В годы Великой Отечественной войны на территории Тульской области шли жестокие бои с немецко-фашистскими захватчиками. Здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. За мужество и стойкость защитников города Тула в 1976 году была удостоена почётного звания «Город-герой».

Советские зенитчики. Щёкино. Тульская область. 1941

На фронт Великой Отечественной войны сражаться за Родину отправились почти 466 тыс. жителей региона. 88,9 тыс. человек погибли, ещё 90,7 тыс. человек пропали без вести, 2,9 тыс. погибли во вражеском плену — в общей сложности домой не вернулись более 180 тыс. человек.

35,5 тыс. жителей Тульской области получили награды в ходе войны. 226 тулякам присвоено звание Героя Советского Союза, троим — звания дважды Героев, четверо стали полными кавалерами Ордена Славы.

Начало войны

Тульская область в нынешних границах была образована в 1937 году, до этого, с 1929 года — после ликвидации Тульской губернии — территория региона в качестве Тульского округа входила в Московскую область. По данным на 1941 год, в области проживало чуть более полутора миллионов человек.

К 1941 году Тульская область являлась одним из крупнейших промышленных регионов СССР, а Тула, в которой на тот момент проживали 285 тыс. человек, входила в число индустриальных центров. Перед началом Великой Отечественной войны на территории области работало более 6,8 тыс. промышленных предприятий.

Традиционно одной из основных отраслей промышленности региона и тогда являлось оружейное производство. Так, только в первые два месяца Великой Отечественной войны Тульский оружейный завод, который перешёл на трёхсменную работу, отправил на фронт более 188 тыс. винтовок Токарева. Однако уже в октябре был эвакуирован в Оренбургскую область. Конструкторское бюро приборостроения, созданное в 1927 году на базе Первых тульских оружейных заводов, к началу войны и после нападения гитлеровцев разработало целый ряд образцов оружия, в числе которых пистолет Токарева, винтовка Токарева, пулемёты и пушки для авиации. Многие предприятия работали и в период Тульской оборонительной операции, невзирая на попытки врага прорваться в город. Чтобы обеспечить фронт и население продовольствием, работали колхозы и совхозы.

С самого начала войны в Туле и Тульской области началась массовая мобилизация, на фронт уходили добровольцы, те, кто не могут уйти на фронт, участвовали в отрядах народного ополчения.

В конце сентября 1941 года началось наступление Гитлера на Москву — и именно через Тулу враг намеревался прорваться в столицу Советского Союза.

Тульская оборонительная операция

Тульская оборонительная операция вошла в историю Великой Отечественной войны как часть битвы за Москву, сыгравшая существенную роль в создании условий для разгрома нацистов и начала советского контрнаступления. Официальные даты её проведения — с 24 октября 1941 года 5 декабря 1941 года. И именно героизм защитников Тулы, которая находилась фактически в полном окружении, позволил городу выдержать натиск противника и сковать две вражеских армии.

С конца сентября город начал готовиться к обороне: подступы к городу обложили противотанковыми рвами, были натянуты проволочные заграждения, участки дорог были заминированы, на улицах установили противотанковые ежи, а там, где это не было возможно, возвели баррикады. В подготовке активно участвовали жители. Всего вокруг Тулы было создано три оборонительных рубежа. В то же время была начата эвакуация предприятий промышленности, прежде всего оборонной. По указанию Государственного комитета обороны 22 октября был образован Тульский городской комитет обороны, на который была возложена ответственность за оборону города.

12 октября немцы вошли в город Алексин, спустя две недели были уже в Щекино. Гитлеровцы прорвали оборону 290-й стрелковой дивизии и двинулись к Туле. Уже 29 октября передовые части гитлеровских войск подошли к Туле, заняв фактически без сопротивления Ясную Поляну, металлургический завод, посёлок Косая Гора, Ивановские Дачи. Немецкие войска имели серьёзное преимущество по вооружению и численности, и рассчитывали сходу занять и Тулу.

Однако попытки гитлеровцев войти непосредственно в город натолкнулись на противотанковую и противовоздушную оборону. 30 октября попытку прорваться в город предприняли две танковые дивизии — всего около сотни танков. Первый удар противника на себя приняли 69-я бригада войск НКВД по охране особо важных промышленных предприятий и ополченцы, Тульский рабочий полк: они сумели держать оборону до подхода подкреплений. В конце октября — начале ноября на подступах к городу велись ожесточённые бои. Защитники Тулы отбили несколько танковых атак. Так, 30 октября — 1 ноября было подбито 38 вражеских танков и уничтожено до 500 солдат и офицеров противника. В последующие дни немцы предприняли несколько попыток войти в город, атаки велись с разных направлений, однако советские войска при активном участии жителей города все их отбили. Попытки прорваться в Тулу оттянули основные силы 4-й полевой армии Вермахта, что сорвало планы гитлеровцев войти в Москву с восточного направления.

В начале декабря 1941 года Красная армия предприняла контрудар, началась Тульская наступательная операция, в ходе которой была окончательно разгромлена вражеская группировка на тульском направлении.

