В Оренбургской области на торжества, посвященные последнему звонку, будут иметь доступ не все родители школьников. В соцсети появился документ минобра Оренбуржья, согласно которому на последнем звонке смогут присутствовать только те родители, у которых есть справки о сделанной прививке от коронавирусной инфекции или невозможности вакцинации по медицинским показаниям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок

В министерстве образования Оренбургской области подтвердили информацию о существовании такого пункта в приказе. Первый заместитель министра образования области Нина Гордеева отметила, что школы вправе самостоятельно решать вопрос о присутствии родителей на торжественных линейках. Она также рекомендовала дождаться указа губернатора.

Между тем интернет запестрил комментариями. Люди возмущаются таким решением и оставляют гневные комментарии о том, что народ лишают права выбора, делая вакцинацию принудительной.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

Новшество всколыхнуло соцсети, но при этом пользователи, сойдясь во мнении по поводу обязательного права выбора и неуместности такого правила на линейке в честь последнего звонка, разделились всё же на два лагеря: одни настроены против вакцинации, другие подчеркивают ее необходимость. Оренбуржцы не исключают и коррупционных проявлений в случае выхода губернаторского указа, прописывающего такое условие присутствия родителей на последнем звонке.

«Ну, началось! Далее … не привился — из дома не выходи, никуда не пустят и, как паспорт, будут проверять. И снова коррупция, у многих появятся справки о невозможности делать прививку по медпоказаниям», — считает оренбурженка.

«Совсем?! То есть ребёнок без прививки и осмотра может в школу ходить, и живёт он с родителями без прививки и осмотра, а на последнем звонке родителям присутствовать нельзя?!» — возмущается другой подписчик паблика news_orenburg в Instagram.

«Что за дичь?» — недоумевают некоторые пользователи, называя решение полным абсурдом и бредом.

«Пандемия резко посрывала маски. Теперь сразу видно, кто образованный, а кто делает вид, что образован. Вакцинироваться давно пора. Чтобы не сдохнуть», — оставлен еще один комментарий по теме.

«Ковид никуда не ушёл. Правильно делают. А то экзамены на носу, и вдруг болезнь. Кстати, болеют и подростки, и дети, а не только пожилые», — отметила подписчица паблика «Типичный Оренбург».

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

«Не очень понятны вопли антипрививочников. Как заболеют, будут гундеть, что лекарств не хватает. Фу, противные», — вторит другой оренбуржец.

«Главное, чтобы остальным не запрещали», — делает вывод еще один пользователь.

Напомним, в 2020 году торжественные линейки в честь последнего звонка в оренбургских школах прошли в формате онлайн. Причиной такой ограничительной меры стала пандемия коронавирусной инфекции.