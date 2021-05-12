Михаил Мишустин в ходе отчета правительства перед Госдумой как никогда прежде привел расширенную и наиболее полную трактовку событий, ставших причиной роста цен на социально значимые продукты питания в России. И хотя приставку «социально значимые» вполне можно было бы оставить за скобками, тем не менее именно эта группа товаров вызвала у российской власти особую обеспокоенность, очевидно, что и в силу отсутствия объективных внутренних предпосылок для роста цен, а также в силу наиболее массового потребления и населением, и смежными производствами, стоимость товаров которых росла по цепочке.

Торговля, Франсиско Гойя, холст, темпера, 1801 — 1805

По словам главы правительства низкие процентные ставки и необеспеченные товарами деньги на рынке разогнали инфляцию в мире, в том числе повысили стоимость продуктов питания. Не желая терять выгоду, как подчеркнул Мишустин, многие предприниматели подняли внутренние цены вслед за мировыми.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«А импортируемая инфляция стала оборотной стороной наших успехов в наращивании экспортного потенциала АПК. Что подтолкнуло рост цен внутри страны, прежде всего — на социально значимые товары» — цитирует издание премьера.

Стоит обратить внимание на совершенно очевидный, а главное, ключевой фактор роста цен на продовольствие — это, как и отметил Мишустин, — появление необеспеченных товарами денег, то есть появление огромной денежной массы на мировом рынке. Ну какой бизнес может устоять перед соблазном «приобщиться» к этой денежной массе, то бишь заработать. Поэтому, конечно, можно назвать жадностью, как, собственно, и охарактеризовал глава правительства действия российского бизнеса, подгонявшего цены на продукты на внутреннем рынке под мировые. Лучше этого термина и не найти. Но, как подсказывает народная мудрость, жадность губительна. И может случиться так, что жадный бизнес сам загнал себя в ловушку, что, между тем, и правительству страны принесет новые испытания, причем даже несмотря на предпринятые экономические меры, в рамках которых производителям возвращаются экспортные пошлины. Достаточно вспомнить, что говорилось в исследовании, выпущенном в начале этого года экспертами швейцарского конгломерата Credit Suisse по поводу последствий пандемии. В частности, речь там шла об эффектах инфляции, мол, добиться успеха в борьбе с ней можно будет лишь при достижении баланса между спросом и предложением. С одной стороны, казалось бы, нет ничего банальнее этого вывода. А с другой — ведь хорошо известно, что чтобы добиться баланса, нужны дополнительные производственные мощности и, соответственно, инвестиции в это дело. Ну и давайте посмотрим на ситуацию, так сказать, сверху. Сначала, например, той же Европе ничего не стоит за счет наличия большой денежной массы скупить продовольствие, нарушив соответствующий баланс в других странах, в частности в России. Затем опять же Европа скупает в России сельхозтехнику. Заметим, скупает далеко не «зеленую» технику, а самые обычные трактора, причем скупает явно не для того, чтобы просто поставить их «на полку». И это происходит на фоне недоступности зарубежных технологий ввиду санкций.

elPadawan Монополия

А если вспомнить еще и стратегию Китая, из которой еще в позапрошлом году было понятно, что страна намерена самым активным образом развивать сельское хозяйство, о чём поначалу говорили лишь косвенные признаки, такие как, например, увеличение доли жителей села, а теперь говорят и вполне прямые, такие как появление руководства по стимулированию социальных инвестиций в 13 основных сельских и сельскохозяйственных секторах для оживления сельских районов, то совершенно отчетливо видны признаки того, что никто не намерен и дальше скупать продовольствие из России. И, конечно, в ближайшем будущем это скажется и на внешнеторговом балансе, и на его сальдо, и просто на внутренних ценах на продовольствие. Вот и выходит, что испытания, которые правительство сейчас успешно преодолело, не последние.