление альтернативных торговых площадок и льготного займа.

Читайте по теме: Аксайским торговцам предложили места на рынке «Темерник»

«Выгнать с рынков и навязать микрозайм»: как помогли аксайским торговцам

Российский бизнес-обмудсмен, подводя итоги своей поездки в Ростов-на-Дону, отметил, что в прежней форме закрытые аксайские рынки существовать не могут. Однако возможность временного возобновления работы предпринимателей на старых торговых площадках всё-таки рассматривается.

«Первое. Уголовные дела обоснованы, нарушения с оформлением земли однозначно были. К последующим отношениям по аренде и субаренде тоже много претензий. У власти есть серьезные основания считать, что в такой юридической форме эта конструкция больше существовать не может», — написал Титов в Facebook.

Ещё по теме: Аксайские торговцы сообщили о стычках с судебными приставами

Депутат Госдумы направил запрос в прокуратуру по вопросу аксайских рынков

При этом, считает бизнес-обмудсмен, рушить сотни бизнесов, уничтожать тысячи рабочих мест ни в коем случае нельзя. Поэтому необходимо в кратчайшие сроки разработать чёткий алгоритм действий по решению проблем предпринимателей. Это предоставление каждому торговцу эквивалентного компенсационного места, дешёвого кредита на переезд.

Donland.ru Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов с донским губернатором Василием Голубевым

«На время урегулирования всех вопросов нужно разрешить им продолжить работу. Будем просить правоохранительные органы арестованное имущество (то есть земельные участки) передать новому лицу. Закон даёт такую возможность. Таким лицом может стать одна из структур, учрежденных правительством Ростовской области. Пока обсуждается возможность восстановления работы предпринимателей на старых местах до октября. Но уже на новых прозрачных условиях», — указал Титов.

По теме также:Глава афганской диаспоры в Ростове-на-Дону: альтернативы «Атланту» нет

После того как земли вернутся в муниципальную собственность, правительство Ростовской области возьмёт на себя обязательство создать такой же торговый объект, как «Атлант сити», но уже в полном соответствии всем нормам, в том числе по прозрачности финансовых операций.

«И тогда прежние арендаторы смогут вернуться сюда, но уже не на филькиных правах, как раньше, по договорам на 11 месяцев, а на нормальных долгосрочных условиях. Впоследствии они смогут объединиться, например, в кооператив и поставить перед администрацией вопрос о выкупе земли в собственность. Впереди очень большой пласт юридической работы», — подвёл итог Борис Титов.

Подробнее по теме: «Прекратите этот беспредел!» — аксайские торговцы обратились к губернатору

Антон Привальский ИА Красная Весна Рынок

ИА REGNUM напоминает, что крупнейший рынок на окраине Ростова-на-Дону был закрыт 27 апреля 2021 года. Проверки соблюдения законодательства на этой территории были проведены после громкого ареста главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, предположительно, ставшего участником преступного сообщества. В частности, территория рынка «Атлант сити» расположена на землях, принадлежащих муниципальному образованию. Однако участки на незаконных основаниях перешли в частные руки.

Внезапность проверок со стороны надзорных органов застала врасплох аксайских предпринимателей, которые развернули свою деятельность несколько лет назад. Бизнесмены вложили немало средств и сил в создание крупнейшего центра торговли. Закрытие рынков стало для них настоящим шоком.