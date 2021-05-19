Самый важный геополитический проект, о котором мало кто слышал, называется «Инициатива трех морей»: это совместные усилия 12 восточных членов Европейского союза по обновлению физических и цифровых связей между Балтийским, Адриатическим и Чёрным морями. Эти шаги важны сами по себе, однако интереснее всего то, что начинание может стать лучшим ответом ЕС на посягательства России и Китая, пишет обозревательАндреас Клут в статье, вышедшей 19 мая в Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Логистика Евросоюза

С подобной инициативой первоначально выступили Хорватия и Польша в 2015 году. Затем самый живой интерес к ней проявили все другие государства — члены ЕС, которые раньше находились за железным занавесом, а также Австрия. Хотя в экономическом плане регион довольно активно развивается, большая его часть всё еще отстает от остальной части блока в плане инфраструктуры. Поездки автомобильным и железнодорожным транспортом занимают в среднем в два-четыре раза больше времени, чем в остальной части ЕС.

В частности, не хватает хороших автомагистралей, железнодорожных путей и газопроводов, идущих на север и юг. Это наследие холодной войны: советский гегемон позаботился о том, чтобы его газ, танки и войска могли легко продвигаться с востока на запад, но Москва не заботилась о других связях между странами, «которые она оккупировала».

«Инициатива трех морей» направлена на то, чтобы это изменить. К проектам относятся, например, порт в Хорватии, который может принимать суда, перевозящие сжиженный природный газ — например, из США — и трубопроводы, по которым этот газ будет доставлен на север в страны-партнеры. В Польше уже есть терминал СПГ.

Wolfgang Meinhart Газовоз GALEA в европейском порту

Одна очевидная головная боль на заднем плане — Россия. Она долгое время использовала свою роль поставщика энергии, чтобы утвердить власть над странами, через которые прокачивает свой газ. Ужасно то, что теперь она окружает весь регион новыми путами — через Чёрное море на юге и Балтийское море на севере. Недавний ее проект, получивший название «Северный поток — 2», идет прямо из России в Германию. Он уже пробудил старые опасения среди жителей Польши и стран Прибалтики, которые теперь боятся, что их могут оставить в стороне или сделать объектом шантажа.

Другие проекты инициативы включают автомобильные и железные дороги, речные порты, мосты и многое другое. И, конечно же, молниеносные оптоволоконные кабели, а также всё необходимое для запуска телекоммуникационных сетей пятого поколения (5G).

Здесь опасения вызывает Китай. В рамках своего стремления к статусу сверхдержавы Пекин в течение многих лет продвигал масштабные инфраструктурные проекты, чтобы получить влияние в Восточной Европе. Флагманским проектом является инициатива «Один пояс, один путь», которая включает в себя порты, железные и автомобильные дороги, а также цифровую связь по всей Евразии и Африке. Еще один проект называется 17 + 1, в котором 1 — это Китай, а остальные 17 — это восточноевропейские страны, в том числе те десять государств, которые сейчас также участвуют в «Инициативе трех морей».

Многие из этих китайских инициатив представляют собой лишь слегка замаскированные попытки распространить власть по всему миру. Так, Китай время от времени финансирует строительство порта или моста на хищных условиях, чтобы заманить заемщика в долговую ловушку. В других случаях КНР прямо предлагает щедрость в обмен на политическую поддержку страны-получателя.

Ярким примером является Венгрия. Страна сотрудничает с Китаем в рамках масштабного проекта по строительству железной дороги из Будапешта в Белград и греческого порта Пирей, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской компании, контролируемой государством. С тех пор Венгрия продолжает вызывать недоумение в Брюсселе, блокируя декларации ЕС против нарушений прав человека в Китае. Например, в мае Будапешт наложил вето на заявление ЕС с критикой Пекина за подавление демократии в Гонконге.

Russian.news.cn Железная дорога Белград — Будапешт

Отчасти такой курс отражает прихоти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, популистского автократа, который любит направлять свою пропаганду против ЕС и оставлять свои геополитические возможности открытыми. Но виноват и блок. Несмотря на то, что Брюссель действительно посылает в регион много денег — Польша и Венгрия были крупнейшими чистыми бенефициарами бюджета ЕС — он явно оставил свой фланг открытым, когда дело дошло до инвестиций в инфраструктуру, и в эту брешь проник Китай.

ЕС изначально с подозрением относился к «Инициативе трех морей». Политический раскол между ее западными и восточными членами в последние годы усилился, на фоне того как в Венгрии и Польше ослаб принцип верховенства закона, а сами эти страны скатились к популизму. Поначалу эта инициатива напоминала попытку Восточной Европы сплотить регион против Брюсселя.

Это не так. Напротив, это дальновидное стремление сделать регион одновременно процветающим и независимым от издевательств со стороны России и вмешательства Китая. США поняли это раньше, чем ЕС. Вашингтону особенно нравятся цифровые устремления этой инициативы, которые он рассматривает как возможность не допустить китайскую телекоммуникационную компанию Huawei Technologies Co. к новым сетям 5G в регионе.

«Инициатива трех морей» — прекрасная идея, и Вашингтон, Брюссель, Берлин и другие западные столицы должны поддержать ее. США и ЕС уже пообещали выделить солидные суммы. Вместо этого им следовало бы выделить гораздо больше. То же самое касается и энтузиазма.

Sebastien Bertrand Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе

Но ЕС также должен четко понимать свои ожидания. Во-первых, все вовлеченные стороны, включая Венгрию, должны признать геополитический подтекст и недвусмысленно заявить о своей верности Брюсселю, отказавшись от увлечений Пекином. Во-вторых, эта инициатива не должна стать зародышем восточного блока, который противопоставляет себя остальной части ЕС.

Вместо этого этот совместный европейский проект должен ознаменовать начало назревшего примирения и интеграции между Востоком и Западом Европы. Если 12 стран между тремя морями поддержат эту идею, тогда все 27 могут стать новым оплотом более широкого Запада.