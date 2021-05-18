Решение партии «Единая Россия» внести в Госдуму России законопроект, предусматривающий запрет на приобретение и использование оружия без медосвидетельствования, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 17 мая в социальной сети «ВКонтакте».

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«А что, сейчас разве можно приобрести оружие без медицинской справки? Интересные в парламенте депутаты!» — заметил Владимир Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что законопроект не окажется ничем новым. Люди, желающие получить на руки оружие, в любом случае сталкиваются с необходимостью пройти медицинское освидетельствование при получении разрешения на владение.

«То же что и было ранее в российском законодательстве, но только другими словами и формулировками», — считает Алексей Г.

Граждане убеждены, что законопроект создаст, по сути, дублирующий документ, смысла в котором особого нет. Поэтому люди уверены, что инициатива лишь вытянет из людей дополнительное время и никак не оградит страну от сумасшедших со стволами.

«Всё это время нужно было разрешение на оружие, которое, чтобы получить, всё равно справка нужна. Видимо, потом нужно будет и разрешение, и справка. Короче, то же самое, только на ещё одну бумажку больше», — отметил Павел П.

Ряд пользователей пришёл к выводу, что существует безответственная раздача разрешений на оружие, что и становится причиной трагедии. Помимо прочего, люди отметили, что стать владельцем оружия можно и по преступной схеме.

«Просто надо перестать торговать справками и делать настоящие освидетельствования на предмет психического здоровья. Не надо очковтирательством заниматься, а нужно наладить систему фильтрации опасных личностей», — поделился своим мнением Жорж М.

(сс) Денис Гордийко. kzn.ru У гимназии №175 в Казани

Часть людей напомнила, что, несмотря даже на прохождение медосвидетельствования, тем не менее нельзя исключать вероятность, что человек попросту со временем сойдёт с ума и станет опасным для окружающих людей.

«А эта справка даёт гарантию того, что в будущем у человека, купившего оружие, крыша в конечном итоге не съедет?» — задаётся вопросом Андрей К.

Нашлись и те, которые призвали российские власти просто перестать продавать населению оружие. Граждане убеждены, что таким образом удастся избежать множества трагедий.

«Лучше бы вообще запретили торговлю оружием. Хочется пострелять? Приезжай на специальное стрельбище, но даже перед этим пройди медицинское освидетельствование и сдай экзамен по ТБ обращения с оружием. Охотники пусть с копьями бегают по лесу, а для отстрела опасных животных есть егеря», — написал Саша С.

Duma.gov.ru Государственная дума

Напомним, 17 мая глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в Telegram, что «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет на приобретение и использование оружия без медосвидетельствования.