В тылу врага и в окружении

Тула находилась в осаде врага в течение 45 дней. Туляки не только оказывали мужественное сопротивление врагу, пытавшемуся войти в город, но и совершали трудовые подвиги. К станкам встали старики, женщины, дети. На оружейных предприятиях ремонтировали танки (было восстановлено около 50 машин), пулемёты, винтовки и другое оружие, было собрано 432 пулемёта, более 1,1 тыс. снайперских винтовок. На швейной фабрике шили обмундирование для бойцов Красной армии.

В Туле за период, когда город находился в осаде, было разрушено более 1,1 тыс. зданий. В полной оккупации оказались 33 района Тульской области, ещё шесть немцы заняли частично. За два месяца оккупации Тульской области оккупанты уничтожили более 600 сёл и деревень, фактически полностью разрушили несколько тульских городов — Епифань, Венёв, Богородицк, Чернь.

Оккупанты устраивали массовые расстрелы жителей, заподозренных в связях с партизанами, которые активно действовали в тылу врага.

«Отступая под ударами Красной армии из районов Тульской области, немецко-фашистские мерзавцы зверски расправляются с мирным населением городов и сел. Гитлеровские бандиты повесили 42 жителя поселка Дубна, сожгли заживо 20 колхозников в деревне Прудная. В селе Алексеевка фашисты зверски замучили колхозника К. Н. Жетевского. Фашистские палачи поочередно отрубили у своей жертвы пальцы на руках и ногах и выкололи оба глаза. Оставляя деревню Гертовая, немцы заставили колхозников выпить какой-то напиток. 10 колхозников скончались через несколько часов, 15 доставлены в местную больницу в безнадежном состоянии. В деревне Колодезная фашисты без малейшего повода расстреляли 50 колхозников и колхозниц», — говорится в сообщении Совинформбюро от 21 декабря 1941 года (цитата по http://biblsl.lipetsk.ru/goroda-geroi/tula).

Тульские партизанские отряды уничтожили около полутора тысячи оккупантов, 15 танков, около 100 повозок с боеприпасами и даже один самолёт. Партизанские отряды пускали под откосы воинские эшелоны, захватывали поезда с боеприпасами и продовольствием.

После оккупации

Хотя Тульская земля была очищена от врага, до конца войны ещё было долгих три с половиной года. В 1942 году на территории Тульской области по-прежнему действовали партизанские отряды, до 1943 года часть региона оставалась в прифронтовой зоне — это Белёвский, Арсеньевский, Чернский районы, и угроза прорыва фронта всё ещё была реальной. Активно шла мобилизация молодёжи в гвардейские минометные части и воздушно-десантные войска Красной армии, жители продолжали строить оборонительные сооружения. Только в 1943 году на населённые пункты Тульской области фашисты совершили 486 авианалётов, сбросили более 1,4 тыс. бомб: под бомбёжками погибли около 150 человек, более 320 были ранены.

Постановление о восстановлении производства вооружения и боеприпасов на заводах Тульский городской комитет обороны принял 8 января 1942 года. Тогда же приступили к восстановлению предприятий. Так, уже в феврале 1942 года Тульский оружейный завод № 536 выпустил 1 тыс. 080 винтовок, в марте производство составило 3 тыс. 430 винтовок, а в апреле — 5 тыс. 250. 27 работников завода стали Героями Советского Союза. В мае 1985 года Тульский оружейный завод награжден орденом Отечественной войны первой степени.

Косогорский металлургический комбинат запустил первую домну в марте 1942 года, к концу года работали уже три доменных печи, электростанция, литейный, механический и железнодорожный цеха. Туляки восстанавливали шахты Подмосковного угольного бассейна — завалы расчищались вручную женщинами и детьми, первый уголь был отправлен в марте 1942 года. В 1943 году жители восстановили 36 шахт комбината «Тулауголь».

В сборнике документов «Тульский край в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» указывается, что для восстановления работы Тульского железнодорожного узла надо было восстановить более 50 разрушенных станций, 55 взорванных мостов, депо, водокачки, линии связи, электрооборудование.

«Уже к июлю 1942 года в Тульской области действовали все железнодорожные станции, телеграфно-телефонная связь, большинство депо. За образцовое выполнение заданий правительства и военного командования по перевозкам и проявленное при этом мужество указом Президиума Верховного Совета СССР большая группа железнодорожников магистрали Москва — Донбасс была отмечена государственными наградами», — говорится в издании.

В этой же книге приводятся данные о работе колхозов: посевная кампания 1942 года проводилась в крайне сложных условиях при острой нехватке техники, семян, рабочей силы. Для уборки урожая привлекались дети, приезжали горожане и даже военнослужащие. Общими усилиями, несмотря на все сложности, в 1942 году Тульская область выполнила план по поставкам хлеба.

Туляки помогали фронту всеми силами. Так, жители области собрали около 43 млн рублей на танковую колонну «Тульский колхозник», отправили подарки красноармейцам. На предприятиях Тульской области создавались комсомольско-молодёжные артели.

Постепенно в регионе налаживалась и мирная жизнь. К апрелю 1942 года на 80% была восстановлена работа школ, и хотя учебников, тетрадей не хватало, а учебный год осенью перенесли на месяц из-за участия школьников в уборке урожая, дисциплина стала куда выше, свидетельствуют документы той эпохи. Уже зимой 1942 года в Тульской области заработали кинотеатры и театры, возобновила работу областная библиотека.