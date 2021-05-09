В ходе тайного расследования британского принца Майкла Кентского, двоюродного брата королевы Елизаветы II, обвинили в попытке использования своего королевского статуса в личных целях, а также в сотрудничестве с российским президентом Владимиром Путиным. Британцы обсудили новость в Twitter.

Неделикович, Брашич и Кухарич, 1911 Пирамида капитализма

«Замечает ли кто-то из английских лягушек, что вода становится всё теплее и теплее в их уютном горшке?» — спросил @FinnDen.

Генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер назвал ситуацию «отвратительным позором». Многие пользователи разделяют такое мнение и стыдятся жить в такой стране.

Allan warren Принц Кентский Майкл

«Совершенно отвратительно. Слишком многие в британском бизнесе слишком охотно игнорируют действия российской диктатуры во имя выгоды», — написал @D_T_Bailey.

«Великолепно — ещё одна причина стыдиться быть британцем. Я надеюсь, у русских правильные представления о королях и принцах!» — отметил @PaddingtonShort.

Пользователи отметили, что представители королевской семьи не перестают удивлять, вспомнили и о принцеЭндрю, задействованном в скандале с финансистом Джеффри Эпштейном, и о герцогине Сассекской Меган Маркл — с телеведущим Пирсом Морганом.

«Всё становится похоже на неделю под названием «Королевская семья на продажу» — между этим событием и «продажей» Эндрю своего списка контактов в обмен на полет на частном самолете. Плюс, конечно, калифорнийская ветвь (принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские — прим. Д.С.), которые обменяли свою «славу» на различные контракты. Надеюсь, больше ничего не произойдёт», — прокомментировал @AlienCommander.

Некоторые комментаторы считают, что британские связи никак не помогут, поэтому продавать доступ к России выгодно. Также обсудили, что связи с Путиным, возможно, не приведут ни к чему хорошему.

Thamsanqa Khethe Букингемский дворец

«Бизнесмены постоянно так делают…» — отметил @peterworby.

«Это унизительно. Никто не хочет платить за доступ к британским лидерам, поэтому им пришлось продавать доступ к Путину?» — написал @KRKelly.

«Что могло натолкнуть их на мысль о том, что связываться с Россией — хорошая идея?» — спросил @qaevaughan.

В комментариях также писали, что принц Майкл является бесчестным представителем монархии и что от него следовало ожидать подобного.

«Уже довольно давно было известно, что за цирк представляют собой принц Майкл и его жена, не так ли? Меня это нисколечко не удивляет. Эти двое сделают всё что угодно для денег и внимания», — отметил @121rebeccaj.

«Обвинили? Да он виновен, как грех», — считает @tigerbay43.

«Ага… Кент напрокат… никакой порядочности», — прокомментировал @nanasbandm.

«Позор. Нужно покончить с монархией после смерти королевы Елизаветы, они не помогают и не делают ничего, чтобы смягчить беспорядок, в котором находится наша страна. Люди голодают, используя продовольственные фонды, а они все получают деньги. Должно быть стыдно», — считает @rosieseleni.

Дмитрий Налбандян. Англия. Лондон

Некоторые пользователи встали на защиту королевы Великобритании Елизаветы II, сказав, что такое развитие событий её сведет в могилу.

«Я не роялист, но сколько ещё стыда нужно стерпеть королеве, она только похоронила своего мужа, ради бога. Она всего лишь человек, а сейчас эта история проявилась, разве она не может скорбеть в тишине и покое без позора со стороны семьи», — написал @Lostinthecity7.

Лишь малая часть пользователей поддержала принца Майкла, предположив, что многие на его месте сделали бы так же.

«Можно ли его винить? Он ничего не получает из цивильного листа. Потерял свой дом в деревне. Приходится платить за найм Кенсингтонского дворца», — написал @wurzel260654.

Напомним, репортеры под видом инвесторов из Южной Кореи выяснили, что принца можно нанять за £10 тыс. в день, чтобы сделать «конфиденциальные» представления Владимиру Путину.