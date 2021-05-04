Гениальная операция советской контрразведки «Трест» будет вечной. Сколько лет бы не проходило, в нее будут попадать все новые и новые заговорщики. Однако белорусским контрразведчикам в нее удалось добавить новые неожиданные нотки, в результате чего белорусская контрразведывательная операция теперь в учебниках будет проходить под названием «Трест, который лопнул».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Напомню, что «Трестом» называется контрразведывательная операция Государственного политического управления (ГПУ) Советского Союза, проходившая в 1921—1926 годах. В её ходе была создана фальшивая организация антибольшевистского подполья «Монархическое объединение Центральной России» (МОЦР), чтобы помочь ГПУ (ВЧК) выявить настоящих монархистов и антибольшевиков. К успехам операции принадлежит, в частности, заманивание Сиднея Рейли в Советский Союз, где он был арестован.

Судя по замаху официального Минска, и белорусская ставка позиционировалась не меньше как на звание операции года. Вот как государственное белорусское информационное агентство БелТА 24 апреля цитировало слова президента Белоруссии Александра Лукашенко по данному вопросу:

«По словам главы государства, заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение Президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи.

President.gov.by Александр Лукашенко на параде 9 мая 2020 года

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками даже были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы, рассказал Александр Лукашенко. Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала.

По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Президента. На уничтожение резиденции вместе с главой государства выделялось $10 млн, а на снайпера — $1 млн. «Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм (расследование «Манкурты» на телеканале ОНТ. — Прим. БЕЛТА), они уши прижали: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», — заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание на еще один важный нюанс: мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ. Он пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы «самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна».

У заговорщиков также были планы отключить энергосистему Минска».

То есть речь шла ни больше ни меньше как о заговоре против действующей власти и госперевороте с захватом воинских частей, устранением президента и его сыновей (!), отключением энергосистемы столицы республики и начале «самой страшной и горячей гражданской войны, которую не имела ни одна страна».

Mil.by Военнослужащие Белоруссии

Данная версия через несколько дней подкрепилась и самым железобетонным доказательством — задержанные (юрист Юрий Зенкович, политолог Александр Федута и лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев) дали признательные показания против себя и сами во всем сознались — да, заговорщики, да, готовили госпереворот.

Более того, как было сказано одним из спикеров на белорусском телевидении, порядка 150 «ливийских» джипов с крупнокалиберными пулеметами должны были прорваться из Литвы в Белоруссию, дабы атаковать резиденцию Лукашенко.

Казалось бы, дело можно закрывать и нести в суд. Там устроить показательный процесс в лучших белорусских традициях и «унасекомить» как местных «паразитов», так и их кураторов из-за бугра.

Но не тут-то было. Данный поворот громкого сюжета, тянувшего на звание сенсации года, был признан неперспективным, и вместо заговорщиков, даже после слов президента Белоруссии, которые, казалось бы, должны были поставить точку в этом громком деле, сегодня мы имеем дело всего-навсего с мелкими мошенниками, падкими до легких денег.

Вот как пояснил ситуацию в интервью белорусскому телеканалу СТВ замглавы МВД — командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков:

«Нет, они не похожи ни на революционеров, ни на героев, которые готовы жертвовать собой. Это мелкие мошенники, крадуны, каждый хочет внести какое-то свое предложение, свою тему, только чтобы эта тема получила финансирование. Это как воры, которые хотят обворовать друг друга.

По его словам, заговорщики обсуждали блокировку Минска и внутренних войск Белоруссии. «Все это мошеннические темы с одной лишь целью — перехватить финансовые потоки, вывести их на себя под какие-то невероятные темы и подкупы людей, которые будут им помогать», — считает Карпенков».

ИА REGNUM ОМОН Белоруссии

В общем, «гора родила мышь». Замах был на повторение операции «Трест», а получилась комедия «Трест, который лопнул».

Ответ на вопрос, который повисает у всей честной кампании — «А чё это было?», — расшифровывается очень просто. Испуг прошел, и у официального Минска снова появилась лазейка поиграть в многовекторность. Тут уже прорабатывается идея и о возможности возврата в Минск известной «оппозиционерки» Тихановской, которая якобы готова дать «признательные показания» о том, что отказывается от победы на президентских выборах. Под это дело Тихановской, которая отлично выполнила оговоренную миссию, можно и орден дать — чем судьба не шутит, глядя на превратности арестованных «заговорщиков».

Поэтому в Москву снова, наверное, в двадцать пятый раз посылается сигнал о готовности подписать интеграционные Дорожные карты в рамках Союзного государства (опять-таки, не все), а на Запад — снова сигнал о готовности снизить конфронтационность в обмен на сценарий пролонгации власти. Были террористы-революционеры, а стали такие мошенники, что «не пришей кобыле хвост».

Официальный Минск продолжает с упоением играть в «многовекторность», не замечая, как пространство геополитического маневра скукоживается как шагреневая кожа.

Кстати, происходящее в столице Белоруссии далеко не новый для мировой литературы сюжет. Помнится, еще в 1884 году известный русский писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин написал сказку для детей, как тогда было принято говорить — «изрядного возраста», «Медведь на воеводстве», в которой была похожая ситуация.

«МЕДВЕДЬ НА ВОЕВОДСТВЕ» Кукрыниксы. 1939

Напомним, что, по сюжету, в первой части этой сказки повествуется о деяниях Топтыгина, которого Лев послал в лес «внутренних супостатов усмирять». Новый воевода утром, толком не проснувшись, вдруг обнаружил, что кто-то «бездельным обычаем по воеводской туше прыгает», и «сгреб грубияна в лапу, да, не рассмотревши с похмелья, взял и съел». Вышел конфуз, о котором тут же узнал весь лес. Среди прочих посмеялась над медведем и ворона: «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!».

Скорость вращения официальной белорусской внешнеполитической линии по всем азимутам продолжает ускоряться и начинает напоминать подпрыгивающий волчок на полном ходу. В результате госаппарат и госСМИ все чаще попадают в идиотские ситуации и вынуждены путанно объяснять, как заговорщицкий «Монстр» вдруг превратился в «Чижика».