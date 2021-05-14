Национальная комиссия здравоохранения КНР 14 мая назвала три отличительные характеристики мутации нового коронавируса. Первая — мутация в целом ускоряется. Вторая — число стран, в которых обнаружены мутантные штаммы, увеличивается. Третья — при продолжающихся темпах распространения эпидемии за рубежом нельзя исключать появления других мутантных штаммов. В Китае при этом есть возможность отслеживать импортированные мутантные штаммы.

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с коронавирусом

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своими соображениями касательно сложившейся ситуации под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV.

Среди пользователей разгорелись жаркие споры. Некоторые утверждают, что единственным спасением от эпидемии является вакцина, и чем быстрее люди вакцинируются, тем лучше. Однако есть и скептики.

Пункт вакцинации против COVID-19 в Китае. (сс) 舞月書生

«Вопрос в том, эффективна ли вакцина против мутаций?», — заявил suppertiger2000.

Некоторые отмечают, что вакцина не является панацеей, тем более что некоторые ждут ее в очередях месяцами, и поэтому необходимо все время носить медицинские маски, что также вызывает скепсис у многих комментаторов.

«На самом деле, я настроена пессимистично. Время защиты вакцины составляет всего несколько лет, а уровень защиты все еще далек от 99%. Различные вакцины имеют различную степень защиты от некоторых сильных разновидностей вируса», — отметил другой комментатор.

Ей ответил пользователь «Товарищ, защищавший Сталинград». По его словам, при таком большом количестве штаммов вируса лучше заняться разработкой специальных лекарств, чем проводить массовые вакцинации, которые ни к чему не приведут из-за быстрой мутации вируса.

Люди в масках в Китае. Алексей Попов ИА Красная Весна

«Я думал, что битва с коронавирусом может закончиться через год. С этой мутацией, когда война не кончится никогда!», — считает Visajj

«Я чувствую, что прежний мир уже никогда не вернется!» — сожалеет Цзюэ Сюэ.

Китайские пользователи отметили, что для недопущения распространения мутантных форм вируса следует ужесточить меры контроля за приезжими из других стран и иностранцами.